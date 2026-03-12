Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Francisca CadenasIránTrumpMeloniIone BelarraViviendaCollserolaBarcelonaEncuestas Castilla y LeónRenta 2026
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Ucranianos rinden homenaje en Járkov a los soldados caídos en el frente

Ucranianos rinden homenaje en Járkov a los soldados caídos en el frente

EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detectan explosivos en los objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York
  2. Así son los helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU que han sobrevolado Mallorca
  3. Irán afirma que dejará de atacar a los países del Golfo si no es atacado desde allí
  4. Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut
  5. La guerra en Irán desata los llamamientos a la movilización de líderes religiosos chiíes
  6. Evacuada la embajada de España en Irán
  7. Costa y Ribera se desmarcan de Von der Leyen y reivindican el derecho internacional como eje de la política exterior de la UE
  8. El vasto imperio inmobiliario en la sombra de Mojtaba Jameneí en Europa: mansiones en Londres, hoteles de lujo en Mallorca y Frankfurt y un resort de esquí en los Alpes

Primera denuncia contra Trump y Netanyahu ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en el ataque contra Irán

Primera denuncia contra Trump y Netanyahu ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en el ataque contra Irán

Irán redobla los ciberataques ante la guerra y pone en alerta a la Europol por posibles sabotajes y atentados en Europa

Irán redobla los ciberataques ante la guerra y pone en alerta a la Europol por posibles sabotajes y atentados en Europa

DIRECTO AFGANISTÁN-PAKISTÁN | La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables

DIRECTO AFGANISTÁN-PAKISTÁN | La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables

DIRECTO UCRANIA | Rusia acusa a Reino Unido de propiciar el ataque ucraniano sobre Briansk, que deja seis muertos y 40 heridos

DIRECTO UCRANIA | Rusia acusa a Reino Unido de propiciar el ataque ucraniano sobre Briansk, que deja seis muertos y 40 heridos

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO IRÁN | Dos petroleros, en llamas tras un ataque con drones iraníes en el puerto de Basora (Irak)

DIRECTO IRÁN | Dos petroleros, en llamas tras un ataque con drones iraníes en el puerto de Basora (Irak)

Kast lanza su "Gobierno de emergencia": austeridad, mano dura contra la delincuencia, control migratorio y auditoría de las cuentas públicas

Kast lanza su "Gobierno de emergencia": austeridad, mano dura contra la delincuencia, control migratorio y auditoría de las cuentas públicas

Dardo de Meloni a Sánchez: "La postura de Italia está con los principales países europeos, salvo España"

Dardo de Meloni a Sánchez: "La postura de Italia está con los principales países europeos, salvo España"