En Directo
Conflicto armado
Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades y posiciones del Gobierno talibán. Es el episodio más grave de una crisis que dura meses donde ambas partas se han enzarzado en escaramuzas, especialmente en la discutida frontera que caomparten.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra abierta declarada por Pakistán a Afganistán
El Comité de Emergencia Español se pone en marcha al agravarse la guerra en Oriente Medio
l Comité de Emergencia Español ha puesto en marcha los protocolos de actuación ante el agravamiento de la guerra en Oriente Medio y las necesidades humanitarias en la zona, advirtiendo de que la "eficacia" de su respuesta dependerá de que tengan acceso libre a la zona, seguridad y financiación adecuada.
Afganistán, Gaza, Cisjordania, Irak, Jordania, Líbano, Siria, Turquía o Yemen son algunos de los países en los que las ONG del Comité de Emergencia están respondiendo a la emergencia social.
La ONU alerta de que los combates entre Afganistán y Pakistán suponen "apilar miseria sobre la miseria"
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha reclamado este viernes un fin "inmediato" de los combates entre Afganistán y Pakistán, que se extienden ya desde hace una semana y suponen "apilar miseria sobre la miseria", con decenas de muertos y miles de desplazados. "Como consecuencia de la violencia, la asistencia humanitaria no puede llegar a muchos de los que la necesitan desesperadamente. Esto supone apilar miseria sobre la miseria", ha dicho Turk, quien ha incidido en que "los civiles a ambos lados de la frontera tienen que huir por los bombardeos, el intenso fuego de artillería, el disparo de morteros y los disparos".
Asimismo, ha señalado que "el ciclo de represalias y violencia solo profundiza el sufrimiento de la población". "Insto tanto a Afganistán como a Pakistán a reducir la tensión y a abordar los problemas de seguridad que ambos enfrentan mediante el diálogo, la negociación y la cooperación mutua", ha argüido.
Afganistán lanza su ofensiva más letal contra Pakistán y eleva a 250 las bajas rivales
El Gobierno de los talibanes asegura haber matado a 44 soldados paquistaníes durante una ofensiva nocturna a lo largo de la frontera, en una de las jornadas más violentas, que eleva a más de 250 las supuestas bajas militares de Islamabad reivindicadas por Kabul desde el inicio de la crisis. En un balance provisional basado en distintos reportes emitidos de madrugada por el Ministerio de Defensa afgano, las autoridades se atribuyeron además la toma de siete puestos de control paquistaníes y el derribo de dos drones, a la espera de publicar un informe exhaustivo de la operación.
El régimen fundamentalista detalla que la misión, bautizada como 'Operación Radd-ul-Zulm' (Rechazo a la Opresión), comenzó en torno a las 21:00 hora local del jueves con ataques coordinados contra posiciones militares a lo largo de la Línea Durand, la porosa frontera de facto entre ambos países. El Ministerio afgano justifica la ofensiva como una respuesta a "los continuos ataques aéreos del régimen militar paquistaní y el asesinato de civiles", y advierte de que los ataques no cesarán hasta que Islamabad detenga "estos crímenes atroces".
Por su parte, el régimen de Kabul minimiza sus propias bajas a menos de una veintena de combatientes y denuncia la muerte de 110 civiles bajo las bombas enemigas. Pero Pakistán asegura haber matado a más de 500 combatientes talibanes y herido a otros 696, además de haber destruido 226 puestos de control tras irrumpir en suelo afgano. Sin embargo, las únicas cifras verificadas de forma independiente provienen de Naciones Unidas, que confirmó este viernes que al menos 56 civiles afganos han muerto, entre ellos 24 niños y seis mujeres, y 139 han resultado heridos desde el inicio de la escalada.
El grupo insurgente TTP lanza una nueva ofensiva en plena guerra afgano-paquistaní
El grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), principal detonante de la actual guerra entre Islamabad y Kabul, ha anunciado este viernes el inicio de una nueva fase en su ofensiva armada contra el Gobierno paquistaní, que amenaza con desestabilizar aún más la región del sur de Asia. "El Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) quiere entrar en la siguiente fase después de completar su operación anual 'Operación Al-Khandaq' con muchos éxitos", ha señalado en un comunicado.
En el marco de esta respuesta por parte de Paquistán, Islamabad ha indicado que está llevando a cabo operaciones en inteligencia dentro de Afganistán y acometido bombardeos sobre múltiples objetivos, incluyendo la capital afgana, Kabul, la ciudad sureña de Kandahar, bastión talibán, y la antigua base aérea estadounidense de Bagram. "Nuestra estrategia se centra únicamente en los escondites terroristas, no en los civiles", han asegurado las fuentes paquistaníes. Sin embargo, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha verificado la muerte de al menos 56 civiles y 129 heridos en territorio afgano entre el 26 de febrero y el 5 de marzo.
Kuala Lumpur abre un canal diplomático con los talibanes ante el conflicto con Pakistán
El primer ministro del Gobierno de facto afgano, Mohammad Hassan Akhund, y su homólogo de Malasia, Anwar Ibrahim, han mantenido una conversación telefónica para abordar la guerra entre Afganistán y Pakistán, un acercamiento con el que Kuala Lumpur busca jugar un "papel práctico" en la resolución del conflicto. Asimismo, el principal portavoz del régimen afgano, Zabihullah Mujahid, ha asegurado en un comunicado que en este contacto el mandatario malasio expresó su preocupación por una escalada militar que calificó de "lamentable".
