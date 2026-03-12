Kast lanza su "Gobierno de emergencia": austeridad, mano dura contra la delincuencia, control migratorio y auditoría de las cuentas públicas

"(Gabriel) Boric preso, Boric preso", bramó la multitud. José Antonio Kast pidió "respeto" para su antecesor al tomar la palabra desde el balcón principal del Palacio de La Moneda. El momento republicano fue breve durante su primer discurso como presidente que sirvió de plataforma para lanzar el "Gobierno de emergencia" de la ultraderecha. "Un Gobierno de emergencia no es un eslogan. Es orden donde hay caos. Es alivio donde hay dolor. Es mano firme donde hay impunidad. Y es esperanza real, concreta y posible para quienes han sido ignorados por mucho tiempo", dijo a sus seguidores que no dejaron de aplaudirlo. Cuando dijo que la izquierda había entregado "un país en peores condiciones de lo que podíamos imaginar", el grito de "Boric preso" volvió a surgir de las gargantas de la multitud.

Su entrada a la sede del Ejecutivo, después de prestar juramento, estuvo marcada por una profusa actividad. Recibió ministros y colaboradores. Firmó también una batería de decretos, entre los cuales ordenó una "auditoría total" de las cuentas del Estado a fin de detectar irregularidades. "Chile merece conocer la verdad". Según el flamante mandatario, "las finanzas públicas están debilitadas". Antes de asumir, Kast había anunciado que su administración iba a reducir en un 3% el gasto para ahorrar 6000 millones de dólares en los primeros 18 meses de gestión. La palabra "ajuste" no fue incluida en la festejada alocución nocturna.

La llegada de Kast a La Moneda supone el giro más conservador en Chile desde que recuperó las instituciones democráticas. El ex líder del Partido Republicano, al que renunció para desempeñarse como presidente de "todos" los habitantes de ese país, advirtió que se inicia una era marcada por la severidad, no solo en lo que respecta al orden público sino a las conductas de sus funcionarios que, remarcó deben ser transparentes y distintos a sus antecesores porque la "corrupción" es "una herida profunda que ha debilitado la confianza de los ciudadanos y ha hecho que la mayoría de los chilenos dejen de creer en sus instituciones". No se la combate con "discursos" sino "hechos". Y algunos, en la plaza aledaña al palacio presidencial, volvieron a mentar el nombre de Boric.

"Los vamos a perseguir"

Parte del mensaje inaugural estuvo destinado a explayarse en lo que será su política de "mano dura" contra la delincuencia. "Chile tiene adversarios reales. Y no son los que piensan distinto a nosotros en política. No son los que votan diferente. Son quienes se han tomado nuestros barrios. Son quienes han corrompido a nuestros jóvenes. Son quienes han sembrado el terror en las poblaciones". El tema migratorio es conexo al de la inseguridad para Kast. "También son adversarios de Chile, quienes han ingresado vulnerando nuestras fronteras, para delinquir, para explotar a otros o para convertir nuestro suelo en tierra de nadie. A esos verdaderos adversarios de Chile les digo que no vamos a negociar, los vamos a perseguir, los vamos a juzgar y los vamos a condenar". Acto seguido habló sobre futuro accionar de Carabineros, la policía militarizada, y las Fuerzas Armadas. "Queremos decirles que tendrán todo el respaldo de la ley, los recursos del Estado y la voluntad política que durante tanto tiempo les faltó. Nunca más, un funcionario de orden y seguridad enfrentará solo la violencia mientras algunos miran para el lado".

Kast ha firmado un decreto por el cual se crea una "Política Nacional de Cierre Fronterizo". A través del mismo mecanismo ejecutivo ha resuelto nombrar un "Comisionado Macrozona Norte", que tendrá facultades para coordinar el control del flujo migratorio que viene de Perú y Bolivia, y perseguir los "delitos transnacionales" en las regiones norteñas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Noticias relacionadas

Perfil social

"No ganamos esta elección para vivir en un Palacio, ni para ocupar un cargo, ganamos esta elección para trabajar por los chilenos, para los chilenos y el trabajo comienza hoy", aseguró Kast. Se vienen días de sacrificios y compensaciones porque "cuando Chile se levanta nada lo detiene". El presidente remarcó que el ajuste no significa descuidar a los más débiles. "Ningún Gobierno puede llamarse exitoso mientras haya un solo chileno durmiendo con hambre. Ningún crecimiento vale si no llega a los que más lo necesitan. Ningún legado será recordado si no nos preocupamos de los más pobres y desvalidos de nuestra sociedad". Admitió que "no será fácil", pero "con la ayuda de Dios, el esfuerzo de cada uno de nosotros y un amor genuino por nuestra cultura y tradición, Chile volverá a encaminarse hacia un futuro esplendo".