La guerra de Trump contra Irán cae en una espiral de peores escenarios sin tumbar al régimen

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán entra en su tercera semana en un escenario de escalada bélica sin un final claro a la vista. La operación lanzada por Donald Trump y Binyamín Netanyahu acumula varios escenarios que han resultado peores de lo previsto.

El estrecho de Ormuz está bloqueado y minado y no hay plan militar para lograr su reapertura. El precio del petróleo sigue al alza a pesar de que los países ricos han anunciado la mayor liberación de reservas de oro negro de la historia. Las matanzas de civiles a causa de los bombardeos prosiguen en Irán, y esta semana se ha sabido que fue un ataque estadounidense el que produjo la masacre de más de 150 niñas de entre siete y 12 años en la escuela de Minab. Miles de viviendas han quedado destruidas en Teherán y otras ciudades del país.

El régimen de los ayatolás sigue en pie, y enrocado en sus posiciones. Al líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, parece que le ha sucedido su hijo, Mojtaba Jameneí, aunque no hay pruebas de que esté vivo. En todo caso, el régimen da señales de estar en una huida hacia adelante militar, en una batalla total por la supervivencia del régimen a la que nadie es capaz de anticipar un final.

Irán sigue golpeando con sus misiles y drones a los países del Golfo, dañando severamente su economía y el sistema de transporte aéreo internacional. La milicia chií libanesa de Hezbolá ha lanzado cohetes contra Israel, que ha aprovechado la coyuntura para bombardear el Líbano, donde ha causado varias matanzas de civiles en la capital, mientras prepara una invasión terrestre de los territorios del sur.

Una imagen del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jomení, mostrada en la televisión estatal iraní, mientras un presentador lee su primer discurso a la nación en Teherán, Irán, 12 de marzo de 2026. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Congresistas estadounidenses que han estado en un encuentro privado y secreto con el Pentágono han salido escandalizados. Dicen que no hay estrategia de salida clara a la vista, que no descartan el envío de tropas al terreno y que no existen planes realistas para desbloquear el Estrecho de Ormuz, lo que puede asfixiar la economía mundial y provocar una recesión global.

Estrangulamiento de la economía global

El tráfico de buques petroleros ha pasado de 37 diarios el 27 de febrero a cero en la actualidad. El precio del petróleo también se ha disparado. El Brent estaba en torno a 79,4 dólares al empezar los ataques y esta semana llegó a un pico de 119,50, antes de volver a la zona de 97-100.

La Agencia Internacional de la Energía ya habla de la mayor disrupción de oferta petrolera registrada, con ocho millones de barriles diarios menos en marzo. Irak ha visto hundirse un 70% la producción de sus grandes campos del sur, Kuwait ha empezado a recortar bombeo y Qatar ha advertido de que, si la guerra sigue, los exportadores del Golfo podrían verse forzados a parar exportaciones en semanas, con un barril potencialmente en 150 dólares.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación del Estrecho de Ormuz.

"Tras dos semanas, el objetivo estratégico más profundo --forzar un rápido colapso político del sistema iraní o empujar a Teherán a cambiar de rumbo de manera fundamental-- no se ha materializado. El régimen iraní ha demostrado una vez más que es estructuralmente resiliente. Su estrategia nunca ha sido ganar una guerra convencional contra potencias superiores, sino sobrevivir a ella", explica a EL PERIÓDICO Pierre Pahlavi, profesor de Estudios de Defensa del Instituto de las Fuerzas Canadienses. "Desde la perspectiva estadounidense e israelí, la fase inicial parece haber cumplido varios objetivos inmediatos. Los ataques han degradado parte de la infraestructura militar iraní, especialmente elementos vinculados al programa de misiles y a las estructuras de mando. También han demostrado la capacidad de la alianza entre Estados Unidos e Israel para proyectar fuerza de forma rápida y contundente".

La guerra ha costado a Estados Unidos más de 11.000 millones de dólares solo en los primeros seis días de ofensiva, según el Pentágono. Han muerto al menos ocho soldados de Estados Unidos y uno de Francia.

De Jameneí a Jameneí

Irán ha respondido a los bombardeos con una doctrina militar asimétrica. Se trata de resistir, no de conseguir una victoria decisiva. El régimen de los ayatolás gana mientras no pierda.

