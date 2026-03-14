España condena el ataque a un hospital del Líbano, una "inaceptable violación" de derechos

El Gobierno de España ha condenado este sábado el ataque contra un centro sanitario en el Líbano, que ha calificado como "una flagrante e inaceptable violación del derecho internacional humanitario", y ha instado a que este tipo de actos sean investigados porque los hospitales "no son nunca objetivos militares".

Así lo señala el departamento que dirige José Manuel Albares en un comunicado, en el que condena “en los términos más firmes” el ataque israelí contra un centro sanitario en Bint Jbeil, al sur del Líbano, y que ha provocado la muerte de doce miembros del personal médico y sanitario.

Pésame a las víctimas

En la nota, en nombre del Gobierno se traslada su “más sentido pésame” a las familias de las víctimas y se desea una rápida recuperación a los heridos.

Según Exteriores, los ataques contra hospitales, en escenarios como el Líbano y también Gaza, son una "flagrante" violación del derecho internacional humanitario que "debe ser investigada".

Archivo - Fachada del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España / A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Desde el Ejecutivo reiteran su total compromiso con la protección de la "labor esencial ejercida por los médicos y personal sanitario, y muy especialmente en escenarios de conflicto, donde su labor salva vidas humanas".

Condena de la OMS

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció este sábado el asesinato de 14 trabajadores sanitarios en el sur del Líbano únicamente en las últimas 24 horas.

Tras corroborar información con distintas fuentes, la organización dijo que 12 médicos, paramédicos y enfermeros perdieron la vida en un ataque perpetrado a última hora del viernes contra un centro de atención primaria de Bourj Qalaouiyeh. Apenas unas horas antes, dos paramédicos perdieron la vida en ataques contra un centro sanitario en Al Sowana.

Bombardeo israelí en Sidón, Líbano / Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

"Estos incidentes ponen de relieve el continuo ataque al sistema sanitario del Líbano, que es crucial para las poblaciones a las que atiende", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

27 ataques

Desde el 2 de marzo, cuando empezó el nuevo enfrentamiento armado entre la milicia chií Hizbulá e Israel, vinculado con la guerra en Irán, la OMS ha verificado 27 ataques contra la atención sanitaria en el Líbano. En esos actos armados han muerto en total 30 personas y 35 han resultado heridas.

"La OMS condena esta trágica pérdida de vidas y hace hincapié en que los trabajadores sanitarios deben estar siempre protegidos. Según el derecho internacional humanitario, el personal y las instalaciones médicas nunca deben ser objeto de ataques ni militarizarse", recalcó Tedros a través de una declaración.