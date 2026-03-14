Guterres exige el fin de los bombardeos en el Líbano: "Este pueblo no eligió esta guerra, la arrastraron a ella"

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha aterrizado en el Líbano con un contundente mensaje: "La guerra debe terminar". "Mi mensaje a las partes en conflicto es claro: dejen de pelear, detengan los bombardeos", ha dicho este sábado en rueda de prensa desde Beirut. Durante esta "visita de solidaridad con el pueblo del Líbano", el político portugués se ha reunido con familias de las zonas afectadas que han tenido que abandonar sus hogares, a la vez que la ONU denuncia que ya hay alrededor de un millón de desplazados internos. Los bombardeos sobre el Líbano no se han detenido por la presencia del más alto funcionario de la mayor organización internacional gubernamental, elevando la cifra de víctimas mortales a 826 personas en apenas 12 días.

"La gente del Líbano no eligió esta guerra, la arrastraron a ella", ha constatado Guterres. "El sur del país corre el riesgo de convertirse en un páramo; el sur de Beirut, que se encuentra bajo órdenes de evacuación generalizadas por parte de Israel, corre el riesgo de ser bombardeado hasta la destrucción, y el valle de la Becá y Baalbek [al este], entre otras zonas, son escenarios de destrucción y pánico", ha añadido. Durante su rueda de prensa, el secretario general ha abogado por "la diplomacia, el diálogo y la plena aplicación de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad" y ha defendido que "no existe una solución militar".

Control estatal de las armas

Guterres ha insistido que "el Estado debe tener el control absoluto de las armas en todo el territorio libanés", abogando por el desarme de Hezbolá. "Este es un principio fundamental de la Resolución 1701" de Naciones Unidas, que busca poner fin a las hostilidades entre la milicia e Israel, y exige que sólo las fuerzas armadas libanesas posean armamento en territorio libanés. "El pasado mes de agosto, el Gobierno del Líbano tomó una decisión histórica al establecer el monopolio estatal de las armas en todo el país", ha celebrado el secretario general. "Seguiremos apoyando los esfuerzos para fortalecer las Fuerzas Armadas libanesas y otros servicios de seguridad del Estado, pero la visión de la resolución 1701 no puede hacerse realidad solo con la intervención del ejército", ha declarado, exigiendo la colaboración de todos los actores involucrados.

A su vez, el secretario general ha lanzado un dardo a la comunidad internacional: "Intensifiquen su compromiso". Para lograrlo, les ha instado a que "fortalezcan el Estado libanés y apoyen a las Fuerzas Armadas libanesas para que obtengan las capacidades y los recursos que necesitan" y "se unan al llamado humanitario". Guterres ha defendido que las Naciones Unidas son "más necesarias que nunca". "Tenemos un problema con el Consejo de Seguridad; ya no representa el mundo actual, sino el de 1949", ha subrayado. "El problema radica en su legitimidad y eficiencia debido al sistema de vetos; cuando surgen conflictos y necesitamos ponerles fin, se produce un veto, lo que impide que el Consejo de Seguridad funcione", ha añadido. Cuando se le ha preguntado si ha impuesto alguna línea roja a Israel, ha recordado que "la línea roja que todos deben respetar es el derecho internacional".

Personal sanitario asesinado

El Líbano ha amanecido con una noticia que muchos han tachado de grave violación de la legalidad internacional. Al menos 12 trabajadores sanitarios han muerto esta madrugada de sábado cuando un bombardeo israelí ha alcanzado el centro de atención primaria de Burj Qalaouiye, a unos diez kilómetros de la frontera con Israel. Entre las víctimas mortales, hay "médicos, paramédicos y enfermeras que estaban de turno", según el ministerio de Salud libanés. Este ha acusado a Israel de "atacar" repetidamente a los paramédicos en servicio, después de que Tel Aviv ha afirmado que Hezbolá estaba utilizando ambulancias e instalaciones médicas "con fines militares". Los ataques israelíes han matado a 26 paramédicos en apenas 12 días de guerra.

Además, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, ha publicado en X "que todo camión que circule cerca de la costa [libanesa] puede estar expuesto a peligro". Adraee afirma, sin aportar ninguna prueba, que Hezbolá "está camuflando lanzamientos y transporte de cohetes mediante camiones civiles". Cabe tener en cuenta que la principal autopista que conecta el Líbano de norte a sur se encuentra a orillas de la costa mediterránea, poniendo en riesgo la circulación de cualquier camión. Israel planea expandir significativamente su operación terrestre en el país de los cedros, con el objetivo de tomar el control de toda la zona al sur del río Litani y desmantelar la infraestructura militar del grupo chií, de acuerdo a informaciones del medio estadounidense Axios, citando a funcionarios israelíes y estadounidenses.

Según el medio estadounidense, esta podría convertirse en la mayor invasión terrestre israelí del Líbano desde 2006, y una operación de tal magnitud podría derivar en una prolongada ocupación israelí del sur del Líbano. "Haremos lo mismo que hicimos en Gaza", ha declarado un alto funcionario israelí. Durante la jornada, Hezbolá ha reivindicado 16 ataques contra soldados y aldeas israelíes en el sur del Líbano. Los cascos azules de UNIFIL (siglas en inglés de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano) han denunciado que una de sus bases cerca en el sur fue atacada con fuego de ametralladora pesada el viernes, provocando un incendio y heridas leves a un miembro de las fuerzas de paz. Guterres ha visitado al casco azul ganés, que fue herido de gravedad en un ataque parecido el viernes anterior. También se ha reunido con el comandante del Ejército libanés, Rodolph Haykal.