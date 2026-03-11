Trump vuelve a atacar a España: “No están cooperando en absoluto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar este miércoles contra España y ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de no cooperar. Lo ha hecho en unas declaraciones a la prensa antes de partir de viaje a Ohio y Kentucky, donde tiene varios actos por la tarde.

“No están cooperando en absoluto. Han sido muy malos, no buenos en absoluto”, ha dicho Trump contestando a una pregunta directa sobre España de un periodista, ocho días después de lanzarse contra el país y el gobierno por negar a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para la ofensiva militar de EEUU contra Irán.

En aquel ataque el martes pasado durante un acto en el Despacho Oval con el canciller alemán Friedrich Merz el republicano aseguró que España era “terrible” y volvió además a criticar con dureza que no cumpla su reclamación de aportación a la OTAN. En aquella ocasión llegó a amenazar a España con “cortar todo el comercio”, algo que ha vuelto a poner sobre la mesa este miércoles. Lo que no ha usado, y sí hizo entonces, fue la amenaza de llegar a imponer un “embargo”.

"No sé qué está haciendo España", ha declarado. "Han sido protegidos (por la OTAN). No quieren pagar su parte justa. Y ha sido así por muchos años", ha criticado.

El martes pasado en sus críticas a España Trump por las aportaciones a la OTAN tuvo el respaldo de Merz, cuyas declaraciones han abierto una grieta con España y cosecharon muestras de rechazo de la Unión Europa.

Unos días después Trump redobló el ataque, dijo que España era un país “perdedor” y le acusó de ser “muy hostil” con la OTAN.

Antes de marcharse, Trump ha querido dejar al periodista, corresponsal de ABC, con "las buenas noticias": “El pueblo de España es fantástico, como usted", le ha dicho. "Su liderazgo, no tan bueno”, ha concluido.