Tecnología para la guerra
Anthropic demanda al Pentágono por poner su IA en la lista negra de Estados Unidos
"Se trata de una medida necesaria para proteger nuestro negocio, nuestros clientes y nuestros socios", ha afirmado la start-up responsable del modelo Claude y rival directa de ChatGPT
Anthropic ha demandado este lunes al Departamento de Defensa de Estados Unidos, impugnando la decisión del Pentágono de castigar a la empresa de inteligencia artificial por oponerse al uso de su modelo, Claude, para la vigilancia masiva de los ciudadanos y la creación de armas autónomas.
La compañía, cofundada y dirigida por Dario Amodei, ha dos demandas en las que acusa a la administración Trump de designarla como un "riesgo para la cadena de suministro" por motivos ideológicos. Esa sanción es reservada habitualmente para empresas extranjeras que se consideran un riesgo importante para la seguridad nacional como la china Huawei.
El golpe de la Casa Blanca rompe de facto con un contrato de 200 millones de dólares y prohibe que cualquier contratista militar del Gobierno pueda mantener relaciones con Anthropic. Tras su castigo, OpenAI anunció su alianza con el Pentágono, una medida "oportunista y descuidada" —como confesó su director ejecutivo, Sam Altman— que ha acelerado una campaña de boicot contra la firma líder en IA y su principal producto, ChatGPT.
"Se trata de una medida necesaria para proteger nuestro negocio, nuestros clientes y nuestros socios", ha afirmado en un comunicado Anthropic, que ha presentado una demanda en California y otra en Washington. "Seguiremos explorando todas las vías posibles para alcanzar una solución, incluido el diálogo con el Gobierno".
Suscríbete para seguir leyendo
- Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China
- Irán afirma que dejará de atacar a los países del Golfo si no es atacado desde allí
- Inquietud en el Ejército de EEUU ante las limitadas existencias de misiles antiaéreos en plena guerra contra Irán
- Trump redobla su ataque a España y tilda al país de 'perdedor
- Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
- EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed
- Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut
- Irán anuncia un ataque con drones contra el portaaeronaves 'Abraham Lincoln