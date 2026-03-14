Ataques de EEUU e Israel en Irán, en directo | Última hora: EEUU bombardea la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros de Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Hamás insta a Irán a que deje de atacar a los países vecinos El movimiento islamista palestino Hamás, en el poder en la Franja de Gaza, instó este sábado a su aliado Irán a que cese los ataques contra sus vecinos del Golfo en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes que desataron la guerra regional. "Si bien reafirma el derecho de la República Islámica de Irán a responder a esta agresión por todos los medios disponibles, de conformidad con las normas y el derecho internacional, el movimiento hace un llamado a sus hermanos en Irán para que no ataquen a los países vecinos", escribió el grupo en la plataforma de mensajería Telegram.

El Ejército de EEUU bombardea la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros de Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que el Ejército estadounidense ha efectuado un bombardeo sobre la estratégica isla de Jark, en Irán, si bien ha señalado que no ha atacado su infraestructura petrolera "por decencia". "Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha llevado a cabo uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Próximo y ha destruido por completo todos los objetivos militares de la joya de la corona de Irán, la isla de Jark", ha anunciado en Truth Social, donde ha asegurado que "por decencia, (ha) decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla". El inquilino de la Casa Blanca ha amenazado en cambio con "reconsiderar" la ejecución de ataques contra la industria petrolera de la isla si Irán u otro país interviene en "el paso libre y seguro" de los buques por el estrecho de Ormuz.

Sánchez promete "todos los recursos del Estado" para mitigar los efectos de la guerra de Irán El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que desplegará "todos los recursos del Estado" para proteger a los ciudadanos de los efectos de la guerra de Irán, un conflicto "que no avala el Gobierno" y ha reprochado a PP y Vox que apoyen a quien ha iniciado los bombardeos, pero se quejen de las consecuencias. "Le digo a la derecha y a la ultraderecha que no pueden estar apoyando a quien incendia el mundo y luego quejarse del humo que provoca ese incendio", ha manifestado en el mitin de cierre de campaña de las elecciones en Castilla y León de este domingo 15 de marzo junto al candidato socialista Carlos Martínez.

Suecia aborda un nuevo buque de la 'flota fantasma' rusa y detiene a su capitán por falsificación de documentos Las autoridades de Suecia han abordado este viernes un nuevo petrolero, presuntamente de la denominada 'flota fantasma' rusa, frente a las costas de Trelleborg y han detenido a su capitán por un cargo de falsificación de documentos. "El sector marítimo debe saber que mantenemos el orden en el mar y actuamos para aumentar la seguridad de quienes operan en nuestras aguas. Quien infrinja esta orden debe saber que intervendremos cuando las condiciones sean propicias", ha expresado el subdirector de operaciones de la Guardia Costera sueca, Daniel Stenling, en un comunicado.

Wall Street termina en rojo una semana marcada por las amenazas sobre el estrecho de Ormuz Wall Street cerró este viernes en rojo tras una semana marcada por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán y las amenazas sobre el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que pasa el 20% del crudo mundial. Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones, bajó un 0,26%, hasta 46.558 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,61%, hasta 6.632 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,93%, hasta 22.105 enteros. En el cómputo semanal, el Dow Jones retrocedió un 2%, el S&P 500 un 1,6% y el Nasdaq, un 1%. Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy un 3,1%, hasta acercarse de nuevo a los 100 dólares el barril, manteniendo su racha alcista después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

Un misil de racimo iraní impacta en un edificio a cuatro kilómetros del Aeropuerto de Tel Aviv Un edificio residencial situado a cuatro kilómetros del recinto del aeropuerto de Tel Aviv resultó impactado por un misil iraní de racimo este viernes noche, sin que por el momento se hayan reportado heridos. El impacto se produjo en el pueblo de Shoham después de que a las 19.30 hora local (17.30 GMT) sonaran las sirenas antiaéreas en el centro de Israel, incluyendo la zona de Tel Aviv y el aeropuerto, que es a menudo objetivo de los ataques de Irán. Los Bomberos de Israel informaron de que se están realizando búsquedas para localizar a posibles personas atrapadas y extinguir el incendio que se produjo en la parte superior de un edificio de dos plantas, cuyo tejado prendió levantando una columna de fuego y humo, según los vídeos compartidos por los servicios de emergencias.

Israel lanza otra ola de bombardeos contra Teherán El Ejército de Israel lanzó este viernes por la tarde una nueva ola de ataques aéreos contra Teherán, según un comunicado difundido en los canales oficiales de las fuerzas armadas. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán", recoge el comunicado. La oleada ha comenzado poco después de que la República Islámica disparara misiles contra el centro de Israel, al menos uno de ellos con una carga de racimo, según se desprende de los cráteres vistos en las imágenes de impactos difundidas por los medios israelíes. Los Bomberos de Israel aseguraron tras el ataque que sus efectivos trabajaban en las áreas de Rishon Lezion y Shoham (periferia de Tel Aviv) por la caída de munición en la zona.

Zapatero ensalza que Sánchez haya dicho hasta en tres ocasiones "no a la guerra" a Trump El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha ensalzado este viernes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya sido el único presidente que ha dicho "no a la guerra" a Estados Unidos hasta en tres ocasiones y ha destacado que el PSOE pasará a la historia como el partido que nunca apoyó "intervenciones ilegales". Zapatero ha intervenido en el cierre de campaña a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León, antes que Sánchez, y ha elogiado que 23 años después de su "no a la guerra" en Irak y de la retirada de tropas tras ganar las elecciones, otro presidente socialista haya expresado el rechazo de España a guerras que "van a estropear aún más a Oriente Próximo".

Jefe de Hizbulá dice que están preparados para enfrentar un intento de avance israelí El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, aseguró este viernes que sus filas están preparadas para enfrentar un potencial intento de avance israelí en el sur del Líbano y defendió que están luchando para defender a su país, no a terceros. "Nos hemos preparado para una larga confrontación y se verán sorprendidos en el campo de batalla. El enemigo va a ver nuestra fuerza y sus amenazas no nos atemorizan", sentenció el clérigo en un discurso televisado, el segundo desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo. "La resistencia va a ganar más terreno si el enemigo avanza por tierra", afirmó Qassem.