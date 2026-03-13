Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Malta advierte de que el metanero ruso atacado por drones ucranianos navega a la deriva
Las autoridades de Malta han advertido este jueves de que el metanero ruso atacado por drones ucranianos cerca de las aguas territoriales del archipiélago, frente a las costas de Libia, navega a la deriva tras el rescate de su tripulación. La Dirección de Puertos y Yates de Transporte de Malta ha emitido una advertencia marítima en las últimas horas en la que ha explicado que el buque Arctic Metagaz' está "fuera de control" y que no puede maniobrar de la forma exigida por las reglas de navegación. Según fuentes marítimas citadas por el diario 'Malta Times', el metanero todavía lleva gas a bordo, por lo que sigue representando un riesgo para la seguridad en la zona y ha empezado a aproximarse a la isla italiana de Lampedusa. Los servicios de rescate malteses lograron rescatar sanos y salvos a los 30 tripulantes rusos del buque --que se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y Reino Unido por pertenecer supuestamente a la llamada 'flota fantasma' de Rusia-- tras el ataque registrado el pasado 3 de febrero.
EEUU da luz verde a la compra de petróleo ruso ya cargado en buques ante la subida de precios
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido este jueves una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques, en un intento de "incrementar el alcance global al suministro existente", pese a las sanciones impuestas a Moscú a causa de la guerra de Ucrania y ante el aumento de los precios del crudo por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz al calor de la respuesta de Irán a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, que ha llevado al barril de Brent, referencia en los mercados europeos, a rozar los 100 dólares. "Para ampliar el alcance global del suministro existente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorga una autorización temporal para que los países adquieran petróleo ruso actualmente varado en el mar", ha anunciado el titular de la cartera, Scott Bessent, en una publicación en redes sociales. En la misma, el secretario del Tesoro ha indicado que "esta medida, de alcance limitado y a corto plazo, se aplica únicamente al petróleo que ya está en tránsito y no aportará beneficios financieros significativos al Gobierno ruso", alegando que Moscú "obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción".
La OTAN intercepta dos aviones rusos en el espacio aéreo de Lituania a través de los cazas españoles
La OTAN ha interceptado dos aviones SU-24D Fencer de Rusia en el espacio aéreo de Lituania, de la mano de cazas españoles desplegados este lunes bajo la misión antiaérea Centinela Oriental' impulsada por la Alianza Atlántica. Según ha informado el Comando Aéreo de la OTAN en un mensaje en redes sociales, los cazas españoles desplegados en la Policía Aérea del Báltico lanzaron un Alpha Scramble desde la base aérea de Siauliai (Lituania). "La aeronave interceptó y escoltó dos aviones SU-24D Fencer de la Fuerza Aérea Rusa que volaban en el espacio aéreo internacional cerca de las fronteras de la OTAN", ha precisado.
Rutte reclama velocidad a las empresas de defensa para rearmar a la Alianza: "Sin equipo no pueden luchar"
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido a la industria europea de defensa que "esté preparada" y produzca "más rápido" para reponer los arsenales que se agotan en las guerras de Ucrania y Oriente Próximo y para aprovechar la oportunidad ante la previsión que los países de la Alianza Atlántica eleven su gasto militar los próximos años. Así lo ha asegurado en un debate con el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, en el marco de la Exposición Europea de Defensa de Bruselas (BEDEX) que se celebra desde este jueves en la capital comunitaria, donde también ha apostado por invertir en la industria de defensa europea pero sin hacerlo en detrimento de la de Estados Unidos. Rutte se ha dirigido a las empresas industriales del sector de la defensa europea pidiéndoles que estén "preparadas" y que inviertan en su cadena de suministro, en hacer turnos extra y en nuevas fábricas, ya que "la demanda está ahí" y "decenas, cientos de miles de millones de euros y dólares llegarán próximamente".
Bruselas pide a Kiev enviar una misión de la UE para comprobar el estado del oleoducto Druzhba
La Comisión Europea ha anunciado este jueves que ha pedido a Kiev enviar una misión de investigación de la UE para comprobar el estado del oleoducto Druzhba, la arteria más importante para el transporte de petróleo ruso a Europa, y que dejó de funcionar hace varias tras un ataque ruso. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, que ha detallado que el Ejecutivo comunitario está manteniendo "intensas conversaciones y contactos" con Ucrania para tratar de arreglar el oleoducto, cuya rotura está llevando a Hungría y Eslovaquia a acusar a Kiev de sabotear el suministro de crudo a sus países. "Puedo informarles de que hemos propuesto enviar una misión para inspeccionar el oleoducto en Ucrania", ha afirmado la portavoz comunitaria, que no ha dado más detalles sobre la operación más que están a la espera de una respuesta por parte de las autoridades ucranianas.
Un enviado personal de Zelenski se reúne con De la Rocha para pedir nuevos equipos de defensa
Pavlo Palisa, jefe adjunto de la Oficina del Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visitó Madri, mantuvo diversos encuentros en el Ministerio de Defensa y celebró una reunión con el secretario de Estado-director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha. Pavlo Palisa viajó a la capital de España en preparación de una cercana visita del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que confirmó en el día de ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, sin concretar la fecha en la que se producirá. El emisario de Zelenski aseguró que el objetivo de su visita fue profundizar la cooperación de Kiev y Madrid desde el punto de vista institucional y en el ámbito del complejo industrial de defensa. La prioridad, subrayó, es lograr para el frente de batalla "exactamente lo que nuestros soldados realmente necesitan para defender el Estado" de la agresión rusa.
