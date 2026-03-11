En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ucrania ataca una fábrica militar rusa "clave"
Ucrania alcanzó con misiles una fábrica militar rusa "clave", afirmó este martes el presidente ucraniano Volodimir Zelenski sobre un ataque en el que, según Rusia, murieron "seis civiles". "Nuestros soldados golpearon una de las fábricas militares rusas clave en Briansk. Esta fábrica producía electrónica y componentes para los misiles rusos, los mismos que están atacando nuestras ciudades", dijo Zelenski en su discurso diario. Calificó el ataque de "respuesta completamente justificada al agresor". Rusia acusó a Kiev de lo que calificó de ataque "terrorista" que, según dijo, dejó "seis civiles" muertos y al menos 37 heridos. Ucrania no ha comentado las acusaciones sobre víctimas civiles.
Al menos seis civiles muertos en la región rusa de Briansk por un ataque ucraniano
Las autoridades de la región rusa de Briansk han denunciado este martes que seis civiles han muerto y otros 37 han resultado heridos como consecuencia de un ataque con misiles llevado a cabo por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio, ubicado al suroeste de la capital, Moscú. "Todos han sido llevados al hospital regional de Briansk, donde reciben atención médica", ha informado la oficina del gobernador de la región de Briansk, Alexander Bogomaz, en un mensaje publicado en redes sociales, sin dar más detalles al respecto. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha indicado durante su discurso vespertino que las fuerzas ucranianas han atacado "una de las principales plantas militares rusas en Briansk", que producía componentes electrónicos y para misiles.
Al menos seis civiles muertos en la región rusa de Briansk por un ataque ucraniano
Las autoridades de la región rusa de Briansk han denunciado este martes que seis civiles han muerto y otros 37 han resultado heridos como consecuencia de un ataque con misiles llevado a cabo por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio, ubicado al suroeste de la capital, Moscú. "Todos han sido llevados al hospital regional de Briansk, donde reciben atención médica", ha informado la oficina del gobernador de la región de Briansk, Alexander Bogomaz, en un mensaje publicado en redes sociales, sin dar más detalles al respecto. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha indicado durante su discurso vespertino que las fuerzas ucranianas han atacado "una de las principales plantas militares rusas en Briansk", que producía componentes electrónicos y para misiles. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha confirmado en redes sociales que ha lanzado misiles de tipo Storm Shadow contra estas instalaciones y que se han registrado "daños significativos" en un ataque que forma parte de los esfuerzos "sistemáticos" de Kiev para "reducir" las capacidades militares y económicas de Moscú.
EEUU prevé nuevos contactos trilaterales con Rusia y Ucrania la próxima semana
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha informado este martes de que todo apunta a que se producirán nuevos contactos trilaterales con Rusia y Ucrania la próxima semana, después de que la cita prevista para esta semana haya sido pospuesta debido a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. "Creo que la reunión trilateral será pospuesta hasta la semana que viene, y nos mantenemos optimistas respecto a esto", ha explicado en declaraciones a la cadena de televisión CNBC, donde ha aclarado también que las autoridades rusas han asegurado al presidente estadounidense, Donald Trump, que no han compartido información de Inteligencia con Irán sobre objetivos estadounidenses durante la guerra. Así, ha explicado que él mismo ha hablado con el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, que ha respaldado esta postura. "Esta es una guerra que debe terminar, y me mantengo optimista sobre esto". Sobre la posibilidad de lograr un acuerdo este año para poner fin a la invasión rusa, ha aseverado que, "generalmente", Trump "sale exitoso" en este tipo de acuerdos.
El gobernador de Briansk informa de "muertos y heridos" tras un ataque de Kiev con misiles
El gobernador de la región rusa de Briansk, Alexandr Bogomaz, informó este martes de "muertos y heridos" tras un ataque con misiles de Ucrania, sin precisar la cantidad de víctimas. Según Bogomaz, Kiev golpeó "de forma intencionada a civiles". Se están tomando medidas para paliar las consecuencias de ese "ataque terrorista inhumano", agregó. Según el canal de Telegram Mash, el ataque causó al menos dos muertos, 12 heridos y dañó una veintena de vehículos. El medio ruso indica que uno de los misiles impactó contra una fábrica para la producción de microesquemas para dispositivos electrónicos durante una rotación de turnos en la planta. Cerca del lugar atacado hay un centro comercial y varios edificios residenciales, señala.
