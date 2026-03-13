En Directo
Al minuto
Guerra en Irán, hoy en directo | La evolución de la situación internacional y en el campo de batalla de Oriente Próximo
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre
Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.
Irán dice que grupos iraquíes atacaron el avión cisterna de EEUU y mataron a 6 tripulantes
Irán aseguró que un avión cisterna estadounidense que se estrelló en el oeste de Irak fue atacado por un misil lanzado por grupos iraquíes y aseguró que toda su tripulación murió, según declaraciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de la república islámica. Un portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya informó de que el avión del Ejército estadounidense fue "alcanzado por un misil de los grupos de resistencia en el oeste de Irak", lo que provocó que se estrellara y que fallecieran todos los que iban a bordo, en declaraciones citadas también por la agencia iraní Fars. Posteriormente, la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado asegurando que las víctimas mortales del ataque fueron seis, la tripulación completa, y que el disparo se produjo mientras el avión cisterna estaba abasteciendo un avión de combate "enemigo".
Milicia proiraní en Irak reivindica ataque a un avión de EE.UU. que mató a 6 tripulantes
La Resistencia Islámica en Irak, un paraguas de facciones armadas respaldadas por Irán, reivindicó este viernes el derribo de un avión cisterna estadounidense KC-135 en el oeste de Irak, aunque el Ejército de Estados Unidos sostiene que el siniestro no fue causado por fuego hostil. En un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram y citado por la cadena Al Jazeera, el grupo aseguró que sus combatientes atacaron la aeronave con sistemas de defensa aérea, lo que provocó que se estrellara. La organización también afirmó en mensajes posteriores que una segunda aeronave estadounidense fue atacada en el oeste de Irak, y que el aparato realizó un aterrizaje de emergencia en "uno de los aeropuertos del enemigo", mientras que su tripulación logró ponerse a salvo.
Muere un soldado francés en un ataque en el Kurdistán iraquí
Un militar francés falleció "durante un ataque" en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, anunció la madrugada de este viernes el presidente Emmanuel Macron. Se trata del primer soldado del país europeo muerto desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán el 28 de febrero y que se ha extendido a varios países de la región. "El suboficial Arnaud Frion, del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil, en Irak", escribió Macron en la red social X, y confirmó que varios militares franceses resultaron heridos. "Este ataque contra nuestras fuerzas comprometidas en la lucha contra el EI desde 2015 es inaceptable", añadió el mandatario en referencia al grupo Estado Islámico, al precisar que "su presencia en Irak se inscribe en el marco estricto de la lucha contra el terrorismo". El presidente francés zanjó que "la guerra en Irán no puede justificar tales ataques", pero no identificó a un responsable.
Japón reclama a Irán que garantice "una navegación segura" en el estrecho de Ormuz
El Gobierno de Japón reclamó este viernes a las autoridades iraníes que garanticen una navegación segura en el estrecho de Ormuz, después de que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmara en su primer mensaje a la nación que este paso estratégico "debe permanecer cerrado". El portavoz del Ejecutivo nipón, Minoru Kihara, declaró en su rueda de prensa diaria que Tokio está "profundamente preocupado" por las declaraciones de Jameneí y aseguró que han trasladado "directamente a la parte iraní la importancia de garantizar una navegación segura en el estrecho de Ormuz". "Con el fin de calmar la situación lo antes posible, seguiremos manteniendo una estrecha colaboración a diversos niveles con los países pertinentes, incluidos los miembros del G7, y agotaremos todos los esfuerzos diplomáticos necesarios", aseguró Kihara durante su intervención.
Nuevos ataques de Israel contra varios puntos del Líbano matan al menos a ocho personas
Nuevas oleadas de ataques de Israel contra varias zonas del Líbano a lo largo de la noche, entre el jueves y el viernes, han dejado varios heridos y al menos ocho personas muertas, según recoge la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN). Un bombardeo contra la localidad de Ain Ebel mató a tres personas, mientras que otro en Barish, ambos puntos en el sur del país, provocó la muerte de tres personas más. También en el sur del país, una persona murió por otro ataque en Abba, según la ANN. Otro ataque alcanzó a una persona en Jnah, en el sur de Beirut, la capital.
