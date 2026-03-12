Estrecho de Ormuz: dónde está, mapa y por qué es clave en la guerra de Irán

En la guerra desatada en Oriente Medio tras el ataque de EEUU e Israel a Irán, el descabezado régimen de los ayatolás guarda una baza con la que ha amenazado en repetidas ocasiones: el cierre del Estrecho de Ormuz, una arteria clave del comercio mundial de petróleo. Los temores sobre el bloqueo indefinido de este importante paso marítimo se han confirmado y los combates se focalizan ya en ese punto.

¿Dónde está el Estrecho de Ormuz y por qué es tan importante?

El Estrecho de Ormuz es una estrecha vía marítima ubicada entre Irán y Omán que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y, a través de él, con el Océano Índico. Por sus 34 kilómetros de ancho en el punto más angosto transitan a diario cerca de 15 millones de barriles de petróleo, lo que representa aproximadamente el 20% del comercio mundial de crudo y gas.

Esta vía es utilizada por países clave del Golfo como Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar. Aunque Irán ha desarrollado en los últimos años rutas alternativas —como la terminal petrolera de Jask en el mar de Omán— su posición geográfica le otorga un control estratégico sobre el paso.

El cierre del estrecho de Ormuz ha tenido el efecto dominó que los analistas pronosticaron cuando empezaron las tambores de guerra. El precio del petróleo ha escalado en pocos días hasta niveles de hace cuatro años, superando los 100 dólares por barril. Y eso ha hecho encarecer la gasolina y el diésel también de forma muy significativa. El otro gran golpe se lo han llevado los mercados financieros. Las bolsas de todo el mundo encadenan caídas y la confianza empresarial se está viendo seriamente afectada.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa que muestra la presencia militar estadounidense en Oriente Medio.

¿Hay alternativas al estrecho?

Algunos países han desarrollado rutas alternativas:

Arabia Saudita : Oleoducto de 1.200 km hacia el Mar Rojo.

: Oleoducto de 1.200 km hacia el Mar Rojo. Emiratos Árabes Unidos : Capacidad para desviar 1,5 millones de barriles diarios a través de Fujairah.

: Capacidad para desviar 1,5 millones de barriles diarios a través de Fujairah. Irán: Terminal en Jask operativa desde 2021, aunque con capacidad limitada.

Sin embargo, Kuwait, Catar y Baréin dependen por completo del Estrecho de Ormuz, al igual que Irak tras el cierre de su oleoducto al Mediterráneo.

Un punto clave

El Estrecho de Ormuz separa las costas de Irán y Omán, y por sus aguas se transporta alrededor del 20 % de la producción mundial de crudo y de gas natural licuado. Por este estrecho, que en su punto más angosto mide 54 kilómetros, transitan cada día un promedio de 144 buques, de los que un 37 % son petroleros, un 17 % buques portacontenedores y un 13 % graneleros, según datos del informe Revisión del Transporte Marítimo 2025 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Esta arteria del comercio marítimo es especialmente importante para los mercados de Asia, hacia los que se dirige desde Catar y Emiratos Árabes Unidos gran parte de los recursos energéticos.

Noticias relacionadas

El estrecho es, además, una baza que las autoridades persas han utilizado durante años para amenazar tanto a Israel como a Estados Unidos, sobre todo a este último, en respuesta a las sanciones impuestas por Washington por su programa nuclear.