Virgencita que me quede como estaba o el error fatal de Trump de 'subcontratar' a Netanyahu la estrategia contra Irán

El informe clasificado del Consejo Nacional de Inteligencia de febrero de 2026, según 'The New York Times' y 'The Washington Post' y más tarde el semanario 'Newsweek', el pasado 9 de marzo, fue elaborado unos días antes del comienzo de la guerra de Irán, el 28 de febrero. Le decía dos cosas al presidente Trump: ni una campaña limitada de ataques aéreos ni una campaña militar prolongada tenían posibilidades de conseguir que un nuevo Gobierno se hiciera cargo de Irán. Es decir, echaba agua al vino en la manida fórmula de cambio de régimen.

Y el informe contemplaba la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y otros líderes. Pero ello no provocaría el cambio porque no existía una coalición de fuerzas de oposición. A la muerte de los líderes seguiría una continuidad en el poder.

También el general del aire Dan Caine, presidente de la junta de jefes del Estado Mayor Conjunto, nombrado por Trump, advirtió al presidente de las repercusiones en la región de los ataques a Irán, incluyendo las posibles represalias de las fuerzas que apoyan a Irán en la zona, como los hutíes en Yemen y Hezbolá en el Líbano. El influyente portal digital Axios informó de que Caine aconsejó cautela a Trump.

En sus últimas declaraciones sobre el origen del plan de ataque a Irán, Trump dijo que quienes le aconsejaron fueron su yerno Jared Kushner y su enviado especial a Ucrania y a Israel, el empresario inmobiliario Steve Witkoff. Se lo aconsejaron después de ver que las negociaciones en Ginebra sobre las armas nucleares no progresaban.

No es lo que el mediador, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, percibió y declaró el viernes 27 de febrero: "Hemos progresado significativamente. Espero próximos y decisivos acuerdos". En efecto, los negociadores se dieron cita en Viena para la semana siguiente. La guerra comenzó la mañana del 28.

El caso es que citar a Kushner y a Witkoff -más allá de que es difícil creer a Trump- es decir: 'Dos sionistas de corazón y amigos de Netanyahu me convencieron'.

En una conferencia organizada en Nueva York y Londres el pasado martes, día 10, para un debate de urgencia sobre si podrá sobrevivir Irán, el profesor de Historia irano-norteamericano Ervand Abrahamian, especializado en la represión del régimen, explicó una de las claves de la situación. "Estados Unidos ha subcontratado su política de Irán a Israel después de la revolución de 1979. El Departamento de Estado no tiene presencia en Teherán ni se reciben en Washington informaciones solventes desde allí. Todo se ha subcontratado a Netanyahu durante décadas, con la excepción de la presidencia de Obama" explicó.

Abrahamian subrayó: "Es verdad que Trump se sienta en el asiento del conductor. Pero el mapa está elaborado por Netanyahu y su equipo".

Ello explicaría, según el historiador, las contradicciones y vaguedades de las declaraciones tanto de Trump como del Departamento de Defensa.

Abrahamian descarta que el problema sea el arma nuclear. "Si ello fuera el caso, Netanyahu no se hubiera empeñado tanto en acabar con el acuerdo entre Obama e Irán, primero haciendo lobi con el partido Republicano en la oposición y luego con la llegada de Trump en 2019 a la Casa Blanca directamente con el presidente a quien convenció de tirar el documento acordado a la basura". Según señala, el plan suponía limitar la capacidad de enriquecimiento de uranio y someter el pacto a la supervisión de expertos de EEUU, entre otros participantes. Tampoco cree que el problema sean los misiles balísticos ni los intercontinentales.

¿Y el cambio de régimen? "Tampoco. Sabían que un golpe de estado militar era una quimera. Y que suponía incluso que el sector más duro, el de la Guardia Revolucionaria Islámica, se hiciera con el poder, lo que suponía un régimen más agresivo", señala.

El plan de Netanyahu consiste en hacer lo mismo que se ha hecho con Siria, Yemen y Libia: destruir a ambos países institucionalmente hablando. Desmantelar sus estados.

"En Siria se hizo mediante la infiltración de armas norteamericanas y se creó el sangriento ISIS. Siria ha quedado desmantelada. Me preocupa que lleguen a Irán armas desde el exterior. Porque hay grupos, como los kurdos, por ejemplo, que podrían tomarlas y precipitar una guerra civil. Ese es el plan de Netanyahu. Borrar del mapa a Irán”. Es interesante señalar que en cierto modo el asesinato de Alí Jameneí ya ha producido un cambio de régimen. Porque ahora quien manda en Irán es la Guardia Revolucionaria Islámica bajo control directo de Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo. Antes existía un Consejo Supremo que mandaba; ahora todo el poder ha pasado a la Guardia.

Una emigración iraní a Europa podría ser incluso mayor a la Siria, que alcanzó una cifra de 2,3 millones. Personajes como el canciller alemán Friedrich Merz y Ursula Von Leyen -que respaldan a Trump- parecen ser ignorantes de lo que ello causó en la política alemana en 2005, con el auge de la extrema derecha en respuesta a las puertas abiertas por la cancillera Angela Merkel.

La generalización de la guerra es un hecho, tal como se lo advirtieron a Trump. Se da la paradoja que los únicos buques cisterna de petróleo crudo que salen del estrecho de Ormuz son los que utiliza Irán para exportar a China.

Mapa de la isla de Kharg (Irán) / EP

Ahora, el gran objetivo militar se desplaza a la diminuta isla de 22 kilómetros cuadrados, Kharg, en el golfo Pérsico, la llamada isla prohibida en poder de la Guardia Revolucionaria donde se procesa el 90% de las exportaciones de crudo de Irán (950 millones de barriles cada día, a 28 kilómetros de la costa iraní.

Trump debe cantar virgencita, virgencita que me quede como estoy, o como estaba. Porque sus 12 días de guerra no provocada han puesto ya al mundo patas arriba.