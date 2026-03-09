Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8MManifestación 8MGuerra IránCastilla y LeónHelicópteros Black HawkCalvasHerenciaBarçaBarcelonaCadáver LlinarsPensionesCambio de hora 2026
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra en Irán, en directo: última hora de los nuevos ataques, reacciones de Trump y evacuación de la Embajada de España en Irán

¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre

El primer ataque israelí sobre Beirut deja cuatro muertos

El primer ataque israelí sobre Beirut deja cuatro muertos

El primer ataque israelí sobre Beirut deja cuatro muertos / EFE

Jordi Grífol

Inés Sánchez

María Mondéjar

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la creciente amenaza en el mar Rojo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China
  2. Trump redobla su ataque a España y tilda al país de 'perdedor
  3. Irán afirma que dejará de atacar a los países del Golfo si no es atacado desde allí
  4. Inquietud en el Ejército de EEUU ante las limitadas existencias de misiles antiaéreos en plena guerra contra Irán
  5. Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
  6. EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed
  7. Irán anuncia un ataque con drones contra el portaaeronaves 'Abraham Lincoln
  8. La OTAN derriba un misil balístico lanzado por Irán hacia el espacio aéreo de Turquía

DIRECTO | Irán lanza misiles contra Israel tras nombrar al hijo de Jamenei como líder supremo

DIRECTO | Irán lanza misiles contra Israel tras nombrar al hijo de Jamenei como líder supremo

DIRECTO UCRANIA | Amenaza de Putin; Rusia dice que redirigirá a otros mercados parte del gas natural licuado que va a Europa

DIRECTO UCRANIA | Amenaza de Putin; Rusia dice que redirigirá a otros mercados parte del gas natural licuado que va a Europa

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

Elecciones legislativas en Colombia: avanza la izquierda y aumenta sus chances para las presidenciales de mayo

Elecciones legislativas en Colombia: avanza la izquierda y aumenta sus chances para las presidenciales de mayo

Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá muerto, nuevo líder supremo de Irán

Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá muerto, nuevo líder supremo de Irán

Al menos 19 personas murieron este domingo en un bombardeo israelí contra un edificio de tres plantas, en el sur del Líbano

Llega a Barcelona el primer vuelo comercial desde Tel Aviv

El algoritmo como arma: EE.UU. e Israel apuestan por la IA ante Irán