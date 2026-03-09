Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránMojtaba JameneíManada MagalufBono alquiler jovenRosalíaEncuesta GESOPMacron OrmuzIBEX 35BarcelonaMisión espacialTaxi BarcelonaPlantas
instagramlinkedin

Rusia-EEUU

Putin y Trump hablan por teléfono por primera vez este 2026 para abordar los conflictos de Irán y Venezuela

La primera conversación entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos desde diciembre duró cerca de una hora y fue ”franca” y ”constructiva”, según el asesor Yuri Ushakov

Trump llama por teléfono desde el Despacho Oval.

Trump llama por teléfono desde el Despacho Oval. / EFE

EFE

Moscú
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, conversaron este lunes por teléfono y abordaron, en particular, los acontecimientos en Irán y Venezuela, informó el Kremlin.

Según dijo el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, la conversación, la primera entre ambos líderes desde diciembre de 2025, duró cerca de una hora y fue ”franca” y ”constructiva”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China
  2. Irán afirma que dejará de atacar a los países del Golfo si no es atacado desde allí
  3. Inquietud en el Ejército de EEUU ante las limitadas existencias de misiles antiaéreos en plena guerra contra Irán
  4. Trump redobla su ataque a España y tilda al país de 'perdedor
  5. Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
  6. EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed
  7. Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut
  8. Detectan explosivos en los objetos lanzados contra la residencia del alcalde de Nueva York

Trump afirma que la guerra está "prácticamente completada"

Trump afirma que la guerra está "prácticamente completada"

Guerra de destrucción 'versus' guerra de desgaste

Guerra de destrucción 'versus' guerra de desgaste

Putin y Trump hablan por teléfono por primera vez este 2026 para abordar los conflictos de Irán y Venezuela

Putin y Trump hablan por teléfono por primera vez este 2026 para abordar los conflictos de Irán y Venezuela

Investigan una explosión en una sinagoga de Bélgica que las autoridades condenan como ataque antisemita

Investigan una explosión en una sinagoga de Bélgica que las autoridades condenan como ataque antisemita

Explosión en una sinagoga en la ciudad belga de Lieja

DIRECTO IRÁN | Trump advierte de que ha sido un "gran error" elegir a Mojtaba Jameneí como líder de Irán

DIRECTO IRÁN | Trump advierte de que ha sido un "gran error" elegir a Mojtaba Jameneí como líder de Irán

DIRECTO UCRANIA | Putin y Trump hablan por teléfono

DIRECTO UCRANIA | Putin y Trump hablan por teléfono

Von der Leyen endurece el tono de la UE sobre Irán: "No debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní"

Von der Leyen endurece el tono de la UE sobre Irán: "No debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní"