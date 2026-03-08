Guerra en Irán, en directo: última hora de los nuevos ataques, reacciones de Trump y evacuación de la Embajada de España en Irán

Kuwait informa de la muerte de dos militares durante labores de seguridad

El ministerio del Interior de Kuwait ha anunciado la muerte de dos miembros del Ejército y ha indicado que "fueron asesinados" mientras se encontraban de servicio, aunque no han especificado la causa de los fallecimientos por el momento.

"El Ministerio del Interior lamenta la pérdida de los mártires del deber, el Teniente Coronel Abdullah Emad Al-Sharrah y el Mayor Fahd Abdulaziz Al-Mujammad, miembros de la Dirección General de Seguridad Fronteriza Terrestre, quienes fueron asesinados esta mañana mientras cumplían con su deber nacional en el marco de las tareas de seguridad encomendadas al Ministerio del Interior", reza un comunicado emitido por las autoridades de Kuwait en redes sociales.

La cartera del Interior ha sostenido que sus efectivos militares "continúan cumpliendo con su deber con la mayor valentía y dedicación" en medio de los ataques que Irán ha lanzado contra los países del golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva perpetrada hace una semana por las fuerzas de Estados Unidos e Israel.

Al mismo tiempo, las defensas de Kuwait están respondiendo a ataques de misiles sobre su territorio y han instado a la población a cumplir con las instrucciones de seguridad.