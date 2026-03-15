Ataques de EEUU e Israel en Irán, en directo | Última hora: Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo

Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo; potentes explosiones sacuden Bahréin

Irán ha proseguido el domingo sus ataques contra los estados del Golfo en represalia por la ofensiva estadounidense-israelí, con explosiones que sacudieron la capital bahreiní en el decimosexto día de la guerra. Dos periodistas de AFP presentes en Manama escucharon las potentes explosiones en la madrugada. Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Bahréin, donde se ubican bases militares estadounidenses, afirma haber interceptado 125 misiles iraníes y 203 drones iraníes, y reporta dos muertos. En los demás países del Golfo atacados, estos ataques han dejado 24 muertos.

Criticados por la presencia de intereses estadounidenses —militares o económicos— en su territorio, estos países ven empañada su imagen de oasis de seguridad en una región asolada por conflictos recurrentes. El Ministerio de Defensa saudí informó el domingo que había destruido diez drones en el este del país y en la región de la capital, Riad, mientras que el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos declaró haber interceptado misiles y drones dirigidos contra el país. Según el ejército, el sistema de defensa aérea también interceptó el domingo nuevos misiles disparados desde Irán hacia Israel, sin que hasta el momento se hayan registrado bajas en territorio israelí.