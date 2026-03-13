Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul

Pakistán anuncia una "guerra abierta" con Afganistán y bombardea Kabul

Pakistán anuncia una "guerra abierta" con Afganistán y bombardea Kabul

Soldados talibanes vigilan el lado pakistaní, uno de ellos observando a través de su rifle, en el lado afgano del paso fronterizo de Torkham / Wahidullah Kakar / AP

Montse Martínez

Rosa Mari Sanz

Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades y posiciones del Gobierno talibán. Es el episodio más grave de una crisis que dura meses donde ambas partas se han enzarzado en escaramuzas, especialmente en la discutida frontera que caomparten.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra abierta declarada por Pakistán a Afganistán

