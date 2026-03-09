Trump y Putin hablan por vez primera tras la crisis de Venezuela y abordan la guerra en Irán

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha abordado este lunes la guerra en Irán en una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en aras de hallar una "pronta solución política" al conflicto desatado hace poco más de una semana con la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático.

Donald Trump ha llamado a Vladimir Putin en la tarde de este lunes para discutir una serie de temas de suma importancia relacionados con la evolución actual de la situación internacional", ha declarado el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax.

Según ha indicado, el dirigente ruso ha trasladado al inquilino de la Casa Blanca "una serie de consideraciones encaminadas a una pronta solución política y diplomática del conflicto iraní, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los contactos mantenidos con los líderes de los países del golfo Pérsico, el presidente de Irán (Masud Pezeshkian) y los dirigentes de varios otros países".

Durante la llamada, que ha durado aproximadamente una hora y ha resultado "sustancial y útil", ambos han abordado asimismo "las negociaciones trilaterales en curso sobre el acuerdo (de alto el fuego) en Ucrania". En este sentido, Putin ha "valorado positivamente los esfuerzos de mediación realizados por el equipo de Donald Trump y por él personalmente" en alusión a una guerra que ya ha entrado en su quinto año.

Conversación "franca"

Ushakov, que ha descrito la conversación como "franca, cordial y constructiva, como suele ocurrir en los diálogos entre los líderes ruso y estadounidense", ha indicado asimismo que se ha tratado "la situación actual en la línea de combate", asegurando que "las tropas rusas avanzan con gran éxito", aunque las agencias de verificación señalan que los avances se han ralentizado y en algunos casos se han revertido. "Este es un factor que debería impulsar al régimen de Kiev a emprender finalmente el camino de la resolución negociada del conflicto", ha señalado el asesor del Kremlin.