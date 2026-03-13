Perfil | ¿Quién era Arnaud Frion, el primer soldado europeo muerto por la Guerra de Irán?

El militar francés Arnaud Frion se ha convertido en el primer soldado europeo muerto por la Guerra de Irán, al ser atacada su base en Erbil -al norte de Irak- por los drones de las milicías chiíes pro Irán de la zona.

Este suboficial mayor pertenecía al 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces y se dedicaba a la formación de tropas kurdas para la lucha antiterrorista, una labor enmarcada en la lucha contra el Estado Islámico.

Frion murió "por Francia", según el presidente francés, Emmanuel Macron, que "todo el cariño y la solidaridad de la Nación" a su familia y sus "hermanos de armas".

Franceses e italianos

El presidente galo tachó de "inaceptable" la muerte, y recordó que participan en la misión anti ISIS desde 2025. "Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Dáesh desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques", ha condenado en redes sociales el presidente francés.

En la base del contingente francés, también hay militares italianos. Cerca de la zona, situada entre Erbil y Mosul, hay milicias chiitas favorables a Irán que hay habían generado alguna escaramuza en los últimos días.