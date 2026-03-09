Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Un ataque ucraniano con misiles deja sin luz, calefacción y agua a residentes de región rusa

Los ataques ucranianos la pasada noche con misiles dejaron sin servicios básicos a residentes de la región fronteriza rusa de Bélgorod.

"Se produjeron graves daños a la infraestructura energética. Como resultado, se registraron cortes en el suministro de electricidad, agua y calefacción", informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov a través de su canal de Telegram.

Gladkov comunicó también que en las últimas 24 horas, la región, fronteriza con Ucrania y de las más castigadas por los constantes ataques aéreos, fue víctima de ataques con un total de 27 misiles y fuego de mortero, además de 116 drones, de los cuales 69 fueron abatidos.

A causa de los ataques resultaron heridas siete personas, según información oficial.

Sin embargo, el representante de la región celebró que a pesar de los ataques, "los hombres compran flores en las floristerías" con la intención de regalarlas para celebrar el Día de la Mujer en Rusia.