Comisión de la ONU concluye que Rusia ha cometido "crímenes contra la humanidad" por deportación de niños
Una comisión independiente de investigación de Naciones Unidas ha concluido que Rusia ha cometido "crímenes contra la humanidad" por la deportación y el traslado forzoso de más de un millar de niños ucranianos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022. "Las pruebas reunidas llevan a concluir que las autoridades rusas han cometido crímenes contra la humanidad de deportación y traslado forzoso, así como de desaparición forzada de niños", reza el informe de 19 páginas de la comisión independiente de investigación sobre Ucrania al que ha tenido acceso Europa Press. Asimismo, alega que las autoridades rusas han "deportado y trasladado niños ilegalmente" a zonas controladas por Moscú, lo que equivale a un crimen de guerra, y que han retrasado injustificadamente sus repatriaciones, lo que también es considerado un "crimen de guerra".
Bruselas amenaza con cancelar la subvención europea si Rusia participa en Bienal de Venecia
La vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen, y el comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glen Micallef, condenaron "enérgicamente" este martes la decisión de los organizadores de la Bienal de Venecia de permitir que Rusia esté presente en la edición de 2026 y amenazaron con cancelar la subvención que recibe ese organismo si esa participación se confirma. "Condenamos enérgicamente la decisión de la Fundación Bienal de permitir que Rusia reabra su pabellón nacional en la 61.ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia de 2026. La Comisión Europea ha sido clara en su postura respecto a la guerra de agresión ilegal de Rusia contra Ucrania. La cultura promueve y protege los valores democráticos, fomenta el diálogo abierto, la diversidad y la libertad de expresión, y nunca debe utilizarse como plataforma de propaganda", dijeron en un comunicado conjunto.
Ucrania intensifica los ataques a larga distancia
Las fuerzas ucranianas han estado intensificando su campaña de ataques de largo alcance contra activos militares rusos en la Crimea ocupada durante el último mes. También han avanzado las posiciones cerca de Kupyansk, en el área táctica de Kostyantynivka-Druzhkivka, cerca de Hulyaipole y en el oeste del óblast de Zaporiyia. Según informes recientes, fuerzas ucranianas atacaron una planta química en Rusia. Por su parte, las fuerzas rusas lanzaron dos misiles y 197 drones contra las provincias de Járkov, Jersón, Poltava, Odesa y Zaporiyia.
Zelenski advierte de que Rusia pretende prolongar la guerra en Oriente Próximo para evadir las sanciones
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de que Rusia puede fomentar que se alargue la guerra en Oriente Próximo para evadir las sanciones y lucrarse con los cambios en los precios del gas y el petróleo, una vez Washington ha levantado ya en algunos casos las restricciones a la compra de combustible ruso. Zelenski cree que Rusia "está calculando" actualmente cómo "aumentar los riesgos de una guerra prolongada en Oriente Próximo y la región del Golfo para reducir al máximo la presión" sobre ella, así como "evadir las sanciones" y "obtener recursos adicionales gracias a las fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas". "Hay datos que indican la intención de Rusia de hablar sobre el levantamiento total de las sanciones al sector energético", ha aseverado el presidente ucraniano en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha adelantado que responderá con sus propias medidas para contrarrestar estas pretensiones.
Rusia planea una ley que autoriza el despliegue de tropas en el extranjero para defender ciudadanos rusos
La Duma o cámara de diputados de Rusia estudiará una ley que autoriza el despliegue de tropas en el extranjero para la defensa de sus ciudadanos, según informó una fuente oficial a la agencia Interfax. La comisión gubernamental sobre legislación acordó remitir dicho proyecto, que introducirá enmiendas a dos leyes federales, ante la cámara baja del Parlamento ruso. El proyecto de ley "contempla entre otras cosas el posible empleo extraterritorial por decisión del presidente de la Federación Rusa de unidades de las Fuerzas Armadas para la defensa de ciudadanos rusos", señaló la fuente. Su objetivo es, añade la nota, "la defensa de los derechos de los ciudadanos en caso de arresto, detención, persecución penal o de otra clase por decisión de los tribunales de países extranjeros".
- Irán afirma que dejará de atacar a los países del Golfo si no es atacado desde allí
- Detectan explosivos en los objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York
- Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China
- Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut
- Inquietud en el Ejército de EEUU ante las limitadas existencias de misiles antiaéreos en plena guerra contra Irán
- Así son los helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU que han sobrevolado Mallorca
- Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
- EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed