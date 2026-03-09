Un incendio en el centro de Glasgow calcina una cúpula victoriana e interrumpe el tráfico ferroviario

Un incendio en el centro de la ciudad escocesa de Glasgow ha calcinado y provocado el derrumbe de la cúpula de un edificio victoriano contiguo estación de tren Glasgow Central y ha destruido varios comercios en los bajos comerciales, obligando asimismo a interrumpir los servicios de la estación y a evacuar un hotel cercano, si bien no ha dejado víctimas.

Las llamas, iniciadas por la tarde en una tienda de vapeadores en la histórica calle Union, se han extendido al edificio, que data de 1851 y cuya cúpula ha sucumbido al fuego varias horas después, pese a las labores de los más de 60 bomberos desplazados, según ha informado la cadena británica BBC, mientras que el Servicio de Bomberos escocés ha anunciado el despliegue de "15 vehículos contra incendios y recursos especializados".

"Los bomberos continúan trabajando para extinguir un gran incendio en un edificio en Union Street", ha señalado un portavoz de Bomberos en un comunicado del servicio, que ha recomendado a la población evitar la zona y a los residentes que mantengan las ventanas de sus domicilios cerradas. "No se han registrado víctimas y los equipos permanecen en el lugar", ha apuntado.

El fuego ha terminado por calcinar una peluquería y una cafetería, además de la tienda en la que se ha originado, y ha obligado a la evacuación del Hotel Voco Grand Central, situado en las inmediaciones de la estación.

A este respecto, a raíz del incendio, la red de ferrocarril escocesa ha anunciado que "la Estación Central de Glasgow permanece cerrada hasta nuevo aviso, con todos los servicios suspendidos tras el incendio en el centro de la ciudad el domingo".

En consecuencia, la operadora pública ScotRail ha afirmado en un comunicado que ninguno de sus trenes se detendrá en los andenes: "Lamentablemente, no podremos operar servicios de tren hacia o desde la planta alta de Glasgow Central mañana tras el impacto del gran incendio cerca de la estación. Nuestros trenes que operan a través de la planta baja de Glasgow Central continuarán funcionando, pero no pararán en la estación", ha declarado su director de servicios, Mark Ilderton.

Por su parte, el primer ministro de Escocia, John Swinney, se ha mostrado "profundamente preocupado por el incendio ocurrido esta noche cerca de la Estación Central de Glasgow y muy agradecido a todos los servicios de emergencia que están respondiendo". "Por favor, sigan las recomendaciones de viaje, eviten la zona y manténganse a salvo", ha agregado en una publicación en redes sociales.