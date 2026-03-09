Croacia impone un tope a los precios del combustible tras el cierre del estrecho de Ormuz

El Gobierno de Croacia ha anunciado este lunes su intención de aprobar un decreto para el establecimiento de precios máximos para la venta al público de derivados del petróleo, así como la modificación del decreto sobre el impuesto especial sobre los productos energéticos y la electricidad, con el fin de mitigar el aumento de los precios de la energía y proteger a los ciudadanos.

Según ha informado este lunes el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, tras analizar la evolución del mercado internacional del petróleo y la energía, este lunes se celebró por videoconferencia una reunión de la mayoría parlamentaria con el fin de ofrecer una reacción "oportuna, responsable y rápida" para garantizar la cohesión social y ayudar a las entidades económicas a mantenerse a flote durante la crisis.

"Sabemos cómo tomar decisiones y liderar una política que permita un suministro seguro de energía y, lo más importante, precios asequibles en tiempos de crisis para nuestros ciudadanos y para nuestra economía", ha afirmado Plenkovic, ante el impacto directo del cierre del estrecho de Ormuz en los precios de los combustibles en Europa y Croacia, después de que el coste del barril de Brent se haya disparado a unos 107 dólares.

"Por ello, aprobaremos un decreto para determinar los precios máximos de venta al público de los derivados del petróleo y modificaremos el decreto sobre el importe del impuesto especial sobre los productos energéticos y la electricidad", ha anunciado.

En este sentido, el Gobierno determinará quincenalmente la base para establecer los precios máximos del combustible y se reducirá el importe de la prima de las entidades energéticas que comercializan derivados del petróleo, así como el importe del impuesto especial sobre el diésel.

De este modo, el precio de venta al público del Eurodiésel sin aditivos será de 1,55 euros por litro, frente a los 1,72 euros a los que ascendería sin las medidas del Gobierno, mientras que el del Eurosuper será de 1,50 euros por litro a partir de mañana, frente a los 1,55 euros sin la intervención.

En el caso de los agricultores y pescadores, que son los que más utilizan el 'diésel azul' en su maquinaria, su precio actual de 0,80 euros por litro pasará a ser de 0,89 euros por litro, cuando sin las medidas del Gobierno subiría a 1,06 euros. "En las próximas semanas, analizaremos la evolución del mercado y monitorearemos las consecuencias para los ciudadanos y la economía", ha asegurado.