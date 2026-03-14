Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Macron cree que la guerra en Ucrania "no justifica" anular las sanciones a Rusia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado este viernes que la guerra en Ucrania "no justifica" levantar sanciones al crudo de Rusia, tras el paso dado por Estados Unidos para flexibilizar temporalmente las sanciones a la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques. En declaraciones junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el mandatario francés ha insistido en que la posición común en el seno del G7 ha sido "claramente" el mantenimiento de las sanciones contra Rusia. "En lo que respecta a los europeos y a Francia, la posición es también el mantenimiento de las sanciones", ha indicado. "La situación no justifica en absoluto levantarlas", ha ahondado, incidiendo en que tendrá que explicar Washington el paso dado respecto a sus sanciones contra la energía rusa. Macron ha matizado en todo caso que las exenciones aprobadas por el Departamento del Tesoro norteamericano son "limitadas en el tiempo y en sus condiciones", por lo que se producen en un marco "muy limitado" y con un "impacto reducido".