Rusia denuncia un ataque ucraniano contra una estación compresora de gas que abastece a TurskStream
Las autoridades rusas han denunciado este jueves un ataque ucraniano con drones contra una estación de compresión de gas en la región de Krasnodar, una instalación que bombea gas al gasoducto TurkStream, que transporta energía a Turquía a través el mar Negro. "En un intento de cortar el suministro de gas a los consumidores europeos, se lanzó un ataque utilizando drones de ataque de ala fija contra la estación compresora Russkaya, en la aldea de Gai-Kodzor, en la región de Krasnodar", ha denunciado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.
Orbán denuncia amenazas contra su familia en medio de la tensión con Ucrania por el oleoducto Druzhba
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha denunciado amenazas contra él y su familia por parte de Ucrania, en medio de la creciente tensión entre ambos países por la guerra lanzada por Rusia en Ucrania a lo que se suma la reparación del oleoducto Druzhba, atacado en el contexto del conflicto, y que las autoridades húngaras reclaman que corra a cuenta de Kiev. "Escucha, estoy seguro de que verás en las noticias que los ucranianos me han amenazado no sólo a mí, sino también a ti", ha advertido a su hija durante una conversación telefónica, que ha hecho pública a través de un vídeo en redes sociales.
En el vídeo, el mandatario húngaro ha tratado de trasladar tranquilidad a su hija, a la que ha instado a "no tener miedo", aunque ha subrayado que deben "tomarse en serio" las amenazas, sin precisar cuáles son las intimidaciones que ha recibido. En las últimas jornadas, Hryhoriy Omelchenko, un antiguo oficial del Servicio de Seguridad de Ucrania y exdiputado en el Parlamento ucraniano, mandó un mensaje al dirigente magiar, al qué recordó que "el karma no perdona a nadie" en plena disputa por su "postura anti-Ucrania" en el contexto de la guerra.
Zelenski defiende que las operaciones de Ucrania buscan reforzar su posición en la mesa de negociación
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado que han de mantener sus posiciones en el frente para lograr una mejor posición en la mesa de negociación y ha remarcado que su país ya ha concedido demasiado ante una Rusia que "no tiene suficiente" y "quiere cada vez más". "Queremos poner fin a la guerra a través de negociaciones, a través de la diplomacia y por eso debemos mantenernos en el frente", ha defendido Zelenski en una entrevista para 'Politico', en la que incidido en que las últimas operaciones ucranianas han tenido como objetivo consolidar sus posiciones defensivas.
Zelenski ha asegurado que los 430 kilómetros cuadrados aproximadamente que Ucrania ha recuperado en el último mes y medio han servido para mantener la línea del frente. "Todo depende de esto porque nos estamos preparando y estamos listos para la vía diplomática", ha incidido. En ese sentido, ha reiterado nuevamente que en Ucrania están listos para alcanzar la paz, pero no para "los ultimátum rusos", y ha incidido en la idea de "justicia" a la hora de establecer una resolución del conflicto.
"La gente está cansada de la guerra (...), pero no han perdido su dignidad (...) la moral sigue en alto", ha destacado Zelenski, que también ha negado que la antipatía hacia par ruso, Vladimir Putin, sea un escollo para lograr la paz. "Creo que nos odiamos", ha confirmado, usando los mismos términos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utiliza cuando aborda esta cuestión. "Nadie está hablando de ser amigos, no hay amistad, es un asesino", ha afirmado.
Zelenski exige a Europa un "plan B" para financiar a Ucrania ante el bloqueo de Hungría
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha exigido a la Unión Europea que elabore un "plan B" para financiar a Kiev después de que Hungría bloqueara el préstamo de 90.000 millones de euros para su país y que se aprobó en diciembre pasado. "Necesitamos un plan B", dijo en una entrevista en la capital ucraniana concedida a la edición alemana del medio estadounidense Politico en la víspera, en el marco de la visita de la presidenta de la Cámara Baja, Julia Klöckner, a dicha ciudad.
"No solo nosotros, sino nosotros junto con Europa", recalcó Zelenski, al indicar que los socios europeos y los "amigos verdaderos" saben que Ucrania defiende los valores de todo el continente cuando se defiende contra la invasión rusa. "Si somos socios (...) entonces para todos nosotros eso es un desafío", añadió.
El mandatario recalcó que por ello no se trata de un conflicto entre Hungría y Ucrania, sino entre Europa y Hungría. Orbán, dijo, "está del lado del presidente ruso", Vladímir Putin, y "bloquea todo lo que concierne a Ucrania" desde hace tiempo, incluido el tránsito y el transporte de armas a través de territorio húngaro, señaló Zelenski. "No envía soldados ni nos ataca con drones o misiles, pero bloquea el dinero y bloquea nuestro deseo de entrar en la UE y comparte la misma narrativa de Putin", añadió.
