En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Kiev convoca al embajador húngaro por la retención de ucranianos en Budapest
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania informó este lunes de la convocatoria del embajador húngaro en Kiev a modo de protesta ante Hungría, después de que la semana pasada permanecieran retenidos siete ucranianos en Budapest por las autoridades magiares. "El embajador húngaro en Ucrania, Antal Heizer, fue convocado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, y se le transmitió una fuerte protesta sobre las violaciones de sus obligaciones legales internacionales", señaló en un comunicado el Gobierno ucraniano. Kiev reprochó al diplomático húngaro "el trato ilegal" a los "ciudadanos ucranianos detenidos que transportaban desde Viena hacia el país invadido por Rusia un cargamento valioso de acuerdo con un contrato internacional" entre el banco austriaco Raiffeisen International y la entidad JSC Oschadbank, de Ucrania.
Putin y Trump hablan por teléfono
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, conversaron este lunes por teléfono y abordaron, en particular, los acontecimientos en Irán y Venezuela, informó el Kremlin. Según dijo el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, la conversación, la primera entre ambos líderes desde diciembre de 2025, duró cerca de una hora y fue "franca" y "constructiva".
Putin ofrece a Europa retomar el suministro energético si hay una cooperación a largo plazo
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ofrecido este lunes a Europa retomar el suministro de hidrocarburos, en plenas dudas sobre las implicaciones energéticas de la guerra en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Durante una reunión con varios miembros del Gobierno y los máximos ejecutivos de las principales empresas energéticas del país como Gazprom, Rosneft o Transneft, el líder ruso ha expresado la disposición de su Gobierno a colaborar con los compradores europeos de hidrocarburos si estos están dispuestos a ofrecer una cooperación a largo plazo y sin presiones políticas.
Zelenski informa del aplazamiento de la reunión con Rusia y EEUU por la guerra en Irán
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este lunes tras reunirse con su equipo negociador que la ronda de contactos con Rusia y Estados Unidos para buscar una salida a la guerra, prevista para esta semana, ha sido aplazada debido a los bombardeos contra Irán de EE.UU e Israel y las represalias de Teherán. "En este momento, la prioridad de nuestros socios y toda la atención están centradas en la situación alrededor de Irán, y es por eso que esta reunión que había sido planeada para esta semana se ha pospuesto a propuesta de la parte estadounidense", dijo Zelenski en sus redes sociales.
Ucrania resiste los ataques rusos a trenes y vías ferroviarias
Los pasajeros ucranianos se enfrentan a ataques cada vez más masivos con aviones no tripulados contra trenes y vías ferroviarias a medida que el intento ruso de interrumpir la infraestructura de transporte clave en el país invadido se ha intensificado en marzo. "Viajar en tren ahora da mucho miedo. Los rusos están bombardeando deliberadamente trenes civiles para infundir miedo en la población", declaró a EFE Aliona Lutsenko, de 24 años. Lutsenko, una ucraniana desplazada, viajaba a su ciudad natal, Járkov, por primera vez este año desde Polonia cuando un dron ruso atacó una estación de tren un minuto antes de que el tren tuviera que detenerse allí.
Hungría reclama a la UE levantar el veto al petróleo y el gas ruso ante el impacto energético de la guerra en Irán
El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjarto, ha reclamado este lunes a la Unión Europea que levante el veto al petróleo y el gas ruso ante el impacto energético que está teniendo la guerra en Irán, afirmando que si mantiene las sanciones la Comisión Europea "causará un grave perjuicio a los ciudadanos europeos". "La UE debería levantar inmediatamente su prohibición sobre las importaciones de petróleo y gas rusos. Con la escalada de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, una parte importante del suministro energético mundial se encuentra ahora en peligro", ha señalado el titular de Exteriores magiar en un mensaje en redes sociales en el que avisa de que el continente está "especialmente expuesto" por su prohibición a las importaciones de energía rusa. Es por ello que advierte de que si Bruselas mantiene las sanciones, "causará un grave perjuicio a los ciudadanos europeos y a la economía europea". Szijjarto subraya, en este sentido, en que la atención "debe centrarse en proteger los intereses de los europeos, no en la ideología".