Por su parte, el líder afgano aprovechó el diálogo para denunciar "la agresión militar de Pakistán contra Afganistán", condenando las violaciones a su soberanía y la muerte de civiles. "El uso de la fuerza y los ataques contra civiles no pueden resolver los problemas", afirmó Akhund según el comunicado.
La ONU contabiliza al menos 56 civiles muertos en el conflicto afgano-paquistaní
Al menos 56 civiles afganos han muerto, entre ellos 24 niños y seis mujeres, y 139 han resultado heridos desde el inicio del conflicto entre Afganistán y Pakistán el pasado 26 de febrero. Además, según ha indicado este viernes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Volker Türk, hasta 66.000 personas han dejado sus hogares en Afganistán a consecuencia de los últimos combates, mientras que en Pakistán también hay población desplazada y los bombardeos han alcanzado al menos dos escuelas.
"El ciclo de represalias y violencia no hace más que profundizar el sufrimiento de la población", ha afirmado Türk, quien ha instado a las autoridades afganas y paquistaníes a rebajar la tensión y abordar los problemas de seguridad a los que se enfrentan "mediante el diálogo, la negociación y la cooperación mutua", así como adoptar medidas eficaces para garantizar la protección de la población civil, en consonancia con sus obligaciones con el derecho internacional.
Pakistán da por cumplidos la "mayoría" de objetivos mientras se reducen combates con Kabul
Pakistán afirma haber cumplido la mayoría de sus objetivos militares en el conflicto con Afganistán, mientras los enfrentamientos a lo largo de la frontera han disminuido en intensidad en las últimas horas. Según ha dicho a EFE un funcionario de seguridad que pidió permanecer en el anonimato, "Pakistán ha alcanzado la mayoría de sus objetivos, incluido el desmantelamiento de muchos centros de entrenamiento terrorista dentro del territorio afgano, pero las operaciones continúan".
Kabul y varias provincias afganas cercanas a la llamada Línea Durand, la frontera de facto entre Afganistán y Pakistán, vivieron una noche relativamente tranquila, con combates menos intensos que en las últimas jornadas. Aunque el régimen talibán no ha emitido ninguna declaración oficial sobre los acontecimientos ocurridos durante la noche, fuentes en varias provincias informaron de que se registraron combates esporádicos y enfrentamientos limitados en la zona fronteriza.
ACNUR cifra en más de 275.000 los desplazados en Irán, Afganistán, Pakistán y Líbano
La actual escalada de los conflictos en Oriente Medio ha provocado más de 275.000 desplazados internos en algunos de los países que han recibido mayor número de ataques, como Irán, Líbano, Afganistán y Pakistán, indican las últimas cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). En su balance provisional, ACNUR indica que al menos 115.000 han abandaonado sus hogares en Afganistán, envuelta en su particular conflicto con Pakistán, donde al menos 2.600 personas han dejado sus casas.
La agencia de la ONU calcula que son más de 100.000 personas las que se han desplazado en Irán por los ataques de Estados Unidos e Israel, y al menos 58.000 los desplazados en el Líbano, donde se han reactivado las hostilidades entre Israel y Hizbulá (aunque otras agencias de Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos, elevan el número a 65.000).
León XIV implora la paz para el "mundo entero"
El papa León XIV ha implorado la paz para el "mundo entero" durante su tradicional audiencia general de los miércoles en el Vaticano, ante los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro. "Continuamos el camino cuaresmal en espíritu de penitencia y de conversión, implorando la misericordia y la paz de Dios para nosotros y para el mundo entero", ha señalado el pontífice durante el saludo a los fieles de lengua alemana. Asimismo, al dirigirse a los peregrinos de lengua árabe, ha recordado que "la Iglesia está llamada a ser misionera entre todos los pueblos para llevar la buena nueva de que Jesucristo es nuestra paz. ¡Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal!".
Tres crisis simultáneas empujan a Afganistán hacia el colapso humanitario, según la ONU
Naciones Unidas ha advertido de que Afganistán se encamina a un punto de inflexión humanitario al quedar atrapado entre tres crisis simultáneas por la escalada de violencia en la frontera con Pakistán, la inestabilidad en Irán y la suspensión de ayuda internacional. "Las hostilidades en la frontera con Pakistán, el conflicto en Irán y el aumento del hambre y la malnutrición amenazan con llevar a las comunidades más pobres a un punto de inflexión", ha indicado el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en un comunicado.
Según el organismo, la violencia registrada desde el pasado 26 de febrero ha provocado el desplazamiento de unas 20.000 familias y ha afectado a más de 30 distritos en provincias del este y del sur del país. El PMA ha indicado que se ha visto "obligado a suspender temporalmente" algunos programas de emergencia y distribución de alimentos por la situación regional, dejando a 160.000 personas en distritos que ya enfrentaban niveles de hambre considerados de emergencia y altos índices de malnutrición aguda.
