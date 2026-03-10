Un autobús con pasajeros se incendia en el oeste de Suiza y deja varios muertos y heridos

Un autobús con pasajeros a bordo se incendió este martes en una localidad del oeste de Suiza, dejando varios muertos y heridos, informó la policía.

"Este martes 10 de marzo de 2026 hacia las 18.25 horas (17.25 GMT), se declaró un incendio en un autobús (...) en Kerzers", anunció la policía del cantón de Friburgo en su cuenta de Facebook.

Rescate en curso

"Varias personas resultaron heridas y varias personas fallecieron. La intervención de los equipos de rescate está en curso. Por el momento se desconocen las causas", señaló la policía en el comunicado.