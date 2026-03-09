Seyed Mostafa Taghavi, iraní doctorando en Catalunya: "Es difícil mantener contacto con mis hermanos. Internet está cortado"

¿Qué estás estudiando?

Actualmente, estoy cursando un doctorado en Sostenibilidad Minera en la UPC Manresa. Elegí este campo porque es mi principal interés profesional.

¿Por qué en Manresa?

Mi camino hacia Catalunya no fue directo; anteriormente viví en Alemania y en Francia para hacer los estudios de máster. Decidí trasladarme a Europa principalmente debido a la situación económica en Irán. Aunque allí trabajaba para una empresa minera de primer nivel, no podía ver un futuro viable. Además, las restricciones sociales en lo que respecta a las libertades individuales y a los derechos de las mujeres (como el uso obligatorio del hiyab) hacían muy difícil quedarse.

¿Estás trabajando al mismo tiempo?

No, no estoy trabajando porque obtuve una beca de la Unión Europea.

¿Tienes a tu familia en Irán?

Sí, la mayor parte de mi familia está allí, aunque tengo un hermano que vive en Alemania.

¿Te has comunicado con ellos? ¿Cuál es la situación en tu país?

Mantengo el contacto con uno de mis hermanos a través de Telegram, sobre todo para saber si están bien. Es difícil porque, desde que el conflicto se intensificó, internet está cortado. El estado de ánimo en el país está profundamente dividido. Algunas personas esperan que la presión externa pueda poner fin finalmente al régimen actual, citando el proverbio persa «La muerte es una vez, llorar es una vez» (que significa que es mejor afrontar una única dificultad final que un sufrimiento interminable). Sin embargo, otros, incluido yo mismo, tememos que las potencias extranjeras estén utilizando estos pretextos para destruir Irán en beneficio de sus intereses. Parece que son los civiles quienes están pagando el precio de un «nuevo orden global» y de las maniobras geopolíticas.

¿Qué piensas del ataque de los Estados Unidos?

Desde mi punto de vista, tiene que ver con el control estratégico. Estableciendo influencia en Irán, las potencias extranjeras pueden controlar a China desde el oeste y a Rusia desde el sur, concretamente mediante el control de los corredores comerciales vitales que conectan China con Europa. Es una lucha por el petróleo, por el gas y por el dominio geográfico que se alinea con diversas ambiciones regionales.

¿Cómo supiste la noticia sobre el ataque?

Sigo las actualizaciones de noticias regularmente a través de Telegram.

Háblame de tu vida en Irán hasta que decidiste marcharte.

La vida allí era una lucha constante. Más allá de las dificultades económicas, la interferencia del gobierno en la vida personal es muy agotadora. Hay una presión constante para comportarse según sus «ideas anticuadas» en lugar de tener la libertad de escoger la manera de vivir.

¿Tienes hermanas? ¿Han tenido la oportunidad de estudiar?

Tengo una hermana que tiene un título en Ingeniería Agrícola. Es importante aclarar —y es una idea errónea bastante común— que las mujeres en Irán sí que tienen la oportunidad de estudiar y de ejercer profesiones, a diferencia de la situación en Afganistán. Las restricciones en Irán son más matizadas y sistémicas. Creo que estas cuestiones se habrían podido resolver mediante movimientos civiles internos en lugar de la guerra o de la revolución, aunque el dirigente que fue asesinado recientemente actuaba como un obstáculo importante para este progreso.