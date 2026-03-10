Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Hungría reclama a la UE levantar el veto al petróleo y el gas ruso ante el impacto energético de la guerra en Irán

El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjarto, ha reclamado este lunes a la Unión Europea que levante el veto al petróleo y el gas ruso ante el impacto energético que está teniendo la guerra en Irán, afirmando que si mantiene las sanciones la Comisión Europea "causará un grave perjuicio a los ciudadanos europeos". "La UE debería levantar inmediatamente su prohibición sobre las importaciones de petróleo y gas rusos. Con la escalada de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, una parte importante del suministro energético mundial se encuentra ahora en peligro", ha señalado el titular de Exteriores magiar en un mensaje en redes sociales en el que avisa de que el continente está "especialmente expuesto" por su prohibición a las importaciones de energía rusa. Es por ello que advierte de que si Bruselas mantiene las sanciones, "causará un grave perjuicio a los ciudadanos europeos y a la economía europea". Szijjarto subraya, en este sentido, en que la atención "debe centrarse en proteger los intereses de los europeos, no en la ideología".