Guerra en Irán, hoy en directo | EEUU anuncia con ampliar los ataques e Irán amenaza de muerte a Trump

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre

Daños en un depósito de combustible en Teherán, en una imagen del pasado domingo.

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

TEMAS

