Trump advierte de severas consecuencias si Irán mina el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el martes a Irán que no coloque minas en el estrecho de Ormuz, después de que Teherán prometiera que nada del petróleo del Golfo pasará por esa vía marítima clave mientras continúe la guerra. "Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto", amenazó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Fuentes de los servicios de inteligencia de EEUU han reconocido que se han empezado a detectar indicios de que Irán prepara la distribución de minas en el estrecho de Ormuz para impedir el tráfico marítimo, según informó CBS News citando a funcionarios estadounidenses.

Irán está utilizando embarcaciones pequeñas capaces de transportar entre dos y tres minas cada una. Las minas pueden estar a flote o entre dos aguas, e incluso pueden llegar a ser accionadas a distancia. Las últimas estimaciones apuntan que Irán puede disponer de entre 2.000 y 6.000 minas navales, incluyendo variantes iraníes, chinas y rusas, informó CBS News.

Las minas son una gran amenaza ya que resulta complicada su detección y desactivación. Obliga además a aproximar buques de guerra estadounidenses a la costa y dejarlos muy expuestos a ataques desde tierra.

Sobre la posibilidad de establecer convoyes o escoltas a buques petroleros, las minas pueden llegar a ser un obstáculo insalvable.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha negado este martes que la Armada de Estados Unidos haya escoltado a ningún buque en aguas del estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo ha caído en picado en medio de la guerra en Irán. Irán controla el estratégico paso, de unos 30 kilómetros de anchura.

"Puedo confirmar que la Marina de Estados Unidos no ha escoltado ningún petrolero ni buque en este momento", ha señalado en una rueda de prensa en la que ha matizado que "por supuesto, esa es una opción que el presidente (Donald Trump) ha dicho que utilizará sin duda alguna si es necesario, en el momento oportuno". Sus declaraciones llegan después de que el secretario de Energía, Chris Wright, afirmara en redes sociales que "la Marina de los Estados Unidos escoltó con éxito a un petrolero a través del estrecho de Ormuz para garantizar que el petróleo siga fluyendo a los mercados mundiales", un mensaje que eliminó minutos más tarde.

Preguntada por las palabras de Wright, Leavitt ha indicado que conocía la publicación, pero ha asegurado que no ha tenido "la oportunidad de hablar directamente con el secretario de Energía al respecto".

Trump ha amenazado a Irán con atacar el país "20 más fuerte" si emprende cualquier acción que interrumpa el transporte de crudo en el estrecho de Ormuz. La razón es que el alza del precio del petróleo puede llegar a amenazar la popularidad de Trump en EEUU. El crudo ha experimentado en los últimos días una escalada de precios de récord, llegando a superar los 119 dólares el barril el lunes, si bien tanto el barril de Brent, de referencia en Europa, como el West Texas Intermediate, empleado en Estados Unidos, han bajado este martes hasta situarse de nuevo por debajo del umbral de los 90 dólares después de que Trump apuntara a una pronta finalización de la guerra.

Durante su comparecencia, Leavitt ha reiterado que el inquilino de la Casa Blanca "no descarta opciones" en el conflicto contra Teherán, incluido el despliegue de tropas estadounidenses en el país centroasiático. Por otra parte, ha anunciado que el Departamento de Defensa hará público su informe sobre el ataque a la escuela femenina de Minab, en la que murieron cerca de 170 personas en la primera jornada de ataques contra territorio iraní. "Y como dijo el presidente ayer en su rueda de prensa, aceptará la conclusión de esa investigación, sea la que sea", ha asegurado.