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Tensión en Asia

Corea del Norte lanzó 10 misiles balísticos hacia el mar de Japón, según Seúl

El ministro japonés de Defensa, Shijiro Koizumi, dijo que no se han registrado daños tras el lanzamiento, y destacó la cooperación de Tokio con Corea del Sur y Estados Unidos para prevenir "circunstancias inesperadas"

Foto de archivo de un noticiero de la televisión surcoreana con un misil de crucero estratégico durante un ejercicio del Ejército Popular de Corea (EPC) en la costa del Mar Amarillo, en Corea del Norte.

Foto de archivo de un noticiero de la televisión surcoreana con un misil de crucero estratégico durante un ejercicio del Ejército Popular de Corea (EPC) en la costa del Mar Amarillo, en Corea del Norte. / Europa Press

EFE

EFE

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Corea del Norte lanzó este sábado al menos diez misiles balísticos hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), mientras Seúl y Washington llevan a cabo unas maniobras militares conjuntas, aseguró el Ejército surcoreano, en declaraciones recogidas por la agencia local Yonhap.

El lanzamiento, el tercero de este año, se produjo en torno a las 13.20 hora local (04.20 GMT) desde la zona de Sunan.

En una rueda de prensa, el ministro japonés de Defensa, Shijiro Koizumi, dijo que no se han registrado daños tras el lanzamiento, y destacó la cooperación de Tokio con Corea del Sur y Estados Unidos para prevenir "circunstancias inesperadas".

Poco antes, el Ministerio de Defensa japonés había denunciado el posible lanzamiento de al menos un misil balístico desde Corea del Norte, y dijo que el proyectil ya había caído.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dio instrucciones a las autoridades para "recopilar y analizar información y proporcionar al público información oportuna y precisa; garantizar plenamente la seguridad de aeronaves, buques, etc; y estar completamente preparados para imprevistos", según un comunicado de su oficina.

Corea del Norte ya lanzó al menos dos misiles balísticos contra el mar de Japón el pasado 27 de enero, y otros dos el 4 de enero, mientras el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, partía hacia China para una visita de Estado.

El lanzamiento de este sábado coincide con los ejercicios militares anuales Freedom Shield entre Estados Unidos y Corea del Sur, que comenzaron el lunes, en medio de la incertidumbre sobre un posible despliegue de activos militares estadounidenses desde la península coreana hacia Oriente Medio por la escalada del conflicto con Irán.

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Corea del Norte suele reaccionar con dureza a estas maniobras, que considera un ensayo para invadir su territorio y una muestra de la política hostil de Washington y Seúl.

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