Bolsonaro, en la UCI por una bronconeumonía

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Brasilia debido a una bronconeumonía bacteriana derivada de un proceso febril que incluyó, sudoración y escalofríos durante la noche del jueves. "Se le realizaron pruebas de imagen y análisis de laboratorio que confirmaron una bronconeumonía bacteriana bilateral de probable origen por aspiración. Actualmente se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, donde recibe tratamiento antibiótico intravenoso y soporte clínico no invasivo", han indicado los médicos en un comunicado recogido por medios brasileños.

El expresidente cumple una pena de prisión de 27 años por su participación en el intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023. No es el primer incidente médico del ex capitán del Ejército, quien acumula problemas físicos desde fines de 2018, cuando un cuchillo se incrustó en su estómago mientras realizaba la campaña electoral que lo llevó al poder. En esta oportunidad, Bolsonaro fue trasladado al Hospital DF Star, en Brasilia, al encontrarse indispuesto por vómitos y escalofríos, según informó su hijo Flávio a través de redes sociales.

Un reciente informe elaborado por la Policía Federal de Brasil concluyó que Bolsonaro, de 70 años, necesita seguimiento médico continuo por su delicado estado de salud, si bien se constató que podía permanecer en el complejo penitenciario de Papuda en el que se encuentra cumpliendo su condena por el golpe.

Dicha evaluación fue ordenada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes en medio de los intentos de su defensa para que el exmandatario cumpla su condena en prisión domiciliaria por razones humanitarias. Bolsonaro ha pasado por numerosas intervenciones quirúrgicas con motivo de diversos problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales, derivadas del apuñalamiento que sufrió en 2018 cuando era candidato presidencial.

Prohiben entrada al país de emisario de Trump

Luiz Inacio Lula da Silva informó este mismo viernes que ha prohibido la entrada al país a Darren Beattie, un asesor del presidente estadounidense Donald Trump. De acuerdo con el presidente la decisión es una respuesta a la cancelación del visado del ministro de Sanidad, Alexandre Padilha. "A ese estadounidense (Beattie) que dijo que venía aquí a visitar a Jair Bolsonaro, se le ha prohibido hacerlo mientras no libere los visados de mi ministro de Salud, que están bloqueados", dijo Lula durante la reinauguración del servicio de traumatología del Hospital Federal de Andaraí, en el estado de Bahí. En aquel momento, la revocación también afectó a otras autoridades brasileñas y a exfuncionarios de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) que habían participado en su momento de la contratación de médicos cubanos en el programa Mais Médicos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la cancelación del visado de Beattie por "omisión y falsificación de información relevante sobre el motivo de la visita". En su momento había alegado su participación en el foro sobre minerales críticos de la Cámara de Comercio Americana para Brasil que se celebraría en San Paulo. Sin embargo, la agenda contemplaba también no solo la visita al exmandatario sino al senador Flávio Bolsonaro, quien en su nombre compite por la ultraderecha en las elecciones de octubre. "Los asesores del Planalto (sede del Ejecutivo) consideran que hubo mala fe en la conducta de Beattie al proporcionar la información, lo que provocó la revocación", dijo el diario paulista Folha.

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Alexandre de Moraes, uno de los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) justificó a su vez la medida adoptada por el ministro Mauro Vieira (Relaciones Exteriores), quien señaló que el encuentro podría constituir una "injerencia indebida en los asuntos internos del Estado brasileño".