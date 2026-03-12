Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Un dron ruso golpea un edificio de la Policía ucraniana y deja decenas de heridos en Sumi
El impacto de un dron ruso contra un edificio de la Policía ucraniana dejó este miércoles varias decenas de heridos, todos ellos personal de la Policía de la ciudad de Shostka, en la región de Sumi, en el norte de Ucrania. Según informó el medio ucraniano 'Ukrainska Pravda', la portavoz del Ministerio del Interior, Mariana Reva, cifró en "más de 40" los heridos hacia las 19:20 GMT. "El número de heridos ha subido a más de 40 personas. Todos los heridos son agentes de policía", señaló el citado medio. Anteriormente, el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, señaló que el ataque sobre el departamento de Policía de Shostka había destruido el edificio y "más de 22 empleados resultaron heridos", recogió la agencia ucraniana Interfax-Ucrania. El ataque se produjo durante la mañana de este miércoles, día en que la Fuerza Aérea de Ucrania derribó 90 de los 99 drones que Rusia lanzó contra su territorio.
Borrell pide autocrítica a la UE y lamenta que la ayuda a Ucrania "ha sido excesivamente gradual"
El exalto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y presidente del Cidob, Josep Borrell, ha pedido que la UE haga autocrítica de su papel en la guerra de Ucrania, y ha lamentado que la ayuda que ha dado a los ucranianos "ha sido excesivamente gradual". Así se ha pronunciado este miércoles en el acto 'Ucrania, ¿qué paz?' organizado por el Cidob, en el que ha participado la abogada de Derechos Humanos ucraniana y premio Nobel de la Paz de 2022, Oleksandra Matviichuk, junto con el escritor colombiano Héctor Abad. "No dimos todo desde el principio, fuimos dando a medida que la guerra se prolongaba y veíamos que Ucrania resistía, porque al principio nadie creyó que Ucrania podía resistir", ha asegurado Borrell, que ha añadido que se pensaba que la guerra iba a durar un par de semanas.
Zelenski dice que Ucrania ha recibido una nueva entrega de misiles alemanes para Patriot
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles que su país ya ha recibido un nuevo paquete de ayuda militar de Alemania consistente en misiles modelo PAC-3 para sistemas Patriot, una entrega que se enmarca en un paquete de ayuda de los socios internacionales de Kiev. "La parte alemana de estos misiles llegó ayer, gracias por ello", dijo Zelenski sobre los misiles, según unas declaraciones recogidas por la agencia ucraniana 'Ukrinform'. Zelenski aludió así a parte de una ayuda acordada con los socios internacionales de Kiev al ser preguntado por una entrega de 35 misiles PAC-3. "Este es uno de los paquetes de defensa aérea que negociamos con nuestros socios de vez en cuando. Nos hubiera gustado recibir más, pero resultó como resultó", señaló el jefe de Estado ucraniano. Alemania, el país europeo que más ayuda ha prestado a Kiev frente a la guerra de agresión rusa, lidera la iniciativa centrada en fortalecer la defensa antiaérea de las Fuerzas Armadas ucranianas.
Barcelona enviará un convoy con material humanitario a Ucrania el 27 de marzo
El Ayuntamiento de Barcelona enviará el próximo 27 de marzo material humanitario a Kiev, la capital de Ucrania, en un convoy que incluye ocho generadores eléctricos, dos camiones autobomba y equipamiento para personas con movilidad reducida. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde, Jaume Collboni, durante la recepción institucional de la directora de la oenegé Center for Civil Liberties y Premio Nobel de la Paz 2022, Oleksandra Matviichuk, y el escritor colombiano Héctor Abad. La expedición municipal contará con generadores de gran potencia tipo generador-remolque, fruto de la colaboración de empresas privadas como Grupo Morillo y Romero Polo, así como con equipamiento para personas con movilidad reducida cedido por el Banco de Movilidad del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD).
Rusia acusa a Reino Unido de propiciar el ataque ucraniano sobre Briansk, que deja seis muertos y 40 heridos
El Kremlin ha acusado a Reino Unido de propiciar el ataque ucraniano del martes sobre la provincia de Briansk, que por el momento ha dejado seis muertos y 42 heridos, gracias a la formación de sus especialistas en el manejo de los misiles de crucero de largo alcance de fabricación británica Storm Shadow. "El lanzamiento de estos misiles habría sido imposible sin los especialistas británicos. Somos conscientes de ello, lo sabemos perfectamente, y, por supuesto, lo tenemos en cuenta", ha valorado este miércoles el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, cuando se le ha preguntado acerca de este ataque que se produjo el martes. Peskov ha remarcado que la ofensiva sobre Ucrania tiene como objetivo su desarme para evitar así que "el régimen de Kiev" continúe cometiendo estas "barbaridades". El portavoz ha evitado dar detalles sobre posibles represalias y ha explicado que el Kremlin delega en las Fuerzas Armadas cómo ha de responder, según ha recogido la agencia de noticias TASS.
