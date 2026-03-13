Un misterioso cilindro gigante irrumpe en las calles de Osaka causando problemas de tráfico

Las autoridades japonesas investigan este viernes la repentina aparición de un gigantesco cilindro de acero, de la altura de un edificio de cuatro pisos, que salió del suelo durante unas obras de alcantarillado y provocó importantes atascos de tráfico en la ciudad de Osaka.

Un responsable de la ciudad indicó a la AFP que, según un aviso recibido el miércoles por la mañana, este encofrado de acero utilizado para la estabilización del terreno “salía del suelo” cerca de autopistas urbanas.

“No estaba allí el día anterior”, precisó.

La estructura, de un diámetro de aproximadamente 3,5 metros, se elevó hasta 13 metros en el aire, pero había retrocedido hasta unos 1,6 metros de altura el viernes por la mañana después de que unos obreros vertieran agua en su interior para lastrarla, precisaron responsables de Osaka en un comunicado.

El cilindro se había instalado bajo tierra para evitar la entrada de tierra en la zona de excavación, añadieron.

Dos carreteras cercanas, que conducen al centro de la ciudad, están cerradas al tráfico desde el miércoles, lo que ha provocado congestiones, indicó el responsable municipal.

Una de las vías afectadas ha reabierto esta tarde y la otra lo hará “pronto”, ya que las autoridades contemplan cortar la parte del cilindro que aún queda expuesta, agregó.

“Seguimos investigando la causa del incidente”, precisó.

Pánico a los socavones

La aparición el año pasado de un gigantesco socavón cerca de Tokio ya había provocado el pánico al tragarse un camión y a su conductor, lo que puso de relieve los riesgos que supone el envejecimiento de las canalizaciones del país.

Osaka anunció el mes pasado haber recibido una inusual donación de 21 kilogramos de oro para financiar el mantenimiento de su envejecida red de agua.

Esta donación, por un valor de 3,1 millones de euros, fue realizada en noviembre por una persona que ya había dado cerca de 3.000 euros en efectivo para los servicios municipales de agua, declaró el alcalde de Osaka, Hideyuki Yokoyama, en una rueda de prensa.

Las obras de sustitución de las tuberías de agua en esta ciudad de 2,8 millones de habitantes se han encontrado con dificultades, ya que el coste real supera el presupuesto previsto, según los medios locales.

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