Guerra de destrucción 'versus' guerra de desgaste

"Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo"

George Santayana

"Aprender de la experiencia es una facultad que casi nunca se practica"

Barbara Tuchman

"El Gobierno sigue siendo el principal ámbito de locura porque es allí donde los hombres buscan poder sobre los demás, solo para perderlo después sobre sí mismos"

Barbara Tuchman

El asesinato de Ali Jameneí la mañana del sábado 28 de febrero en Teherán también buscaba ultimar a Mojtaba (56 años), pero éste dejó que su joven esposa, Zahra Haddad Adel (22 años), acudiera sola a la reunión con sus padres. Es posible que en su día se conozca porque padre e hijo lo decidieron así, quizá para garantizar que Mojtaba sería el sucesor.

El caso es que sus padres, su hermana, un hijo y su esposa, murieron en el ataque, aparte de decenas de altos dirigentes. A esas horas también morían en el sur del país, en Minab, cerca del estrecho de Ormuz, 175 niñas de entre 7 y 12 años, que asistían a clase en la escuela primaria Shajarah Tayyebeh, como resultado de un misil Tomahawk, que solo disparan las fuerzas militares de Estados Unidos.

Mojtaba era un personaje clave en el entramado de poder de su padre el ayatolá Jameneí -aquel que, según escribió José María Aznar, "me recibió muy amablemente", página 231, Planeta, 2005, entre el 21 y 23 de octubre de 2000- y como prueba de ello su actividad se desarrollaba en el sento de la Guardia Revolucionaria Islámica. Fundada en 1979, tras la victoria del ayatola Jomeini, su función es el de una policía política. Vamos, la Geheime Staatspolizei o Policía Secreta del Estado conocida como Gestapo desde su creación por Herman Göring en 1933.

Según ha revelado el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, "el pasado mes de [marzo de 2025] proyectamos la campaña de presión máxima del presidente Trump contra el régimen iraní que aceleraría un colapso económico. Desde entonces, nuestras sanciones han tenido el efecto en bloquear las exportaciones de petróleo y cerrar los ingresos. Las condiciones de la moneda y de la vida en Irán están en caída libre. Son los primeros indicios del colapso".

El 29 de diciembre de 2025 la moneda iraní, el rial, de acuerdo con el plan de Bessent, sufrió una caída espectacular. Una huelga en el bazar de Teherán inició una movilización que se extendió como la pólvora por todo el país. Alcanzó a 70 ciudades y 26 de las 31 provincias; los estudiantes se unieron. Vamos, una revolución popular parecía abrirse camino: ¡muerte al dictador! Era una de sus consignas.

El ayatolá Jameneí pidió que cesaran las movilizaciones y la Guardia Revolucionaria Islámica entró en acción disparando sus armas el 31 de diciembre de 2025. Se calcula que hubo como mínimo 544 muertos a mediados de enero, pero como la Guardia secuestraba cuerpos de los hospitales, la cifra fue mucho mayor.

Estamos diciendo, pues, que la masacre en la que participó directamente Mojtaba Jameneí junto a los comandantes de la Guardia Revolucionaria fue decisiva para estrangular la resistencia.

A estas alturas de la guerra lo que los principales protagonistas digan sobre los objetivos carece de relevancia, forman parte de la llamada niebla de guerra. Pero no es menos cierto que el secretario de Guerra (Trump firmó un decreto en septiembre de 2025 que modificó el nombre de la Secretaría de Defensa por la de Guerra), Peter Hegseth, ha revelado lo que están haciendo: "La guerra será en nuestros términos, con autoridades máximas, sin reglas estúpidas de combate, sin ningún atolladero de construcción nacional, ningún ejercicio de construir la democracia, nada de guerras políticamente correctas. Peleamos para ganar".

El ataque de Estados Unidos a una desaladora de agua en la localidad de Jubail, en Arabia Saudí, que abastece a varios países del Golfo y también a Irán, el pasado 7 de enero fue seguido por un ataque de Irán a una desaladora en Baréin el pasado domingo. Los países del Golfo dependen de esas plantas para consumir agua a diario.

Esto supone que estamos ante una guerra de destrucción impulsada por EEUU e Israel, y no tanto de una guerra de cambio de régimen. La respuesta de Irán, por tanto, es una guerra de desgaste, mantener el régimen en pie, y mantener diarios los ataques con misiles balísticos y drones a todos los países del golfo Pérsico y congelar como vía de tránsito el estrecho de Ormuz.

Aunque se trata de la vía por la que los cargueros transportan el 20% del petróleo y gas mundial, el 80% se exporta por esa vía a Asia. Y lo que no se suele señalar es que desde Asia se importan por el estrecho de Ormuz los alimentos que los países del Golfo importan desde Asia.

Entre la escasez de agua que se avizora y la parálisis en la importación de alimentos, los millonarios empiezan a plantearse, según diversos testimonios, los paraísos de Dubái o Abu Dabi.