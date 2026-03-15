Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones BarçaElecciones Castilla y LeónOscar 2026Tiempo CatalunyaGuerra en IránMaratón Barcelona 2026Francisca CadenasEncuestas Castilla y LeónDepresión
instagramlinkedin

Antisemitismo

Detienen en Francia a dos hermanos italomarroquíes por un proyecto de atentado antisemita

Ambos han reconocido querer integrarse en la yihad y aspirar a convertirse en mártires

Policía Francesa contra el terrorismo durante los Juegos Olímpicos de Paris de 2024.

Policía Francesa contra el terrorismo durante los Juegos Olímpicos de Paris de 2024. / DAVE HUNT / EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos hermanos de 22 y 2O años, de nacionalidad italomarroquí, han sido detenidos esta semana en Francia en relación con una investigación sobre un proyecto de atentado terrorista de carácter antisemita y han sido presentados este domingo ante un juez con vistas a su procesamiento, informó la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT).

Los dos hermanos -el mayor estudiante de ingeniería y el menor desempleado-, que proyectaban un atentado "mortífero y antisemita", fueron detenidos el martes dentro de un vehículo estacionado cerca de la prisión de Longuenesse, en el Paso de Calais, en el norte de Francia, indicó la PNAT en un comunicado divulgado en los medios locales.

Los dos reconocieron haber "alimentado durante varias semanas, ante la imposibilidad de viajar a Siria o Palestina para integrarse en la yihad, un proyecto terrorista en Francia con el que aspiraban a convertirse en mártires", según la PNAT, que no precisó el objetivo concreto.

Los jóvenes fueron presentados hoy ante un juez para su procesamiento, paso judicial previo a su imputación por cargos concretos y formales.

Las autoridades destacaron que la operación se enmarca dentro de los esfuerzos por prevenir atentados yihadistas en el territorio francés, tras varios casos recientes en los que jóvenes radicalizados intentaron actuar localmente ante la imposibilidad de unirse a grupos armados en el extranjero.

Noticias relacionadas

La investigación de este nuevo caso continúa abierta, indicó la PNAT. 

TEMAS

  1. Dardo de Meloni a Sánchez: 'La postura de Italia está con los principales países europeos, salvo España
  2. Albares justifica el cese de la embajadora en Israel por las 'injurias y calumnias' vertidas por el Gobierno de Netanyahu
  3. Irán responde a las bombas de Israel y EEUU con una ofensiva de ataques en el ciberespacio
  4. Corea del Norte pierde a Irán, uno de sus pocos aliados, y acentúa su compromiso nuclear como única vía de supervivencia
  5. Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut
  6. La guerra de Trump contra Irán cae en una espiral de peores escenarios sin tumbar al régimen
  7. EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jark y a milicia proiraní en Bagdad
  8. Meloni afirma que la guerra de EEUU e Israel contra Irán está 'fuera' del derecho internacional y condena el ataque a una escuela de niñas

Detienen en Francia a dos hermanos italomarroquíes por un proyecto de atentado antisemita

Detienen en Francia a dos hermanos italomarroquíes por un proyecto de atentado antisemita

EEUU recupera el avión "matatanques" para sus ataques contra Irán

EEUU recupera el avión "matatanques" para sus ataques contra Irán

¿Por qué lo que fracasó en Gaza debería funcionar en Irán? EEUU e Israel rebajan las expectativas sobre el cambio de régimen

¿Por qué lo que fracasó en Gaza debería funcionar en Irán? EEUU e Israel rebajan las expectativas sobre el cambio de régimen

DIRECTO | Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo

DIRECTO | Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo

Irán promete "perseguir y asesinar" a Netanyahu mientras acelera sus bombardeos contra Israel

Irán promete "perseguir y asesinar" a Netanyahu mientras acelera sus bombardeos contra Israel

El Gobierno cubano advierte que no tolerará "actos de vandalismo" tras una protesta que terminó con la quema de una sede partidaria

El Gobierno cubano advierte que no tolerará "actos de vandalismo" tras una protesta que terminó con la quema de una sede partidaria

El nuevo golfo Pérsico: negocios y lujo a la sombra de los drones

El nuevo golfo Pérsico: negocios y lujo a la sombra de los drones

La alianza con Estados Unidos pasa factura a las países del Golfo

La alianza con Estados Unidos pasa factura a las países del Golfo