El Gobierno califica de "ilegal" la orden de evacuación de Israel en el sur del Líbano
El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha rechazado este jueves la orden de evacuación de la población civil en el sur del Líbano por parte del ejército israelí, que ha calificado de "ilegal", "injustificada" y "totalmente desproporcionada". "España exige el fin de estas acciones así como el pleno respeto de la soberanía e integridad territorial de Líbano", ha añadido el Ministerio de Exteriores en una nota de prensa. Todo ello después de que el Ejército de Israel haya ampliado aún más el perímetro del sur del Líbano en el que ordena el desplazamiento forzoso de la población, extendiéndolo hasta el río Zahrani, y mientras siguen la ofensiva aérea israelí contra el país vecino, que deja ya más de 634 muertos.
Seis soldados franceses heridos por un ataque de drones en una base en el norte de Irak
Seis soldados franceses que participaban en labores de formación en la lucha contra el terrorismo en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, resultaron heridos este jueves por un ataque con drones, informaron medios locales. La televisión LCI indicó que los soldados franceses estaban en una base militar donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo. Aseguraron que en la misma había efectivos de otras nacionalidades, como italianos. En las proximidades de esa base, situada entre Erbil y Mosul, hay milicas chiitas favorables a Irán, que hay habían generado alguna escaramuza en los últimos días.
Un avión cisterna de Estados Unidos se estrella en el oeste de Irak
Un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos sufrió este jueves un accidente y se estrelló en el oeste de Irak mientras apoyaba a la ofensiva contra Irán. El Comando Central del Ejército estadounidense informó en un comunicado que las labores de rescate continúan, pero no ofreció cifras del número de tripulantes en la aeronave. El Pentágono subrayó que el accidente se produjo "en espacio aéreo aliado" y que "no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo". Según la nota, dos aeronaves estuvieron involucradas en el suceso, en el que una se estrelló y la otra logró aterrizar sin problemas. Este mismo jueves, el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la flota estadounidense y que ofrece apoyo a la guerra de Irán desde el mar Rojo, sufrió un incendio que causó heridas a dos tripulantes.
Los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán continúan por segunda semana consecutiva, mientras que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó con seguir atacando las bases estadounidenses en la región y mantener cerrado el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que la guerra, bautizada por el Pentágono como operación Furia Épica, "avanza rápidamente", aunque no dio una fecha para poner fin al conflicto. La guerra, en la que han muerto siete militares estadounidenses y que ha provocado un aumento del precio de la gasolina por el bloqueo en el golfo Pérsico, podría pasar factura a Trump de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que está en juego la mayoría republicana en el Congreso.
Trump vuelve a reclamar a Powell (Fed) una bajada de los tipos de interés sin esperar a su próxima reunión
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, que baje las tasas de interés antes de la próxima reunión de la institución fijada para la próxima semana. ¿Dónde está hoy el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que "llegó demasiado tarde"? ¡Debería bajar las tasas de interés inmediatamente, sin esperar a la próxima reunión!", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales. Estas declaraciones se producen en medio de un complejo contexto económico fruto de las consecuencias del conflicto de Irán que ha provocado una importante fluctuación de los precios del petróleo, superando este jueves los 100 euros por barril de Brent.
Netanyahu: "Hemos eliminado al viejo tirano y el nuevo no puede mostrar su rostro en público"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este jueves que Israel y Estados Unidos han "eliminado al viejo tirano de Irán" y que "el nuevo tirano", en referencia al recién nombrado líder supremo, Mojtabá Jameneí, "no puede mostrar su rostro en público". En su primera rueda de prensa desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, Netanyahu también dijo que estos son "días históricos" y que la operación contra el régimen islámico de Teherán "continúa": "Hemos cumplido con nuestros objetivos, mas de lo esperado, y seguiremos haciéndolo", aseguró.
- Dardo de Meloni a Sánchez: 'La postura de Italia está con los principales países europeos, salvo España
- Detectan explosivos en los objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York
- Irán responde a las bombas de Israel y EEUU con una ofensiva de ataques en el ciberespacio
- Meloni afirma que la guerra de EEUU e Israel contra Irán está 'fuera' del derecho internacional y condena el ataque a una escuela de niñas
- La guerra en Irán desata los llamamientos a la movilización de líderes religiosos chiíes
- Costa y Ribera se desmarcan de Von der Leyen y reivindican el derecho internacional como eje de la política exterior de la UE
- El vasto imperio inmobiliario en la sombra de Mojtaba Jameneí en Europa: mansiones en Londres, hoteles de lujo en Mallorca y Frankfurt y un resort de esquí en los Alpes
- Von der Leyen desata una tormenta en la UE con su discurso sobre el orden mundial: esto piensan analistas y políticos europeos