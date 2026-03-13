Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones BarçaGuerra en IránJameneíAlbaresEmpleo públicoTrumpTorrenteSolCollserolaBarcelona
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra en Irán, hoy en directo | La evolución de la situación internacional y en el campo de batalla de Oriente Próximo

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre

EEUU afirma haber destruido 16 barcos minadores de Irán y el Reino Unido reporta un ataque a un carguero

EEUU afirma haber destruido 16 barcos minadores de Irán y el Reino Unido reporta un ataque a un carguero

Sara Fernández

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dardo de Meloni a Sánchez: 'La postura de Italia está con los principales países europeos, salvo España
  2. Detectan explosivos en los objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York
  3. Irán responde a las bombas de Israel y EEUU con una ofensiva de ataques en el ciberespacio
  4. Meloni afirma que la guerra de EEUU e Israel contra Irán está 'fuera' del derecho internacional y condena el ataque a una escuela de niñas
  5. La guerra en Irán desata los llamamientos a la movilización de líderes religiosos chiíes
  6. Costa y Ribera se desmarcan de Von der Leyen y reivindican el derecho internacional como eje de la política exterior de la UE
  7. El vasto imperio inmobiliario en la sombra de Mojtaba Jameneí en Europa: mansiones en Londres, hoteles de lujo en Mallorca y Frankfurt y un resort de esquí en los Alpes
  8. Von der Leyen desata una tormenta en la UE con su discurso sobre el orden mundial: esto piensan analistas y políticos europeos

Las ciudades francesas que podrían cambiar el mapa político de Francia en las elecciones municipales

Elecciones municipales en FRANCIA

Elecciones municipales en FRANCIA

DIRECTO Oriente Próximo | Israel asegura ahora que el conflicto en el Líbano es un "frente principal" de la guerra de Irán

DIRECTO Oriente Próximo | Israel asegura ahora que el conflicto en el Líbano es un "frente principal" de la guerra de Irán

DIRECTO AFGANISTÁN-PAKISTÁN | Pakistán bombardea Kabul y ataca depósitos de combustible en Afganistán

DIRECTO AFGANISTÁN-PAKISTÁN | Pakistán bombardea Kabul y ataca depósitos de combustible en Afganistán

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Machado dice que regresará a Venezuela como parte de un "acuerdo nacional"

Machado dice que regresará a Venezuela como parte de un "acuerdo nacional"

Heridos seis soldados franceses en un ataque con drones en una base en el norte de Irak

Heridos seis soldados franceses en un ataque con drones en una base en el norte de Irak