Guerra en Oriente Próximo
Heridos seis soldados franceses en un ataque con drones en una base en el norte de Irak
Los militares estaban en una base militar en en Erbil donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo
EFE
París
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Seis soldados franceses que participaban en labores de formación en la lucha contra el terrorismo en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, resultaron heridos este jueves por un ataque con drones, informaron medios locales.
La televisión LCI indicó que los soldados franceses estaban en una base militar donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo.
Aseguraron que en la misma había efectivos de otras nacionalidades, como italianos.
En las proximidades de esa base, situada entre Erbil y Mosul, hay milicas chiitas favorables a Irán, que hay habían generado alguna escaramuza en los últimos días.
- Dardo de Meloni a Sánchez: 'La postura de Italia está con los principales países europeos, salvo España
- Detectan explosivos en los objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York
- Irán responde a las bombas de Israel y EEUU con una ofensiva de ataques en el ciberespacio
- Meloni afirma que la guerra de EEUU e Israel contra Irán está 'fuera' del derecho internacional y condena el ataque a una escuela de niñas
- La guerra en Irán desata los llamamientos a la movilización de líderes religiosos chiíes
- Costa y Ribera se desmarcan de Von der Leyen y reivindican el derecho internacional como eje de la política exterior de la UE
- El vasto imperio inmobiliario en la sombra de Mojtaba Jameneí en Europa: mansiones en Londres, hoteles de lujo en Mallorca y Frankfurt y un resort de esquí en los Alpes
- Von der Leyen desata una tormenta en la UE con su discurso sobre el orden mundial: esto piensan analistas y políticos europeos