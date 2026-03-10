Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul

Afganistán lanza su ofensiva más letal contra Pakistán y eleva a 250 las bajas rivales

El Gobierno de los talibanes asegura haber matado a 44 soldados paquistaníes durante una ofensiva nocturna a lo largo de la frontera, en una de las jornadas más violentas, que eleva a más de 250 las supuestas bajas militares de Islamabad reivindicadas por Kabul desde el inicio de la crisis. En un balance provisional basado en distintos reportes emitidos de madrugada por el Ministerio de Defensa afgano, las autoridades se atribuyeron además la toma de siete puestos de control paquistaníes y el derribo de dos drones, a la espera de publicar un informe exhaustivo de la operación.

El régimen fundamentalista detalla que la misión, bautizada como 'Operación Radd-ul-Zulm' (Rechazo a la Opresión), comenzó en torno a las 21:00 hora local del jueves con ataques coordinados contra posiciones militares a lo largo de la Línea Durand, la porosa frontera de facto entre ambos países. El Ministerio afgano justifica la ofensiva como una respuesta a "los continuos ataques aéreos del régimen militar paquistaní y el asesinato de civiles", y advierte de que los ataques no cesarán hasta que Islamabad detenga "estos crímenes atroces".

Por su parte, el régimen de Kabul minimiza sus propias bajas a menos de una veintena de combatientes y denuncia la muerte de 110 civiles bajo las bombas enemigas. Pero Pakistán asegura haber matado a más de 500 combatientes talibanes y herido a otros 696, además de haber destruido 226 puestos de control tras irrumpir en suelo afgano. Sin embargo, las únicas cifras verificadas de forma independiente provienen de Naciones Unidas, que confirmó este viernes que al menos 56 civiles afganos han muerto, entre ellos 24 niños y seis mujeres, y 139 han resultado heridos desde el inicio de la escalada.