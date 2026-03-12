Guerra en Irán, hoy en directo | EEUU anuncia con ampliar los ataques e Irán amenaza de muerte a Trump

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

La agencia marítima de Reino Unido reporta un nuevo impacto contra un barco cerca de Ormuz La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros en los océanos alrededor del mundo, alertó este jueves de un nuevo impacto contra una nave portacontenedores en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz. Según el informe de la UKMTO, el barco fue alcanzado por un "proyectil sin identificar" que provocó un pequeño incendio a bordo y que por ahora no ha provocado ninguna víctima entre la tripulación. "La oscuridad no permitió una valoración completa de los daños", agrega la UKMTO basándose en la información provista por el capitán de la embarcación. El incidente ocurrió a 35 millas náuticas (64 kilómetros) al norte de Jebel Ali, Emiratos Árabes Unidos, en los alrededores del estrecho de Ormuz, el punto estratégico para el transporte marítimo, especialmente de petróleo, que está prácticamente bloqueado desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que controla su orilla norte.

Nuevos ataques iraníes alcanzan Dubái, Baréin y Kuwait Una nueva oleada de ataques la madrugada de este jueves provenientes de Irán contra países del golfo Pérsico alcanzó un edificio en Dubái, la capital de Emiratos Árabes Unidos, así como los tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Baréin y un edificio en Kuwait en el inicio de la decimotercera jornada de conflicto en Oriente Medio. La oficina de prensa del Gobierno de Dubái informó que el edificio de la ciudad fue impactado por un dron y que equipos de emergencia evacuaron el bloque. Aunque no identificó el origen de ese ataque concreto, posteriormente el Ministerio de Defensa del país aseguró estar interceptando misiles y drones desde Irán. Por su parte, el Ministerio del Interior de Baréin anunció una "agresión iraní" dirigida a tanques de combustible en la zona de Muharraq, cerca de la capital Manama, en un mensaje de X.

Dos petroleros, en llamas tras un ataque con drones iraníes en el puerto de Basora (Irak) Dos petroleros que transportaban combustible iraquí han sido objeto de ataques con drones iraníes en el puerto de Basora y han acabado incendiándose, según ha informado un funcionario iraquí a la agencia Reuters. Los servicios de emergencia han evacuado a los 25 tripulantes de ambos buques mientras tratan de sofocar las llamas y, según la agencia informa, hay al menos un muerto.

Irán asegura haber lanzado un ataque conjunto con Hizbulá contra Israel La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró en un comunicado haber lanzado un ataque conjunto con el grupo chií Hizbulá contra objetivos en Israel, la primera ofensiva coordinada entre ambos después de doce días de conflicto en Oriente Medio. En un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a este cuerpo de élite de Teherán, la Guardia revolucionaria aseguró que esta operación conjunta alcanzó 50 objetivos en Haifa, Tel Aviv y Beersheba, en el sur de Israel. Es la primera vez que Irán confirma de forma directa un ataque coordinado con Hizbulá, el grupo chií libanés apoyado por Teherán, aunque ambos han atacado de forma constante Israel desde que empezó la guerra. Hizbulá entró en el conflicto dos días después de que Estados Unidos e Israel bombardearan conjuntamente Irán con ataques de alcance limitado contra el norte de Israel como represalia por la ofensiva en Irán y la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Derribados dos drones en Erbil (Irak) cerca de un centro de convenciones y un hotel de lujo Dos drones fueron derribados el miércoles por la noche cerca de un palacio de congresos y un hotel de lujo en un barrio popular de Erbil, capital del Kurdistán autónomo de Irak, según informó una fuente de seguridad local a la AFP, en plena guerra en Oriente Medio. Uno de los drones chocó contra la fachada del palacio de congresos Saad Abdallah, que acoge conmemoraciones y reuniones importantes de los responsables políticos y las autoridades del Kurdistán, causando daños materiales y roturas de cristales, según una fuente de la defensa civil consultada por la AFP.

El FBI alerta de posibles planes iraníes de atacar California con drones El FBI advirtió a departamentos policiales de California de una "aspiración" iraní de atacar la costa oeste con drones desde un barco, en represalia por eventuales bombardeos estadounidenses, según reveló este miércoles ABC News. "Recientemente obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos". Esos ataques irían dirigidos "específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra Irán", reza el memorando enviado a las agencias que forman parte de una Fuerza de Tarea Conjunta Antiterrorista federal. "No disponemos de información adicional sobre el momento, el método, el objetivo ni los autores de este presunto ataque", añade.

Aumentan por encima de 600 los muertos por ataques de Israel en Líbano en el marco de su ofensiva contra Irán Las autoridades libanesas han elevado este miércoles a más de 600 las víctimas mortales y cerca de 1.600 los heridos por ataques del Ejército israelí desde el pasado 2 de marzo, días después de la ofensiva sorpresa lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses de Washington en sus vecinos del golfo Pérsico. El Ministerio de Sanidad de Líbano ha indicado en un breve comunicado que los bombardeos de Israel han dejado hasta el momento 634 muertos y 1.586 heridos, incluidos 64 fallecidos y 142 damnificados en lo que va de jornada. La cartera ha desglosado estos datos por edad y género, de modo que los fallecidos incluyen 496 hombres, 47 mujeres y 91 menores; mientras que entre los heridos hay 1.010 hombres, 301 mujeres y 275 niños.

Israel detecta la llegada de decenas de proyectiles disparados por Hizbulá desde Líbano El grupo chií Hezbolá disparó desde el Líbano "decenas" de cohetes contra Israel en la última andanada registrada, confirmaron a EFE las fuerzas armadas israelíes, en un ataque que ha afectado a la mayor parte del norte del país. El cuerpo de Bomberos de Israel informó de un herido leve por un impacto en la localidad norteña de Bena, mientras que el servicio de emergencias israelí del Magen David Adom (MDA) atendió a dos heridos más, también leves, en una ubicación que no detalló en el norte del país.

El precio del barril de Brent supera los 92 dólares a pesar del anuncio de liberación de reservas El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, ha superado los 92 dólares por barril, lo que supone un crecimiento cercano al 5% después del anuncio de la liberación de 400 millones de barriles de petróleo, la mayor de la historia, por los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). El petróleo no ha reaccionado a la baja a pesar de la envergadura del anuncio, aunque todavía se mantiene alejado de los 118 dólares a los que llegó este lunes. El precio del crudo Brent antes del ataque de Estados Unidos e Israel se situaba en los 72 dólares por barril.