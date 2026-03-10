Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránErnesto EkaizerRearme españolTrumpBarçaCata MayorEspanyolIBEX 35BarcelonaMisión espacialTaxi BarcelonaYolanda Díaz
instagramlinkedin

En Directo

Conflicto armado

Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul

Pakistán anuncia una "guerra abierta" con Afganistán y bombardea Kabul

Pakistán anuncia una "guerra abierta" con Afganistán y bombardea Kabul

Ver galería

Soldados talibanes vigilan el lado pakistaní, uno de ellos observando a través de su rifle, en el lado afgano del paso fronterizo de Torkham / Wahidullah Kakar / AP

Montse Martínez

Rosa Mari Sanz

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades y posiciones del Gobierno talibán. Es el episodio más grave de una crisis que dura meses donde ambas partas se han enzarzado en escaramuzas, especialmente en la discutida frontera que caomparten.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra abierta declarada por Pakistán a Afganistán

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China
  2. Irán afirma que dejará de atacar a los países del Golfo si no es atacado desde allí
  3. Inquietud en el Ejército de EEUU ante las limitadas existencias de misiles antiaéreos en plena guerra contra Irán
  4. Trump redobla su ataque a España y tilda al país de 'perdedor
  5. Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
  6. EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed
  7. Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut
  8. Detectan explosivos en los objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York

DIRECTO AFGANISTÁN-PAKISTÁN | La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables

DIRECTO AFGANISTÁN-PAKISTÁN | La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO UCRANIA | Putin y Trump hablan por teléfono

DIRECTO UCRANIA | Putin y Trump hablan por teléfono

DIRECTO IRÁN | Trump advierte de que ha sido un "gran error" elegir a Mojtaba Jameneí como líder de Irán

DIRECTO IRÁN | Trump advierte de que ha sido un "gran error" elegir a Mojtaba Jameneí como líder de Irán

Trump dice que la guerra con Irán acabará "muy pronto" pero no esta semana y afirma que aún quedan objetivos militares

Trump dice que la guerra con Irán acabará "muy pronto" pero no esta semana y afirma que aún quedan objetivos militares

Trump no descarta una intervención de EEUU en Cuba si fracasan las negociaciones con La Habana

Trump no descarta una intervención de EEUU en Cuba si fracasan las negociaciones con La Habana

Trump pide a Putin acabar con la guerra en Ucrania para ayudar ante la crisis con Irán

Trump pide a Putin acabar con la guerra en Ucrania para ayudar ante la crisis con Irán

Sánchez y el primer ministro iraquí acuerdan llevar la guerra de Irán a la ONU

Sánchez y el primer ministro iraquí acuerdan llevar la guerra de Irán a la ONU