Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

  1. Irán afirma que dejará de atacar a los países del Golfo si no es atacado desde allí
  2. Detectan explosivos en los objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York
  3. Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China
  4. Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut
  5. Inquietud en el Ejército de EEUU ante las limitadas existencias de misiles antiaéreos en plena guerra contra Irán
  6. Así son los helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU que han sobrevolado Mallorca
  7. Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
  8. EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed

DIRECTO IRÁN | Irán prepara minas navales para impedir el tráfico marítimo en Ormuz

China camina hacia un nuevo récord exportador que debilita a Trump

Al menos seis muertos en el incendio de un autobús en Suiza, que la policía sospecha intencionado

DIRECTO AFGANISTÁN-PAKISTÁN | La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables

DIRECTO UCRANIA | El Parlamento de Hungría aprueba una resolución para vetar la ayuda a Ucrania y bloquear su acceso a la UE

Trump advierte de severas consecuencias si Irán mina el estrecho de Ormuz

La Casa Blanca asegura que la ofensiva terminará cuando Irán esté en una posición de "rendición completa e incondicional"

Trump anuncia que ha destruido 10 barcos minadores iraníes en el estrecho de Ormuz