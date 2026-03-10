Accidente en Suiza
Un autobús con pasajeros se incendia en el oeste de Suiza y deja varios muertos y heridos
El vehículo ardió en la localidad de Kerzers, en el cantón de Friburgo, y los equipos de rescate siguen trabajando mientras se investigan las causas
AFP
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Un autobús con pasajeros a bordo se incendió este martes en una localidad del oeste de Suiza, dejando varios muertos y heridos, informó la policía.
"Este martes 10 de marzo de 2026 hacia las 18.25 horas (17.25 GMT), se declaró un incendio en un autobús (...) en Kerzers", anunció la policía del cantón de Friburgo en su cuenta de Facebook.
Rescate en curso
"Varias personas resultaron heridas y varias personas fallecieron. La intervención de los equipos de rescate está en curso. Por el momento se desconocen las causas", señaló la policía en el comunicado.
- Irán afirma que dejará de atacar a los países del Golfo si no es atacado desde allí
- Detectan explosivos en los objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York
- Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China
- Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut
- Inquietud en el Ejército de EEUU ante las limitadas existencias de misiles antiaéreos en plena guerra contra Irán
- Así son los helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU que han sobrevolado Mallorca
- Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
- EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed