Guerra Oriente Medio
El nuevo líder supremo de Irán emitirá su primer mensaje "en minutos"
EFE
El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, emitirá en los próximos minutos su primer mensaje a la nación tras ser nombrado en el puesto para suceder a su padre y antecesor en el cargo, Alí Jameneí, informaron medios oficiales y sus redes sociales.
“El primer mensaje de Su Eminencia el Ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei, líder supremo de la Revolución Islámica, se publicará en unos minutos”, anunció su nueva cuenta de X, que fue repostada por la de su predecesor.
La agencia Tasnim también informó del inminente mensaje, que dijo constará de siete apartados principales, contiene puntos especiales sobre el líder mártir de la Revolución, así como sobre el papel y las responsabilidades del pueblo, las fuerzas armadas, las instituciones ejecutivas y el frente de resistencia.
También aborda la posición de los países de la región y la manera de enfrentar a los enemigos.
Mojtaba Jameneí fue elegido nuevo líder supremo de la República Islámica en la madrugada del domingo por la Asamblea de Expertos, en el que es el tercer cambio de líder en los 47 años de vida de la República Islámica tras Alí Jameneí y Ruholá Jomeiní.
Sucede a su padre, Alí Jameneí, que fue asesinado el sábado 28 en ataques de Estados Unidos e Israel.
- Dardo de Meloni a Sánchez: 'La postura de Italia está con los principales países europeos, salvo España
- Detectan explosivos en los objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York
- Meloni afirma que la guerra de EEUU e Israel contra Irán está 'fuera' del derecho internacional y condena el ataque a una escuela de niñas
- La guerra en Irán desata los llamamientos a la movilización de líderes religiosos chiíes
- Costa y Ribera se desmarcan de Von der Leyen y reivindican el derecho internacional como eje de la política exterior de la UE
- El vasto imperio inmobiliario en la sombra de Mojtaba Jameneí en Europa: mansiones en Londres, hoteles de lujo en Mallorca y Frankfurt y un resort de esquí en los Alpes
- Von der Leyen desata una tormenta en la UE con su discurso sobre el orden mundial: esto piensan analistas y políticos europeos
- Israel fuerza la evacuación del sur del Líbano y eleva los temores a una nueva ocupación