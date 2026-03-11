Guerra en Irán, hoy en directo | EEUU anuncia con ampliar los ataques e Irán amenaza de muerte a Trump

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Irán lanza nueva ola de ataques mientras la AIE plantea liberar reservas petroleras Irán lanzó este miércoles una nueva ola de ataques en Oriente Medio, incluidos drones contra un campo petrolero saudita, en momentos que la Agencia Internacional de Energía (AIE) plantea su mayor liberación de reservas de crudo para calmar los mercados ante la guerra. El conflicto desatado por los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán se ha propagado por la región del Golfo y ha causado alzas en los costos de la energía, racionamientos de combustible y aumentos de precios en todo el mundo. Líderes del bloque de economías avanzadas G7 se reunirán este miércoles por videoconferencia para discutir las consecuencias económicas de las confrontaciones, en especial la "situación energética", indicó la presidencia francesa. La AIE también deberá decidir sobre una propuesta para realizar la mayor liberación de reservas de petróleo, informó el diario Wall Street Journal.

EEUU sube a 16 la cifra de barcos minadores iraníes destruidos cerca del estrecho de Ormuz El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró este martes haber destruido "múltiples buques de guerra iraníes" cerca del estrecho de Ormuz, entre ellos 16 barcos minadores, en el marco de los ataques contra el país persa, al que acusan de haber amenazado "la libertad de navegación". El Centcom informó del número de buques "eliminados" en un mensaje en X al que acompañó con un video que muestra diferentes ataques a naves, muchas de ellas pequeñas lanchas, y todos, a excepción de dos, amarrados a muelles. Horas antes, el presidente Donald Trump había afirmado que las fuerzas estadounidenses eliminaron diez de estas embarcaciones. "Me complace informar de que en las últimas horas hemos golpeado, y destruido por completo, 10 barcos y/o barcos inactivos de colocación de minas, ¡y más por seguir!", escribió el mandatario en un mensaje en su red social, Truth Social.

Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz Las autoridades marítimas de Reino Unido han alertado este miércoles de que un proyectil ha causado daños en un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz, a unas 25 millas náuticas al noroeste de la ciudad emiratí de Ras al Jaima, sin atribuir el ataque a ningún país. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), ha notificado "un incidente" a 25 millas náuticas (46,3 kilómetros) al noroeste de Ras al Jaima, en Emiratos Árabes Unidos, después de que "el capitán de un buque portacontenedores haya informado que el buque ha sufrido daños por un supuesto proyectil desconocido", según el documento difundido por el organismo. Por ahora, "se desconoce la magnitud de los daños, pero la tripulación los está investigando", si bien "el capitán también informa que todos los tripulantes se encuentran a salvo", ha indicado el UKMTO.

Trump anuncia que ha destruido 10 barcos minadores iraníes en el estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las fuerzas de su país han destruido diez barcos minadores iraníes en el estrecho Ormuz cuando se cumple el undécimo día de la intervención estadounidense e israelí en Irán "Me complace informar de que en las últimas horas hemos golpeado, y destruido por completo, 10 barcos y/o barcos inactivos de colocación de minas, ¡y más por seguir!", aseguró Trump en su cuenta oficial social Truth. Antes de hacer público el ataque contra los minadores, el presidente de Estados Unidos había hecho público otro mensaje en el que avisaba a Irán de las consecuencias de convertir la zona del estrecho de Ormuz en un espacio salpicado de minas. Más información, aquí.

Trump amenaza a Irán con "consecuencias militares nunca vistas" si sitúan minas en Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que "si Irán ha colocado minas en el estrecho de Ormuz, y no tenemos informes de que lo hayan hecho, ¡queremos que las retiren INMEDIATAMENTE!". "Si por alguna razón se colocaron minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel nunca antes visto. Si, por el contrario, retiran las que hayan colocado, ¡será un gran paso en la dirección correcta!", ha escrito en Truth Social. Más información, aquí.

El desastre medioambiental en Teherán insta a EEUU a limitar los ataques a infraestructuras petrolíferas Las columnas de humo causadas por los incendios en depósitos y refinerías de petróleo se extendieron por Teherán desde ayer, según muestran imágenes satelitales, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que los ataques a las instalaciones petroleras podrían suponer graves riesgos para la salud de los residentes. Desde que comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero, al menos cuatro instalaciones petroleras alrededor de la capital han sido bombardeadas. Los residentes dijeron que el 'smog' y la contaminación han bloqueado el sol y han dejado un fuerte olor a quemado en algunas partes de la ciudad, mientras que los expertos advierten de que la escala de algunos de los contaminantes liberados podría ser "sin precedentes".

EEUU insta a Israel a evitar ataques a infraestructuras petroleras iranís EEUU ha pedido a Israel que evite los ataques a instalaciones energéticas iraníes, particularmente a la infraestructura petrolera, según personas familiarizadas con el asunto. La solicitud, transmitida a altos funcionarios israelíes, incluido el Jefe del Estado Mayor de las IDF, Eyal Zamir, refleja preocupaciones de que tales ataques podrían perjudicar a civiles iraníes, provocar ataques de represalia contra activos energéticos del Golfo y elevar los precios del petróleo. El destrozo de infraestructuras petroleras complicaría la reconstrucción tras un futuro cese del conflicto bélico. Una fuente dijo que Donald Trump ve los ataques a las instalaciones petroleras de Irán como una "opción apocalíptica". El senador Lindsey Graham escribió en X: "Por favor, tengan cuidado con los objetivos que elijan. Nuestro objetivo es liberar al pueblo iraní de una manera que no impida su oportunidad de comenzar una vida nueva y mejor cuando este régimen colapse".

Irán prepara minas navales para impedir el tráfico marítimo en Ormuz Fuentes de los servicios de inteligencia de EEUU han reconocido que se han empezado a detectar indicios de que Irán prepara la distribución de minas en el estrecho de Ormuz para impedir el tráfico marítimo, según informa CBS News citando a funcionarios estadounidenses. Irán está utilizando embarcaciones pequeñas capaces de transportar entre dos y tres minas cada una. Las minas pueden estar a flote o entre dos aguas, e incluso pueden llegar a ser accionadas a distancia. Las últimas estimaciones apuntan que que Irán puede disponer de entre 2.000 y 6.000 minas navales, incluyendo variantes iraníes, chinas y rusas, informó CBS News.

Hasta 150 soldados estadounidenses han resultado heridos en Irán hasta el momento Hasta 150 soldados estadounidenses han resultado heridos en la guerra con Irán, según informaron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto. La cifra no se había informado previamente y es mucho mayor que la cifra públicamente divulgada por el Pentágono de ocho soldados estadounidenses gravemente heridos. Siete soldados de EEUU han resultado muertos hasta el momento.