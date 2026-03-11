¿Está herido Mojtaba Jameneí? Israel e Irán dan versiones contradictorias sobre la salud del nuevo líder supremo

El pasado 8 de marzo la Asamblea de Expertos, el órgano compuesto por 88 clérigos encargado de elegir al líder supremo de Irán, nombró a Mojtaba Jameneí, según hijo del difunto ayatolá Alí Jameneí, como el nuevo dirigente de la República Islámica. Desde entonces han pasado tres días y la recepción inicial ha dado paso ahora a numerosas incógnitas sobre su paradero y su estado de salud.

Desde que se hiciera público su nombramiento, el secretismo en torno a Mojtaba Jameneí es mayúsculo, y no ha trascendido ninguna imagen posterior al ataque estadounidense-israelí en donde su padre, su madre, su mujer, su hija y una de sus nietas perdieron la vida. Un bombardeo realizado el primer día de la guerra de EEUU e Israel contra Irán en el que, según ha informado este miércoles 'The New York Times', el nuevo líder supremo habría resultado herido en las piernas.

Basándose en fuentes oficiales iraníes e israelíes, el diario estadounidense señala que la opacidad en torno a Jameneí y su nula presencia pública, en vídeos o en comunicados oficiales se debería principalmente a dos razones: la secuelas del ataque sufrido el 28 de febrero, y la intención de mantener en secreto su paradero para evitar cualquier tipo de daño. Algo fundamental puesto que tanto el presidente de EEUU, Donald Turmp, como el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, han dicho que perseguirán y acabarán con el sucesor de Alí Jameneí.

Según explican a 'The New York Times' tres oficiales iraníes que pidieron el anonimato, el nuevo líder supremo del país persa, de 56 años y miembro del área más dura del régimen, se encuentra consciente y escondido en un refugio con altas medidas de seguridad y donde su capacidad de comunicación con el exterior es limitada. Lo que internamente está permitiendo a varias organizaciones y medios afines desarrollar una narrativa en favor de Jameneí. En concreto, la televisión estatal y la agencia estatal de noticias IRN lo definieron como "un veterano herido en la guerra de Ramadán", dándole una cierta aura épica por haber sobrevivido al ataque que mató a su padre, buena parte de su familia, así como a un gran número de altos cargos.

"Sano y salvo"

También Komiteh Emdad, una poderosa organización benéfica religiosa del Gobierno, felicitó a Jamenei por su nombramiento a través de un comunicado donde empleó un término similar "janbaz jang", que en persa también viene a significar "veterano herido en la guerra".

Sin embargo, mientras una parte de la narrativa asegura que Mojtaba Jameneí resultó herido, Yusef Pezeshkian, asesor e hijo del presidente de Irán, ha asegurado todo lo contrario, defendiendo que se encuentra "sano y salvo". "Pregunté a algunos amigos que tenían contacto con él y dijeron que, gracias a Dios, se encuentra bien y no hay ningún problema", habría asegurado el hijo de Masud Pezeshkian, en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.