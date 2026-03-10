La cuña trumpista Merz-Ursula a favor del realismo flexible, en una guerra fuera de control en la que ya participan 20 países

'The Wall Street Journal', el periódico del magnate Rupert Murdoch, propietario del conglomerado News International, en cuyo consejo se sienta Jose María Aznar por 340.000 dólares al año, informó este martes 10 de marzo, de que los asesores de Trump le están aconsejando, “buscar una rampa de salida" a la guerra, habida cuenta de que, según señala en otra información tanto "EEUU como Irán vaticinaron una guerra diferente a la actual". En Fox News, el canal de televisión que controlan los hijos de Murdoch, la corresponsal de seguridad nacional en la Casa Blanca, Jennifer Griffin, explicó que el misil Tomahawk que mató a 175 niñas el 28 de febrero en una escuela primaria cerca del estrecho de Ormuz, en el sur de Irán, era de Estados Unidos. "Y creo que el presidente Trump sabe que es un error, un gran error que se está investigando y trata de confundir hablando del misil Tomahawk".

Mientras, la guerra se generaliza y los misiles balísticos y drones al Shahed de Irán sigue golpeando duramente a los países del Golfo y a Israel en respuesta a la intensificación de la destrucción de Teherán, de su infraestructura y sus desalinizadoras. EEUU intenta calmar a los mercados del petróleo. Y lo hace con mentiras que tienen patas cortas. Por ejemplo, con mensajes en las redes sociales del secretario de Energía, Chris Wright, quien aseguró esta tarde del martes 10 de marzo que la armada de EEUU ha escoltado a un buque cisterna de petróleo en el estrecho de Ormuz. Poco después, la Casa Blanca desmentía a Wright y su mensaje era borrado. "Puedo confirmar que la Armada estadounidense no ha escoltado a un buque cisterna o un navío hasta ahora. Aunque por supuesto esa es una opción que el presidente dijo que utilizaría absolutamente sí y cuando fuese necesario", dijo la portavoz Karoline Leavitt.

Ya son 20 países los que participan en la guerra y 10 a los que Irán ha enviado, en respuesta a Trump y Netanyahu, sus misiles balísticos y drones.

Pero si la guerra es la continuación de la política por otros medios (Carl von Clausewitz), la guerra no abandona la política. Es lo que está pasando en Europa.

Que el canciller alemán Friedrich Merz callase cuando Trump atacaba a España en la Casa Blanca la semana pasada, no fue un gesto diplomático -no interferir cuando el presidente estaba hablando- sino más bien una conducta favorable al atacante. Ahora ya es oficial: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha esbozado la doctrina Leyen-Merz.

Hay que dejar atrás el papel de Europa como defensora del viejo orden mundial. "Se ha ido y no volverá".

Y con mayor agresividad al estilo Trump, "No deberían derramarse lágrimas por el régimen de Teherán",

Merz y Von der Leyen, como las brujas en el cuadro de 'El aquelarre' (1873) de Goya, se rinden ante el gran macho cabrío, una de las formas del pintor aragonés de pintar al demonio, cuadro que siguió la estela del movimiento Sturm und Drang (tormenta e impetú) en Alemania.

Von der Leyen reproduce el denominado realismo flexible, plasmado por Trump en el corolario de su directiva de Seguridad Nacional de septiembre pasado.

Lo que se ha llamado la doctrina Donroe (unión de Donald Trump y James Monroe).

La versión práctica, sin circunloquios la ha dado el secretario de Guerra norteamericano, Peter Hegseth. "La guerra será en nuestros términos, con autoridades máximas, sin reglas estúpidas de combate, sin ningún atolladero de construcción nacional, ningún ejercicio de construir democracias, nadas de guerras políticamente correctas. Peleamos para ganar".