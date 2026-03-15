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Ataques de EEUU e Israel en Irán, en directo | Última hora: Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre
Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.
Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo; potentes explosiones sacuden Bahréin
Irán ha proseguido el domingo sus ataques contra los estados del Golfo en represalia por la ofensiva estadounidense-israelí, con explosiones que sacudieron la capital bahreiní en el decimosexto día de la guerra. Dos periodistas de AFP presentes en Manama escucharon las potentes explosiones en la madrugada. Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Bahréin, donde se ubican bases militares estadounidenses, afirma haber interceptado 125 misiles iraníes y 203 drones iraníes, y reporta dos muertos. En los demás países del Golfo atacados, estos ataques han dejado 24 muertos.
Criticados por la presencia de intereses estadounidenses —militares o económicos— en su territorio, estos países ven empañada su imagen de oasis de seguridad en una región asolada por conflictos recurrentes. El Ministerio de Defensa saudí informó el domingo que había destruido diez drones en el este del país y en la región de la capital, Riad, mientras que el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos declaró haber interceptado misiles y drones dirigidos contra el país. Según el ejército, el sistema de defensa aérea también interceptó el domingo nuevos misiles disparados desde Irán hacia Israel, sin que hasta el momento se hayan registrado bajas en territorio israelí.
Ataque con drones contra base militar en el aeropuerto de Bagdad
Un ataque con drones tuvo como objetivo el sábado una base militar en el aeropuerto internacional de Bagdad, que hasta hace poco alojaba tropas de la coalición internacional contra los yihadistas liderada por Washington, indicaron a la AFP dos responsables de seguridad.
Una de las fuentes dijo a la AFP que los drones "tenían como objetivo la base militar", pero fueron derribados justo fuera del complejo. Una segunda fuente señaló que un dron que se estrelló provocó un gran incendio en el exterior.
Suiza rechaza sobrevuelo de su territorio por aviones de EEUU ligados a guerra contra Irán
El gobierno suizo anunció el sábado que rechazó dos peticiones de Estados Unidos para sobrevuelo de su territorio por aeronaves ligadas a la guerra en Medio Oriente, por su "derecho a la neutralidad".
Estados Unidos presentó varias peticiones de sobrevuelo para aviones militares, indicó el gobierno suizo en comunicado.
"En total, dos peticiones relacionadas con la guerra en Irán fueron rechazadas, al tiempo que un vuelo de mantenimiento y dos demandas de sobrevuelo por aviones de transporte fueron aprobadas", precisó.
Francia mantendrá su portaaviones y fragatas en el Mediterráneo oriental y no irán a Ormuz
Francia afirmó este sábado que su portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle y sus fragatas se mantendrán en el Mediterráneo oriental y que, por tanto, no irán al estrecho de Ormuz, como había solicitado el presidente estadounidense, Donald Trump.
"No. El grupo de ataque de portaaviones francés permanece en el Mediterráneo oriental. La postura de Francia no ha cambiado: Defensiva y protectora. Dejen de sembrar el pánico", afirmó el Ministerio de Exteriores francés en su cuenta 'Respuesta francesa' en X, creada para responder a informaciones falsas en redes sociales.
Hezbolá informa de "combates directos" con fuerzas israelíes en el sur de Líbano
El grupo libanés proiraní Hezbolá informó el sábado por la noche que mantiene "combates directos" con el ejército israelí en la localidad de Jiam, en el sur de Líbano.
Los enfrentamientos comenzaron a las 21H20 (19H20 GMT) e implican "armas ligeras y de pequeño calibre, así como proyectiles tipo cohete", según un comunicado.
Hezbolá añadió que había atacado a las fuerzas israelíes en tres localidades fronterizas.
La Guardia Revolucionaria anuncia ataques sobre las industrias estadounidenses en la región
La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado que lanzará ataques sobre las industrias estadounidenses en la región tras denunciar el "cobarde ataque" contra fábricas civiles por parte de Estados Unidos en las últimas 48 horas.
En concreto recrimina a Estados Unidos e Israel "ataques contra fábricas civiles" con resultado de varias muertes de trabajadores "durante su ayuno".
"El enemigo estadounidense sionista, derrotado en su enfrentamiento con combatientes y fuerzas armadas, ha atacado cobardemente industrias civiles", ha reprochado.
Irán anuncia el derribo de tres drones con un nuevo sistema antiaéreo
La Guardia Revolucionaria iraní ha informado este sábado de que ha derribado tres drones armados "enemigos" en la región de la capital, Teherán, empleando un nuevo sistema de defensa antiaérea.
"Durante el ataque de esta noche de drones del enemigo estadounidense-sionista en los cielos de Teherán los combatientes de la Defensa Aérea Aeroespacial de la Guardia Revolucioniaria han derribado tres drones enemigos armados antes de que pudieran llevar a cabo su misión", ha publicado la Guardia Revolucioniaria en un comunicado.
Trump dice que otros países "deben ocuparse" de la seguridad del estrecho de Ormuz
El presidente Donald Trump dijo el sábado que los países que dependen del petróleo transportado a través del estrecho de Ormuz deberían asumirla responsabilidad de mantener el paso abierto, aunque dijo que Estados Unidos ayudará en esa tarea en medio de los ataques de Irán.
"Estados Unidos ha vencido y ha aniquilado por completo a Irán, tanto militar como económicamente, y de todas las demás maneras, pero los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz deben encargarse de ese paso, y nosotros ayudaremos, ¡MUCHO!", dijo en las redes sociales.
"Estados Unidos también se coordinará con esos países para que todo vaya rápido, sin problemas y bien", apuntó.
La OMS denuncia el asesinato de 14 sanitarios en 24 horas en el Líbano
La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció este sábado el asesinato de 14 trabajadores sanitarios en el sur del Líbano únicamente en las últimas 24 horas.
Tras corroborar información con distintas fuentes, la organización dijo que 12 médicos, paramédicos y enfermeros perdieron la vida en un ataque perpetrado a última hora del viernes contra un centro de atención primaria de Bourj Qalaouiyeh.
Apenas unas horas antes, dos paramédicos perdieron la vida en ataques contra un centro sanitario en Al Sowana. "Estos incidentes ponen de relieve el continuo ataque al sistema sanitario del Líbano, que es crucial para las poblaciones a las que atiende", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
España condena el ataque a un hospital del Líbano, una "inaceptable violación" de derechos
El Gobierno de España ha condenado este sábado el ataque contra un centro sanitario en el Líbano, que ha calificado como "una flagrante e inaceptable violación del derecho internacional humanitario", y ha instado a que este tipo de actos sean investigados porque los hospitales "no son nunca objetivos militares".
Así lo señala el departamento que dirige José Manuel Albares en un comunicado, en el que condena "en los términos más firmes" el ataque israelí contra un centro sanitario en Bint Jbeil, al sur del Líbano, y que ha provocado la muerte de doce miembros del personal médico y sanitario.
En la nota, en nombre del Gobierno se traslada su "más sentido pésame" a las familias de las víctimas y se desea una rápida recuperación a los heridos. Según Exteriores, los ataques contra hospitales, en escenarios como el Líbano y también Gaza, son una "flagrante" violación del derecho internacional humanitario que "debe ser investigada".
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