Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Zelenski defiende que las operaciones de Ucrania buscan reforzar su posición en la mesa de negociación

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado que han de mantener sus posiciones en el frente para lograr una mejor posición en la mesa de negociación y ha remarcado que su país ya ha concedido demasiado ante una Rusia que "no tiene suficiente" y "quiere cada vez más". "Queremos poner fin a la guerra a través de negociaciones, a través de la diplomacia y por eso debemos mantenernos en el frente", ha defendido Zelenski en una entrevista para 'Politico', en la que incidido en que las últimas operaciones ucranianas han tenido como objetivo consolidar sus posiciones defensivas.

Zelenski ha asegurado que los 430 kilómetros cuadrados aproximadamente que Ucrania ha recuperado en el último mes y medio han servido para mantener la línea del frente. "Todo depende de esto porque nos estamos preparando y estamos listos para la vía diplomática", ha incidido. En ese sentido, ha reiterado nuevamente que en Ucrania están listos para alcanzar la paz, pero no para "los ultimátum rusos", y ha incidido en la idea de "justicia" a la hora de establecer una resolución del conflicto.

"La gente está cansada de la guerra (...), pero no han perdido su dignidad (...) la moral sigue en alto", ha destacado Zelenski, que también ha negado que la antipatía hacia par ruso, Vladimir Putin, sea un escollo para lograr la paz. "Creo que nos odiamos", ha confirmado, usando los mismos términos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utiliza cuando aborda esta cuestión. "Nadie está hablando de ser amigos, no hay amistad, es un asesino", ha afirmado.