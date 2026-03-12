Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Ucrania denuncia presiones del Comité Paralímpico Internacional durante los Juegos

El Comité Paralímpico Nacional de Ucrania ha denunciado ser víctima de "presión sistemática" por parte de representantes del Comité Paralímpico Internacional y del Comité Organizador de los Juegos de Milán-Cortina, que comenzaron el pasado día 6. La delegación ucraniana ha emitido un comunicado en el que subraya que tales acciones "sin precedentes" se han llevado a cabo desde el inicio de la competición con "carácter sistemático" y de forma "vergonzosa" para los componentes de su equipo nacional.

"Nunca antes nuestro equipo habían experimentado manifestaciones tan abiertamente negativas e, incluso, obstáculos", censura el Comité Paralímpico Nacional de Ucrania. Entre los comportamientos que condenan, está la retirada de la bandera ucraniana en la villa olímpica por parte de un miembro del Comité Organizador sin dar ninguna justificación y, ante la queja, se permitió volver a colocarla "en un lugar menos visible". También protesta por que se impida a los deportistas y técnicos reunirse por las noches para definir los planes del día siguiente.

Otro episodio tuvo lugar en la entrega de medallas a la ucraniana Oleksandra Kononova, oro en biatlón, cuando un miembro del IPC "intentó quitarle con violencia unos pequeños pendientes con la bandera de Ucrania en los que estaba escrito "alto a la guerra", añade la nota.