En el primer día de bombardeos, Israel y Estados Unidos consiguieron asesinar al líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, a buena parte de su cúpula política y militar y a miembros de su familia cercana. Sin embargo, no se ha producido el alzamiento popular o el golpe de Estado reclamado por el presidente de Estados Unidos y el primer ministro israelí. El poder se ha transferido aparentemente al hijo de Jameneí, Mojtaba, sin que se haya producido vacío de poder. El régimen se ha atrincherado. Este jueves, la televisión pública iraní difundió un mensaje Jameneí, aunque se desconoce su estado de salud real.

13 de marzo de 2026, base aéra de Fairford, Reino Unido. Un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos B-1 / HENRY NICHOLLS / AFP

"Para Estados Unidos e Israel, lo que parece haber ido peor de lo esperado es la rapidez con la que Irán se ha adaptado a la presión. Muchos analistas asumían que el impacto inicial de los ataques podría desencadenar fracturas internas en el liderazgo iraní o incluso provocar una agitación más amplia dentro del país. Hasta ahora, eso no ha sucedido en una escala que pueda amenazar la supervivencia del régimen", abunda el experto. "Otra dificultad para Washington y Tel Aviv es que Irán conserva múltiples instrumentos de represalia. Aunque sus capacidades militares convencionales sean limitadas, puede recurrir a herramientas asimétricas --milicias aliadas en la región, operaciones cibernéticas, ataques con misiles o disrupción marítima en el Golfo--".

Lo que ha ido mal para Irán

Para Irán, varios acontecimientos han ido claramente peor de lo esperado. En primer lugar, la magnitud y la precisión de los ataques iniciales parecen haber causado más daños de los que Teherán anticipaba. Algunas instalaciones estratégicas y nodos de mando fueron golpeados con más eficacia de la que probablemente preveía el régimen, apunta Pahlavi.

El embajador iraní ante la ONU afirmó el 10 de marzo que los bombardeos aéreos han destruido 9.669 sitios civiles, entre ellos casi 8.000 viviendas y 1.600 centros comerciales y de servicios, además de decenas de instalaciones médicas, educativas y energéticas. La UNESCO verificó daños en al menos cuatro lugares culturales e históricos de Irán.

Más de 1.500 personas, en su mayoría civiles, han muerto en los ataques, según Teherán. Entre ellas, entre 160 y 175 niñas en la escuela de Minab, atacada por un misil Tomahawk estadounidense por error, según el informe preliminar del Pentágono.

Archivo - Funeral celebrado por las alumnas y el personal de la escuela primaria femenina Sayare Tayiba de Minab fallecidas en un ataque contra el centro, situado en Hormozgán, al sur de Irán / Europa Press/Contacto/Ircs

El conflicto ha dejado al descubierto el deterioro de la red regional de disuasión de Irán. A lo largo del último año, varios componentes del llamado "eje de la resistencia" se han debilitado, lo que limita la capacidad de Teherán para escalar a través de actores aliados con la misma eficacia que en el pasado.

"Lo que sí ha ido conforme al plan para Teherán, en cambio, es su capacidad para absorber el golpe y mantener la cohesión interna. Los mecanismos de supervivencia del régimen --la Guardia Revolucionaria, el aparato de seguridad y una base ideológica central-- siguen intactos", analiza el especialista.

El resultado final dependerá también en gran medida de actores externos. China y Rusia no tienen un interés estructural en que Irán colapse, pero es poco probable que intervengan directamente. Al mismo tiempo, los Estados del Golfo y los gobiernos europeos están cada vez más preocupados por los riesgos de escalada y de disrupción económica.

"Irán puede estar perdiendo terreno en el plano militar, pero sigue logrando evitar un colapso estratégico. Para Estados Unidos e Israel, poner fin a la operación sin haber logrado resultados estratégicos tangibles entrañaría el riesgo de reforzar la percepción de que la estrategia iraní de resistencia funciona. Para Teherán, por su parte, buscar abiertamente negociaciones bajo presión militar podría interpretarse internamente como una señal de debilidad", concluye Pahlavi.

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Ahora, el escenario más plausible a corto plazo quizá no sea un acuerdo de paz formal, sino más bien una desescalada gradual o una confrontación congelada, similar a la que hemos visto en otros conflictos regionales.