Hungría envía una delegación a Ucrania para negociar la reapertura de oleoducto Druzhba
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha enviado una delegación a Ucrania para evaluar el estado del oleoducto Druzhba --afectado, según Kiev, por los ataques rusos-- y negociar su reapertura, un nuevo motivo más de fricción en las siempre tensas relaciones entre húngaros y ucranianos con motivo de la guerra desatada por Rusia. La delegación está encabezada por el secretario de Estado de Energía, Gábor Czepek, ha informado este miércoles el portavoz del Gobierno, Zoltan Kovacs, que ha detallado que la negociación contará con un representante de la Comisión Europea, además de las propias autoridades energéticas ucranianas y el embajador en Kiev.
Mueren dos personas en un ataque de Ucrania contra una zona ocupada por Rusia en Zaporiyia
Al menos dos personas han muerto este miércoles a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Ucrania contra una localidad situada en la zona de la provincia ucraniana de Zaporiyia ocupada por las tropas rusas. El gobernador prorruso de Zaporiyia, Yevhen Balitski, ha indicado que "dos hombres han muerto en un ataque de un dron enemigo contra un vehículo civil que se dirigía a la localidad de Vasilievka". "Ofrezco mis más profundas y sinceras condolencias a las familias y amigos de las víctimas", ha manifestado en un comunicado publicado en sus redes sociales, donde ha alertado a la población de que "sigue existiendo el riesgo de nuevos ataques".
Ucrania denuncia presiones del Comité Paralímpico Internacional durante los Juegos
El Comité Paralímpico Nacional de Ucrania ha denunciado ser víctima de "presión sistemática" por parte de representantes del Comité Paralímpico Internacional y del Comité Organizador de los Juegos de Milán-Cortina, que comenzaron el pasado día 6. La delegación ucraniana ha emitido un comunicado en el que subraya que tales acciones "sin precedentes" se han llevado a cabo desde el inicio de la competición con "carácter sistemático" y de forma "vergonzosa" para los componentes de su equipo nacional.
"Nunca antes nuestro equipo habían experimentado manifestaciones tan abiertamente negativas e, incluso, obstáculos", censura el Comité Paralímpico Nacional de Ucrania. Entre los comportamientos que condenan, está la retirada de la bandera ucraniana en la villa olímpica por parte de un miembro del Comité Organizador sin dar ninguna justificación y, ante la queja, se permitió volver a colocarla "en un lugar menos visible". También protesta por que se impida a los deportistas y técnicos reunirse por las noches para definir los planes del día siguiente.
Otro episodio tuvo lugar en la entrega de medallas a la ucraniana Oleksandra Kononova, oro en biatlón, cuando un miembro del IPC "intentó quitarle con violencia unos pequeños pendientes con la bandera de Ucrania en los que estaba escrito "alto a la guerra", añade la nota.
Comercios en Moscú pierden 63 millones de dólares tras cinco días de corte de internet
Los cinco días consecutivos de apagón de red móvil en el centro de Moscú causaron daños de hasta 5.000 millones de rublos (casi 63 millones de dólares) a los negocios en la capital rusa, según han informado este miércoles medios locales. Las empresas rusas habrían perdido entre 38 millones y 63 millones de euros, siendo los servicios de mensajería, taxis, servicios de coche compartido y comercios minoristas los más afectados por la interrupción de línea de internet móvil desde el 6 de marzo, según estimaciones del diario Kommersant.
El bloqueo afecta principalmente a las pymes, ya que las grandes empresas han logrado adaptarse implementando canales de comunicación alternativos, cuando alrededor del 60% del tráfico de internet en Rusia proviene de dispositivos móviles. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha asegurado hoy que el problema de los cortes para las empresas debería discutirse por parte de las agencias pertinentes "para encontrar maneras de minimizar las pérdidas".
La ministra Robles anuncia que Zelenski visitará España en los próximos días
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajará a España "en los próximos días", y ha pedido no olvidar a su país. Robles ha anunciado la visita de Zelenski, de la que no ha indicado fecha exacta, en declaraciones a los medios tras visitar este miércoles el Mando de Operaciones (MOPS), ubicado en la Base de Retamares, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
"No nos podemos olvidar de Ucrania. Ucrania está ahí, Ucrania existe", ha aseverado la ministra al ser preguntada por el escenario internacional derivado de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Robles ha subrayado el "compromiso de España con todas las misiones de paz" y ha explicado que las Fuerzas Armadas españolas están en "misiones dentro de la Alianza Atlántica, donde están nuestros cazaminas", y que van a continuar en las misiones en las que ya están. La ministra también ha hecho hincapié en que España es un "aliado fiable, respetable", sólido y serio "con todos los aliados".
