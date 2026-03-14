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ATAQUE A IRÁN

Israel dice que ha completado 400 oleadas de bombardeos en Irán

Solo en las últimas 24 horas sus cazas han atacado más de 200 objetivos en el país persa

Ataques de EEUU e Israel en Irán, en directo

Una vecina de Teherán tras vivir un ataque: &quot;Voy a necesitar terapia para superar esto&quot;

Una vecina de Teherán tras vivir un ataque: "Voy a necesitar terapia para superar esto" / Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan

EFE

Jerusalén
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El Ejército de Israel afirmó este sábado que su Fuerza Aérea ha completado 400 oleadas de bombardeos en Irán desde el inicio de su operación militar, conjunta con Estados Unidos, el pasado 28 de febrero.

"Hoy, la Fuerza Aérea israelí completó su oleada número 400 de ataques en el oeste y el centro de Irán", detalla un comunicado castrense, que alega que los objetivos son infraestructuras militares, con especial énfasis en "sistemas de lanzamiento de misiles y redes de defensa aérea".

Israel ataca los alrededores de una manifestación de apoyo a Palestina en Teherán

Israel ataca los alrededores de una manifestación de apoyo a Palestina en Teherán / efe

Además, el texto señala que solo en las últimas 24 horas sus cazas han atacado más de 200 objetivos en el país persa, incluyendo decenas de lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y almacenes de armas.

Lugares históricos dañados

Por su parte, el Gobierno iraní denunció este sábado que al menos 59 monumentos y lugares históricos han sufrido daños en esta guerra aérea, que ya se ha cobrado la vida de al menos 1.230 personas, según la última cifra oficial iraní del 5 de marzo.

Noticias relacionadas y más

La UNESCO ha confirmado daños en el Palacio de Golestán en Teherán, y el palacio Chehel Sotoun y la mezquita Yameh en Isfahan. En Israel, los misiles iraníes han causado 12 fallecidos hasta la fecha.

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