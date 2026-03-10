Guerra en Irán, hoy en directo | La OTAN en alerta; abatido en Turquía un segundo misil disparado desde Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la creciente amenaza en el mar Rojo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Hizbulá ataca con drones y cohetes posiciones militares de Israel El grupo chií libanés Hizbulá lanzó en la madrugada de este martes varios ataques con artillería, drones y cohetes contra posiciones militares israelíes al sur de Líbano e Israel, informan medios vinculados al grupo. Entre los objetivos se encuentran emplazamientos donde permanecen soldados israelíes en las ciudad de Markaba y Aitaroun, ambas en el sur de Líbano, y un cuartel en la población israelí de Yiftah, entre otras, recogen una serie de comunicados publicados en el portal Central Media, vinculado a Hizbulá. Según estas informaciones, al menos dos tanques israelíes recibieron daños durante la ofensiva en Markaba. Los ataques dice Hizbulá son la respuesta a la ofensiva israelí contra decenas de ciudades y pueblos libaneses, incluidos los barrios del sur de Beirut.

EEUU afirma haber alcanzado "más de 5.000" objetivos en Irán tras diez días de ofensiva El Ejército de Estados Unidos ha afirmado a última hora de este lunes que sus fuerzas han alcanzado "más de 5.000" objetivos en Irán en los diez primeros días de la llamada operación Furia Épica --lanzada junto a Israel--, en la que, asegura, busca "desmantelar el aparato de seguridad iraní", mientras Teherán ha cifrado en más de 1.200 las víctimas mortales. "Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) están golpeando objetivos para desmantelar el aparato de seguridad iraní, priorizando localizaciones que presentan una amenaza inminente", reza la infografía difundida en redes sociales por el órgano del Ejército estadounidense asignado a Oriente Próximo. En este documento, el CENTCOM cifra en "más de 5.000" los objetivos alcanzados y asegura haber "dañado o destruido más de 50" buques iraníes.

Pezeshkian niega ante Erdogan ataques contra Turquía y aboga por "reducir la tensión" El presidente de Irán, Masud Mezeshkian, ha desmentido este lunes en conversación telefónica con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que se hayan lanzado proyectiles contra territorio turco y ha abogado por "reducir la tensión" a nivel regional. Pezeshkian ha atribuido las noticias y "propaganda" sobre la intercepción de dos proyectiles supuestamente lanzados por Irán contra Turquía a un intento de Washington de "sembrar la discordia" entre Irán y sus vecinos y en particular contra el país "amistoso y hermano" de Turquía. "Irán está dispuesto a crear un equipo conjunto para investigar las acusaciones de países y regímenes hostiles a Irán para resolver los malentendidos sobre supuestos ataques de Irán contra Turquía", ha destacado el mandatario iraní, según un comunicado oficial de la Presidencia.

Las aerolíneas europeas mantendrán más los planes de renovación de flotas que las de EEUU Aunque algunas aerolíneas de todo el mundo están reevaluando sus planes de crecimiento y compra de aviones como consecuencia de la guerra de Irán y el encarecimiento de los carburantes, otras compañías reconocen que la renovación de la flota no podrá pararse por la necesidad de adquirir nuevos aparatos más eficientes. Dado que las emisiones de CO2 se pagan aparte y cada vez es una partida más importante en Europa, esa paralización de compras de aviones afectará más a las compañías estadounidenses que a las europeas.

Putin y Trump hablan por teléfono de Irán y Venezuela en su primera conversación en 2026 El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, conversaron este lunes por teléfono y abordaron, en particular, los acontecimientos en Irán y Venezuela, informó el Kremlin. Según dijo el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, la conversación, la primera entre ambos líderes desde diciembre de 2025, duró cerca de una hora y fue "franca" y "constructiva". La Administración Trump está considerando aliviar aún más las sanciones petroleras a Rusia en medio del aumento de precios, según fuentes.

Buques que cruzan Ormuz exhiben vínculos con China para evitar ataques Varios buques exhiben abiertamente su vínculo con China al navegar por el Golfo de Ormuz, en plena guerra en Oriente Próximo, según datos de MarineTraffic. Desde el lunes pasado, una treintena de buques han transmitido, a través de su transpondedor AIS, mensajes como "tripulación china", "propietario chino" o "tripulación china a bordo" en lugar de indicar su destino. El barco Iron Maiden, con bandera de las Islas Marshall, y el Sino Ocean, registrado en Liberia, son dos casos especialmente reveladores: ambos graneleros anunciaron un vínculo con China al momento de cruzar el estrecho de Ormuz y lo retiraron una vez que lo atravesaron. Al menos dos buques emitieron mensajes para señalar que contaban con tripulación y propietario turcos o, justo después del inicio de la guerra, para declararse "musulmanes".

Los fletes y los seguros de los petroleros se encarecen Las primas de seguro por riesgos de guerra para petroleros en el estrecho de Ormuz han aumentado a 0,2%–0,4% del valor de la embarcación debido a los riesgos de guerra en Irán, lo que añade aproximadamente unos siete millones en costes para un buque típico, que tiene un coste de unos 200 millones de euros. El flete de un petrolero entre Ormuz y EEUU cuesta unos 30 millones de euros.

Trump tacha de "grave error" la elección de Mojtaba Jameneí como líder supremo de Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "grave error" la elección de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán, vista como un desafío de Teherán en medio de la guerra de Washington e Israel contra la nación persa. "Creo que cometieron un gran error. No sé si durará. Creo que cometieron un error", dijo Trump a la cadena NBC sobre el nuevo dirigente iraní, hijo de Alí Jameneí, el ayatolá que se mantuvo en el poder por más de treinta años y fue asesinado durante los primeros ataques de la operación 'Furia Épica' el pasado 28 de febrero.

Miles de iraníes se echan a a la calles para declarar su lealtad a Mojtaba Jameneí Miles de iraníes se echaron a las calles de Irán este lunes para declarar su lealtad al nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jameneí, y en medio del sonido de explosiones de ataques de Estados Unidos e Israel. En lo que fue una demostración de fuerza, se celebraron multitudinarias manifestaciones en Shiraz, Kerman, Ahvaz, Tabriz, Hamedan y Teherán, entre otras ciudades de este país de 90 millones de habitantes. En la capital la manifestación se realizó en la plaza Enqhelab (Revolución) entre gritos de "Muerte a Estados Unidos", "Muerte a Israel", que lanzaron una guerra contra Irán la semana pasada en la que han muerto más de un millar de iraníes. Allí hace solo nueve días se reunieron miles de personas para rememorar a Alí Jameneí, asesinado por Estados Unidos e Israel el sábado 28 de febrero tras 36 años en el poder.