Trump y su secretario de guerra critican la cobertura informativa de los medios de EEUU sobre los ataques a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, han dedicado las últimas horas a criticar en redes sociales y ruedas de prensa, respectivamente, la cobertura informativa de los medios estadounidenses sobre la guerra de Irán, y en especial la efectuada por la cadena CNN, en proceso de adquisición por la familia Ellison, próxima al mandatario norteamericano.

Esta madrugada, Trump ha denunciado que los "medios de las Fake News", su tradicional descripción de los medios de "noticias falsas" contrarios a la narrativa de la Casa Blanca, "odian informar sobre lo bien que el Ejército de EEUU está haciéndolo contra Irán, que está totalmente derrotado y busca un acuerdo".

"Es un acuerdo que yo no voy a aceptar", ha asegurado Trump en su mensaje de esta madrugada, publicado en su plataforma Truth Social.

Controlar la CNN

El viernes por la tarde, Hegseth repudió en rueda de prensa la cobertura de la cadena CNN durante una comparecencia conjunta con el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine. El secretario de Defensa reaccionó en particular a una reciente noticia de la cadena donde se apuntaba que EEUU había subestimado las capacidades de Irán en el estratégico estrecho de Ormuz, arteria del comercio mundial de petróleo y ahora prácticamente paralizado.

"Es una información sin una pizca de seriedad. Como si no hubieramos pensado en ello. Cuanto antes se quede David Ellison con la cadena, mejor", manifestó Hegseh en referencia al director ejecutivo de Paramount Skydance, cuya compañía tomará el control de CNN una vez que se finalice su acuerdo de fusión con Warner Bros. Discovery.

Trump mantiene una estrecha amistad con el padre de Ellison, el magnate Larry Ellison, y existe la preocupación de que la Casa Blanca aproveche para virar a su favor la orientación de uno de los medios de comunicación más importantes del mundo, habitualmente crítico con su Presidencia.

En su última declaración pública sobre CNN, David Ellison aseguró que no habría ninguna interferencia corporativa en la cobertura de la cadena. "CNN es una marca increíble con un equipo increíble, y creemos firmemente en la independencia que debe mantenerse, obviamente, para esos periodistas increíbles, y queremos apoyar eso en el futuro", manifestó Ellison a la cadena CNBC el pasado 5 de marzo.

Desmentido

La Casa Blanca también ha publicado este sábado un comunicado en el que desmiente informaciones publicadas por CNN sobre reveses norteamericanos en el estrecho de Ormuz.

"Mientras las fuerzas estadounidenses asestan golpes demoledores para aniquilar al régimen terrorista de Irán, los supuestos periodistas de CNN difunden información falsa, supuestamente procedente de fuentes demócratas, para socavar nuestras decisivas victorias en la Operación Furia Épica", hace saber la Casa Blanca.

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"Bajo el liderazgo audaz y resuelto del presidente Trump, la Operación Furia Épica continúa avanzando hacia sus claros objetivos: destruir el arsenal y la capacidad de producción de misiles balísticos de Irán, aniquilar su armada, cortar su apoyo a sus grupos terroristas afines y garantizar que el régimen nunca pueda amenazar al mundo libre con armas nucleares. Ninguna manipulación por parte de CNN cambiará eso", concluye.