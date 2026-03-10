El vasto imperio inmobiliario en la sombra de Mojtaba Jameneí en Europa: mansiones en Londres, hoteles de lujo en Mallorca y Frankfurt y un resort de esquí en los Alpes

Supuestamente, el régimen de Irán se rige por un modo de vida discreto y austero. Con la imagen de una vida sin lujos y alejada de los excesos. Supuestamente. Pero desde que este domingo se conoció el nombramiento de Mojtaba Jameneí, hijo del hasta ahora líder supremo de Irán Alí Jameneí, como cabeza de la república islámica, han ido aflorando varias investigaciones que muestran una realidad completamente diferente y plagada de propiedades lujosas.

Según publica el canal de noticias 'Bloomberg', el segundo hijo de Alí Jameneí, habría creado un amplio imperio inmobiliario por toda Europa a través de una red de hoteles, mansiones y apartamentos de lujo que se extienden desde Reino Unido, Alemania, Austria, Francia, hasta España. En concreto, hasta Mallorca, donde Mojtaba Jameneí, habría adquirido el Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar, en el suroeste de la isla, como parte de una cartera europea de activos por valor de 400 millones de euros.

De esta propiedad también se hizo eco el diario británico 'Financial Times', tras llevar a cabo una investigación sobre el patrimonio de Ali Ansari. Un banquero iraní que durante años habría mantenido una relación muy estrecha con el nuevo líder supremo de la República Islámica, y que aparece como propietario de muchas de los inmuebles de Mojtaba Jameneí. Tanto la investigación de 'Bloomberg' como la de 'Financial Times' dibujan una amplia red que en los registros públicos aparece bajo el control de Ansari. Convertido en una pieza central para mantener en la sombra los activos financieros del nuevo líder iraní.

Entre los inmuebles más destacados de Jameneí está su cartera de propiedades en Londres por un valor que alcanzaría los 138 millones de libras. Un conjunto de 12 mansiones y solares ubicados mayoritariamente en 'Bishops Avenue', una de las calles más exclusivas de la ciudad conocida como "Billionaires Row", que Ansari habría obtenido por 73 millones de libras a através de Birch Ventures Limited, una sociedad vinculada a Smart Global Limited. Un año después, este catálogo de propiedades se habría ampliado con la compra de una nueva mansión en 2014 por 33,7 millones de libras y un piso en esa misma avenida; además de dos apartamentos de lujo cerca de Kingston Palace a escasos 50 metros de la Embajada de Israel en la capital inglesa.

Según la investigación de 'Bloomberg', el pasado 30 de octubre, después de que el banco familiar de Ansari quebrara, el Gobierno del Reino Unido congeló todos sus activos en la capital británica, ante la sospecha de que este ejerciera de testaferro para Jameneí y los beneficios de los inmuebles se estuvieran utilizando para financiar a la Guardia Revolucionaria iraní. Ansari ha rechazado esos vínculos y ha anunciado su intención de recurrir las sanciones.

En Alemania, el patrimonio de Jameneí abarcaría desde los hoteles Hilton Frankfurt City Centre y Hilton Frankfurt Gravenbruch: ambos adquiridos por 80 millones de euros a través de sociedades matrices en Países Bajos y Alemania; hasta un centro comercial Bero Oberhausen. adquirido por 49 millones de euros y ubicado al noreste del país germano.

En el caso de los hoteles, según 'Bloomberg', en febrero el Hilton comenzó a revisar su relación contractual sobre la gestión del hotel después de que la investigación señalara a Jameneí como beneficiario último del inmueble.

Pero la gran cartera de propiedades del nuevo líder supremo iraní no se reduce sólo a hoteles y mansiones. En Austria Jameneí se hizo con un parte del resort de esquí Schlosshotel Kitzbühel. Un espacio exclusivo en los Alpes austriacos que actualmente se encuentra discutiendo su exclusión del registro de accionistas.

La investigación de 'Bloomberg' también menciona una sección de un edificio en París que fue vendida en 2023, así como un ático en el hotel Four Seasons en Toronto que se vendió por 7,7 millones de dólares.

Todos estos se suman al resort de lujo que Jamenei había adquirido en Mallorca. En concreto, el Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar, un complejo de lujo de 164 habitaciones situado en la zona de Andratx.