El banco ING no logra vender su filial en Rusia por bloqueo de permisos por el Kremlin
El banco neerlandés ING sigue sin poder desprenderse de su filial en Rusia debido a las trabas impuestas por el Kremlin, que está bloqueando la salida de varias entidades occidentales para mantener el acceso del país al sistema internacional de pagos. El grupo sigue tratando de deshacerse de la filial en Rusia, aseguró este lunes un portavoz del banco al diario neerlandés Financieele Dagblad (FD), tras la publicación esta mañana del informe anual del banco, que muestra que las operaciones de ING en territorio ruso continúan generando beneficios. El consejero delegado de ING, Steven van Rijswijk, ya indicó hace tres años ante el Parlamento neerlandés, tras la agresión rusa a Ucrania, que el banco no veía futuro en Rusia y que trabajaba para abandonar el mercado, pero la entidad sigue hoy sin poder completar su retirada del país.
Zelenski dice haber recibido 11 peticiones de ayuda de EE.UU., Europa y vecinos de Irán
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que su administración ha recibido 11 peticiones de Estados Unidos, de países europeos y de países vecinos de Irán para que Ucrania comparta su experiencia y capacidades para derribar drones Shahed iraníes. "Hasta ahora hay 11 peticiones de países vecinos de Irán, de Estados europeos y de los EEUU", indicó Zelenski en sus redes sociales. El mandatario explicó que los países que han pedido asistencia están interesados tanto en los drones interceptores y sistemas de guerra electrónica desarrollados por los ucranianos para hacer frente a los Shahed iraníes que Rusia utiliza en la guerra contra Ucrania, como en recibir entrenamiento de especialistas ucranianos. Zelenski agregó sin dar más detalles que Ucrania está dispuesta a ayudar a quienes la han ayudado a salvar vidas y a proteger su independencia de la invasión rusa.
La Comisión Europea reclama que la guerra en Ucrania termine "manera que no siembre las semillas de futuros conflictos"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von del Leyen, ha asegurado que la guerra en Ucrania, "debe terminar de una manera que no siembre las semillas de futuros conflictos", por lo que seguirán trabajando para lograr un acuerdo de paz que garantice "una verdadera seguridad a largo plazo" para Kiev. En una intervención en la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebra este lunes en Bruselas, la jefa del Ejecutivo comunitario ha sostenido que lo que Ucrania necesita ahora es "un apoyo financiero sostenido". En una clara referencia al préstamo de 90.000 millones de euros bloqueado por Hungría para financiar las necesidades financieras del país. "Han visto las dificultades a las que nos hemos enfrentado para sacarlo adelante, incluso después de que los 27 líderes hayan dado su visto bueno", ha afirmado al respecto, asegurando que la UE "cumplirá sus compromisos" porque su credibilidad y seguridad depende de ello.
Von der Leyen reitera el apoyo a Ucrania y asegura que su futuro pasa por acercarse a la UE
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este lunes que en la guerra entre Moscú y Kiev "Europa estará siempre al lado de Ucrania ocurra lo que ocurra en otros lugares", en referencia al conflicto desatado en Oriente Próximo. Así, ha señalado que el futuro del país invadido por Rusia en 2022, así como de Moldavia, pasa por acercarse a la Unión Europea, por lo que el bloque debe prepararse "para afrontar el desafío cuando llegue el momento" de la ampliación.
- Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China
- Irán afirma que dejará de atacar a los países del Golfo si no es atacado desde allí
- Inquietud en el Ejército de EEUU ante las limitadas existencias de misiles antiaéreos en plena guerra contra Irán
- Trump redobla su ataque a España y tilda al país de 'perdedor
- Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
- EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed
- Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut
- Detectan explosivos en los objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York