Tensión global
Mallorca, ruta habitual del tránsito aéreo militar en plena crisis de Oriente Medio
Helicópteros Black Hawk, aviones cisterna KC-130 y transportes C-130 han cruzado el espacio aéreo balear entre jueves y viernes
Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
DIRECTO | Guerra en Irán, en directo: nuevos ataques de Israel a Teherán y última hora del conflicto en Oriente Próximo
Iñaki Moure
El espacio aéreo de Balears ha registrado en los dos últimos días una intensa actividad de aeronaves militares de Estados Unidos. Helicópteros Black Hawk, aviones cisterna y aparatos logísticos de carga han surcado el cielo balear, reforzando la posición estratégica del archipiélago, en un contexto geopolítico marcado por la escalada bélica en Oriente Medio y la tensión diplomática entre Madrid y Washington.
Durante la mañana de este viernes, en torno a las 10 horas, dos helicópteros UH-60 Black Hawk atravesaron el cielo de Mallorca y abandonaron la isla por la bahía de Palma, según datos de seguimiento aeronáutico en tiempo real consultados por este diario.
Los aparatos mantuvieron altitudes que no indican que realizaran aproximación o escala en el aeropuerto de Son Sant Joan. El UH-60 es un helicóptero polivalente empleado habitualmente para transporte de tropas, evacuaciones médicas, guerra electrónica o misiones de apoyo, según informan portales especializados en defensa.
Este helicóptero se dio a conocer al público mundial gracias a la película bélica 'Black Hawk derribado, de 2001. Dirigida por Ridley Scott, el argumento se basa en un hecho real ocurrido durante una misión estadounidense en Somalia, bajo mandato de Naciones Unidas, en el año 1993, que acabó con la vida 19 soldados de EEUU.
Helicópteros navales hacia Almería
Además, este viernes, dos helicópteros navales MH-60R Seahawk (con matrículas 168158 y 168167), pertenecientes al escuadrón HSM-79 de la US Navy, recalaron en Palma, procedentes de Marsella, en Francia. Al cabo de unas horas, abandonaron la isla en dirección a Almería, según datos recogidos de SpainMilRadar, que se dedica a rastrear aeronaves militares en el espacio aéreo español.
Este tipo de modelo es capaz de operar desde fragatas, destructores y portaaviones. Está diseñado para guerra antisubmarina, guerra antisuperficie, búsqueda y rescate y apoyo a operaciones especiales.
Aviones cisterna rumbo a Grecia
Este diario ya adelantó que el pasado jueves un avión militar estadounidense de carga, un C-40A Clipper de la US Navy, con matrícula 165833 y asignado al escuadrón VR-59 'Lone Star Express', despegó desde Rota en dirección este y atravesó el espacio aéreo del archipiélago.
Ese mismo jueves, dos KC-130J Hercules del Cuerpo de Marines de Estados Unidos (USMC), pertenecientes al escuadrón VMGR-352, despegaron desde la base naval de Rota (Cádiz) tras efectuar escala y continuaron rumbo a Creta (Grecia), atravesando Balears, según perfiles especializados en monitorización de tráfico aéreo militar.
Según portales que informan de temas de defensa, el KC-130J es un avión polivalente que combina funciones de transporte táctico y reabastecimiento en vuelo, proporcionando combustible tanto a aviones como a helicópteros en operaciones prolongadas.
También el jueves fue detectado un C-130T Hercules de la Marina estadounidense, que despegó desde Rota en dirección este sobrevolando Balears. El C-130 es un avión de transporte táctico, en servicio desde la década de 1950 y ampliamente utilizado por fuerzas armadas de todo el mundo para traslado de personal, material y apoyo logístico.
También Francia
En las mismas jornadas se detectaron vuelos militares de otros países europeos. Entre ellos, un Dassault Falcon 10 de las Fuerzas Armadas francesas, un jet ligero de enlace y transporte de personal habitualmente empleado para misiones de apoyo o traslado de mandos, según pudo comprobar este diario en plataformas de rastreo de vuelos en tiempo real.
Ruta aérea
Por su posición estratégica, Balears se encuentra en una de las rutas aéreas naturales entre la península ibérica y el Mediterráneo central y oriental. De ahí que su espacio aéreo sea un punto de paso habitual para vuelos militares que operan desde bases estadounidenses en España como Rota o Morón hacia Italia, Grecia o zonas de despliegue en Oriente Medio.
A día de hoy, no existe confirmación oficial de que estos aparatos que sobrevuelan las islas estén vinculados directamente con las operaciones bélicas que desarrollan Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detectan explosivos en los objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York
- Así son los helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU que han sobrevolado Mallorca
- Irán afirma que dejará de atacar a los países del Golfo si no es atacado desde allí
- La guerra en Irán desata los llamamientos a la movilización de líderes religiosos chiíes
- Evacuada la embajada de España en Irán
- Costa y Ribera se desmarcan de Von der Leyen y reivindican el derecho internacional como eje de la política exterior de la UE
- El vasto imperio inmobiliario en la sombra de Mojtaba Jameneí en Europa: mansiones en Londres, hoteles de lujo en Mallorca y Frankfurt y un resort de esquí en los Alpes
- Israel fuerza la evacuación del sur del Líbano y eleva los temores a una nueva ocupación