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Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Al menos tres muertos por "ataque masivo" ruso contra la región ucraniana de Kiev
Al menos tres personas murieron en un "ataque masivo" ruso contra la región ucraniana de Kiev, anunció este sábado el jefe de la administración militar local, Mikola Kalachnik. "Esta noche, el enemigo está llevando a cabo un ataque masivo contra la región de Kiev utilizando drones y misiles", aseguró Kalachnik en la plataforma de mensajería Telegram. "El número de muertos en la región de Kiev ha aumentado a tres", añadió. En un mensaje anterior, el funcionario había informado de cinco heridos. Estos ataques nocturnos tuvieron como objetivo una residencia estudiantil, instalaciones industriales, almacenes y edificios de viviendas, según la misma fuente. Poco antes, la Fuerza Aérea ucraniana había lanzado una alerta en la que informaba de varios misiles que se dirigían hacia Kiev.
Los ministros de Exteriores de la UE buscan este lunes contener la crisis en Irán y desbloquear la ayuda a Kiev
Los ministros de Exteriores de la UE tratarán este lunes de contener la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo, con el foco puesto en garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, y también buscarán convencer a Hungría para que levante su veto al préstamo de 90.000 millones de euros que Ucrania requiere con urgencia para recibir los primeros desembolsos en el mes de abril. Lo harán en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra en Bruselas, apenas unos días antes de que se reúnan en la capital comunitaria los líderes de los 27 estados miembro, en una cumbre del Consejo Europeo que también estará marcada por la escalada en Oriente Próximo, la guerra en Ucrania y la seguridad del bloque comunitario.
La UE, "preocupada" porque levantar sanciones al crudo ruso beneficie aún más a Moscú
La Unión Europea (UE) mostró este viernes "preocupación" por la decisión de Estados Unidos de suspender temporalmente las sanciones al petróleo ruso ya en tránsito, por el impacto que puede tener sobre la seguridad europea y porque aportará nuevos recursos a Moscú en la agresión militar a Ucrania. Las instituciones europeas subrayaron que lo decidido por Estados Unidos, pese a estar en principio limitado en su alcance y en el tiempo, contrasta con la presión y las sanciones de los Veintisiete contra Rusia. El primero en reaccionar fue el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien calificó de "muy preocupante" la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de suspender temporalmente las sanciones contra el petróleo ruso ya en tránsito, y afirmó que esta medida "impacta en la seguridad europea".
La Inteligencia británica cree que Rusia está saliendo muy beneficiada de la guerra de Irán
La Inteligencia militar de Reino Unido considera que el papel que desempeña Rusia como aliado de Irán en la guerra contra Estados Unidos e Israel no solo no tendrá un impacto negativo en la ofensiva rusa en Ucrania sino que Moscú está saliendo ampliamente beneficiada. El Ministerio de Defensa considera dos factores cruciales: uno, militar, porque Moscú ha reducido enormemente su dependencia de los aviones no tripulados iraníes que ha empleado durante las hostilidades contra Kiev, mientras que el segundo se remite al aspecto económico, al entender que los ingresos rusos por el petróleo aumentarán por el alza de los precios mundiales.
Rusia compara la postura de la UE sobre su petróleo con un 'harakiri energético'
El asesor presidencial ruso, Kirill Dimitriev, ha comparado este viernes la postura de la Unión Europea, contraria al levantamiento temporal de las sanciones al petróleo de Rusia por parte de Estados Unidos, con un suicidio energético y ha instado a los "burócratas" europeos a enmendar sus errores. "Los burócratas de la UE quieren continuar con el seppuku energético de la UE y se oponen a la decisión estadounidense, ya tomada, de suavizar temporalmente las sanciones energéticas a Rusia para estabilizar el mercado", ha señalado el asesor ruso en referencia al suicido ritual japonés para responder a las críticas a la decisión de Washington del presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien ha considerado "muy preocupante" la medida porque "impacta en la seguridad europea".
