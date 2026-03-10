EEUU cancela a última hora un acto privado en la embajada de Madrid sobre inversión en Minerales críticos

Este martes, la Embajada de Estados Unidos en Madrid tenía marcado en el calendario un acto privado para impulsar la inversión en minerales críticos en España. Una cita en la que iba a participar el Ministerio para la Transición Ecológica junto a varios empresarios del sector minero estadounidense, y que partía de una exigencia europea para que el Gobierno español comience a explorar sus tierras raras.

Sin embargo, según señala 'El Confidencial', a escasas horas de celebrarse este encuentro, la Administración estadounidense ha optado por echarlo para atrás y cancelarlo. Una decisión que se produce en pleno desencuentro entre la Casa Blance y Moncloa, tras la negativa del presidente de España, Pedro Sánchez, a que EEUU use las bases militares de Rota y Morón para la ofensiva contra Irán.

La embajada había organizado esta cita privada donde iban a participar el director general de Política Energética y Minas de España, Manuel García, junto a empresarios estadounidenses interesados en la exploración y la extracción de materiales críticos. En ella, el Ministerio para la Transición Ecológica iba a explicar a estos potenciales inversores el Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2029, así como las oportunidades del sector minero español; al tiempo que la ministra Sara Aagesen aprobaba este mismo plan de acción en la reunión del Consejo de Ministros de este martes.

Sin embargo, a través de varias fuentes cercanas al encuentro, el citado medio digital explica que horas antes de este encuentro privado –al que los inversores estadounidenses interesados en este negocio en España se podían inscribir a través de la página de la Secretaría de Estado, que dirige Marco Rubio–, el equipo del nuevo embajador de EEUU en España, Benjamín León, contactó con el ministerio que dirige Aagesen para cancelar dicha cita. Un gesto sobre el que por ahora no se han pronunciado ninguna de las partes.

El encuentro que debía llevarse a cabo este martes formaba parte del programa 'Direct Line for American Business', una iniciativa de la Secretaría de Estado destinada a ayudar a las compañías estadounidenses a aprovechar oportunidades en mercados internacionales. En esta ocasión, en un mercado como el español donde EEUU está presente desde hace años: en proyectos como la mina de wolframio de La Parrilla, situada en Cáceres (Extremadura), así como en la Minera Los Frailes, en la provincia de Sevilla. De hecho, antes de esta escalada de tensiones entre la Sánchez y Trump, EEUU consideraba que había una oportunidad en las 2.600 explotaciones mineras que tiene España y cuya producción supera los 3.500 millones de euros anuales.