Guerra en Irán, hoy en directo | La OTAN en alerta; abatido en Turquía un segundo misil disparado desde Irán

¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre

El humo se eleva después de un ataque aéreo de Estados Unidos e Israel a un depósito de petróleo en el noreste de Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. Israel atacó esta noche cuatro instalaciones de petróleo en Teherán. EFE/Jaime Leon / Jaime León / EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la creciente amenaza en el mar Rojo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

  1. Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China
  2. Irán afirma que dejará de atacar a los países del Golfo si no es atacado desde allí
  3. Inquietud en el Ejército de EEUU ante las limitadas existencias de misiles antiaéreos en plena guerra contra Irán
  4. Trump redobla su ataque a España y tilda al país de 'perdedor
  5. Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
  6. EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed
  7. Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut
  8. Detectan explosivos en los objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York

DIRECTO AFGANISTÁN-PAKISTÁN | La "guerra de cifras" entre Kabul e Islamabad arroja balances inverificables

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO UCRANIA | Putin y Trump hablan por teléfono

DIRECTO IRÁN | Trump advierte de que ha sido un "gran error" elegir a Mojtaba Jameneí como líder de Irán

Trump dice que la guerra con Irán acabará "muy pronto" pero no esta semana y afirma que aún quedan objetivos militares

Trump no descarta una intervención de EEUU en Cuba si fracasan las negociaciones con La Habana

Trump pide a Putin acabar con la guerra en Ucrania para ayudar ante la crisis con Irán

Sánchez y el primer ministro iraquí acuerdan llevar la guerra de Irán a la ONU