Trump desmiente a Zelenski y asegura que EEUU no necesita la ayuda de nadie para defenderse de los drones iraníes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este viernes que no necesitan la ayuda de nadie para defenderse de los drones iraníes, en el marco de la nueva guerra en Oriente Próximo, desmintiendo así a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado la presencia de sus expertos sobre el terreno. "No, no necesitamos ayuda con la defensa anti drones. Sabemos más sobre drones que nadie; de hecho, tenemos los mejores drones del mundo", ha zanjado Trump en una entrevista para Fox News cuando se le ha preguntado acerca de la ayuda de Ucrania.
Macron advierte de que todos los miembros de la UE deben cumplir su compromiso con el préstamo a Ucrania
El presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó este viernes un mensaje de atención para que todos los países de la Unión Europea cumplan el compromiso que adquirieron en diciembre de otorgar un crédito de 90.000 millones de euros a Ucrania, que está siendo bloqueado por Hungría y Eslovaquia. "Este compromiso se cumplirá, lo digo aquí con fuerza y claridad", subrayó Macron en una comparecencia ante la prensa en el Palacio del Elíseo junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien aseguró que ese préstamo "es una garantía de seguridad financiera". Zelenski confirmó que ahora, antes de la reunión de los líderes europeos en Bruselas de la próxima semana, están coordinando "posiciones para desbloquear ese dinero". "Si se manifiestan desacuerdos, el deber de cada nación es cumplir las promesas que se han hecho y los compromisos políticos que todos adoptaron en diciembre", añadió el presidente francés sin referirse de forma explícita a Hungría ni a Eslovaquia.
Lavrov insiste en la necesidad de que el OIEA mantenga su imparcialidad
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este viernes que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) debe mantener su imparcialidad en un mundo cambiante. "En el mundo actual, en las condiciones vigentes, especialmente en los últimos dos años, el OIEA, como cualquier otra organización multilateral que se ocupa de cuestiones de no proliferación, se ve puesto a prueba", dijo al recibir en Moscú al director del OIEA, Rafael Grossi. En este sentido, consideró que es "crucial" preservar la imparcialidad y demostrar un "enfoque despolitizado". El OIEA, según el ministro ruso, debe centrarse en "la aplicación de los objetivos que sustentaron el acuerdo que creó el Organismo, incluyendo, por supuesto, el acceso de todos los países parte del Tratado de No Proliferación a los beneficios de la energía nuclear con fines pacíficos". Grossi, por su parte, aseguró que ha ido a Rusia con "muchas cosas" que tratar.
La suspensión de las sanciones de EEUU al crudo ruso "no ayudará a la paz", afirma Zelenski
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió este viernes de que la decisión de Estados Unidos de levantar sanciones al petróleo de Rusia podría representar para Moscú ingresos por hasta 10.000 millones de dólares y que "no ayuda a la paz". Zelenski realizó estas declaraciones desde París, donde se reunió con su par francés, Emmanuel Macron, para mantener la presión sobre Moscú y evitar que la guerra en Oriente Próximo deje en segundo plano el conflicto en Ucrania. "Rusia puede creer que la guerra en Irán le dará un respiro, pero está equivocada", aseguró Macron, quien recordó que, durante una reciente reunión del G7, este grupo de potencias descartó revisar su política de sanciones a Rusia. Sin embargo, Estados Unidos, que forma parte del G7, anunció el jueves que autoriza la venta, hasta el 11 de abril, de crudo y productos petrolíferos rusos que ya estuvieran cargados en buques antes del 12 de marzo.
Macron cree que la guerra en Ucrania "no justifica" anular las sanciones a Rusia
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado este viernes que la guerra en Ucrania "no justifica" levantar sanciones al crudo de Rusia, tras el paso dado por Estados Unidos para flexibilizar temporalmente las sanciones a la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques. En declaraciones junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el mandatario francés ha insistido en que la posición común en el seno del G7 ha sido "claramente" el mantenimiento de las sanciones contra Rusia. "En lo que respecta a los europeos y a Francia, la posición es también el mantenimiento de las sanciones", ha indicado. "La situación no justifica en absoluto levantarlas", ha ahondado, incidiendo en que tendrá que explicar Washington el paso dado respecto a sus sanciones contra la energía rusa. Macron ha matizado en todo caso que las exenciones aprobadas por el Departamento del Tesoro norteamericano son "limitadas en el tiempo y en sus condiciones", por lo que se producen en un marco "muy limitado" y con un "impacto reducido".
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