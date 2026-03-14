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Ataques de EEUU e Israel en Irán, en directo | Última hora: EEUU bombardea la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros de Irán

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Trump asegura que la guerra de Irán "avanza rápidamente". En la foto, dos mujeres iranís se abrazan frente a las ruinas de un edificio residencial destruido por un ataque de Estados Unidos e Israel en Teherán. / Morteza Nikoubazl / REUTERS / VÍDEO: SARA FERNÁNDEZ / PI STUDIO

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

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Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

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