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Ataques de EEUU e Israel en Irán, en directo | Última hora: Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre

EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jarg y a una milicia proiraní en Bagdad

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María Mondéjar

Montse Martínez

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Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

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