Guerra en Irán, en directo: última hora de los nuevos ataques, reacciones de Trump y evacuación de la Embajada de España en Irán
¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre
Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la creciente amenaza en el mar Rojo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.
Caen las bolsas, sube el petróelo
Mientras Irán toma represalias contra sus vecinos árabes del Golfo, ricos en petróleo y con bases clave para las tropas estadounidenses en la región, los precios del barril WTI y Brent se dispararon por encima de los 100 dólares. Trump ha tratado de aliviar la presión sobre las cotizaciones del crudo, un tema político clave en Estados Unidos, y afirmó que el aumento es un "pequeño precio a pagar" por eliminar la amenaza del programa nuclear iraní. En tanto, las bolsas de Corea del Sur, Japón y Taiwán se desplomaron en el comercio matinal del lunes en medio de la crisis global por la guerra. Antes del nombramiento del nuevo líder iraní, Israel atacó cinco instalaciones petroleras en Teherán y sus alrededores, dejando al menos cuatro personas muertas y provocando incendios que llenaron el cielo de la capital iraní de humo.
"Obdediencia total"
El Cuerpo de Guardianes de la Revolución dijo en un comunicado que está "listo para la obediencia total y el autosacrificio en el cumplimiento de las órdenes divinas" de Mojtaba Jamenei. Poco después, la prensa estatal anunció su primera salva de misiles iraníes contra Israel desde el nombramiento del nuevo líder. "Los misiles defensivos iraníes responden al tercer guía de la República Islámica", indicó Irib en Telegram, mostrando el fuselaje de un proyectil marcado con la inscripción "a tus órdenes, Seyyed Mojtaba", una referencia religiosa chiita. En Israel resonaron sirenas para alertar de la llegada de misiles en gran parte del norte y centro del país, incluyendo las ciudades de Tel Aviv y Haifa, según el ejército. Por su parte, el ejército israelí anunció que han "comenzado una ola adicional de ataques contra infraestructura del régimen de terror iraní en el centro de Irán".
Irán lanza misiles contra Israel tras nombrar a hijo de Jamenei como líder supremo
Irán anunció el lunes el lanzamiento de su primera salva de misiles contra Israel desde el nombramiento de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, muerto en el primer día de la guerra. Este religioso de 56 años considerado cercano a los conservadores por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de la República Islámica, fue escogido por la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros. Mojtaba Jamenei "es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos", anunció el órgano clerical en un comunicado. Los Guardianes prometieron rápidamente su apoyo al nuevo líder, que asume el cargo con mucha menos experiencia que su padre, quien había sido presidente bajo el primer líder supremo, el ayatolá revolucionario Ruholá Jomeini.
Baréin informa de 32 heridos, cuatro de ellos graves, por el ataque de un dron iraní
El ministerio de Salud de Baréin informó este lunes de 32 heridos, cuatro de ellos de gravedad, tras el ataque de un dron iraní, recoge la agencia estatal de noticias BNA. Todos los heridos, entre los que se incluyen al menos un bebé de dos meses y dos niños de 7 y 8 años que sufrieron graves lesiones en las extremidades inferiores y son ciudadanos bareiníes, apunta la nota, que añade que están siendo tratados en hospitales de la zona. BNA dice que el ataque impactó esta madrugada contra el área de Sitra, una pequeña isla al sur de Manama, la capital del país. El domingo, el Ministerio del Interior de Baréin informó en la red social X de ataques iraníes que tenían como objetivo una instalación cerca de Mina Salman, puerto que alberga una base militar estadounidense y muy cerca de Sitra.
Varios civiles heridos en Bahrein por un ataque iraní con drones
Varios civiles han resultado heridos y sus casas derruidas en la isla de Sitra, en Bahrein, por un ataque iraní con drones este domingo, según ha informado el ministerio de interior de este pequeño país del golfo Pérsico.
Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, elegido como líder supremo de Irán
Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá Ali Jameneí, fue elegido como líder supremo de Irán por la Asamblea de Expertos para "evitar que el país quede sin liderazgo". "Esta Asamblea, tras exhaustivas y amplias deliberaciones y utilizando las facultades previstas en el artículo 108 de la Constitución, cumpliendo con su deber religioso y con la convicción de responder ante Dios Todopoderoso, en su sesión extraordinaria de hoy ha designado y presentado al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí (que Dios lo proteja), con el voto decisivo de los representantes de la Asamblea de Expertos del Liderazgo, como tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán", afirmaron en un comunicado.
Muere un soldado estadounidense en Kuwait "por emergencia médica"
Las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado este domingo de la muerte de un militar de la Guardia Nacional en Kuwait después de sufrir una "emergencia médica", sino que se relacione por el momento esta muerte con el conflicto abierto con Irán. "La causa exacta de la muerte está siendo investigada", han añadido.
Más de 500.000 personas se registran como desplazadas con las autoridades libanesas
plazadas ante las autoridades libanesas, que esta semana lanzaron un proceso de inscripción digital para tratar de llevar el recuento de todos los afectados por la campaña de bombardeos israelíes.
"El número de personas desplazadas registradas con la Unidad de Gestión de Riesgo en Desastres en el Grand Serail (Palacio de Gobierno) ha alcanzado más de 517.000 hasta las 19.00 de hoy" (16.00 GMT), informó esa oficina gubernamental, encargada de la coordinación durante la crisis.
Según el último informe de situación publicado por la Unidad, el número de desplazados alojados en los 538 centros educativos habilitados como albergues oficiales se sitúa en algo más de 117.000, por lo que ya se estimaba que la cifra real de personas que han tenido que abandonar sus hogares era mucho más alta.
Muere otro soldado estadounidense por las heridas sufridas en un ataque iraní
Otro soldado estadounidense ha muerto a causa de las heridas sufridas durante un ataque iraní a una base estadounidense en Arabia Saudí, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). Con esta, ya son siete las muertes de soldados estadounidenses desde que Washington lanzó la operación 'Furia Épica' contra Irán.
"El militar resultó gravemente herido en el lugar de un ataque contra tropas estadounidenses en Arabia Saudí el 1 de marzo", ha expresado el CENTCOM a través de X. "La identidad del soldado caído se mantendrá en reserva hasta 24 horas después de la notificación a sus familiares", añaden.
Israel ataca el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria iraní
El Ejército de Israel afirmó que ha bombardeado este domingo el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones, anunció en un comunicado.
"El cuartel general de la Fuerza Aérea del IRGC fue atacado durante los ataques a gran escala de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) contra docenas de objetivos del régimen terrorista iraní", recoge el comunicado castrense.
Las fuerzas armadas israelíes aseguraron que el cuartel era el centro de mando y control de la actividad de la fuerza aérea iraní, lo que incluye el comando de los misiles balísticos, la flota de drones y otras unidades aéreas.
