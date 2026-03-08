Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránRosalíaEmbalsesTrumpHelicópteros Black HawkDermatologíaEster ExpósitoRodaliesBarcelonaAlzhéimerPensionesCambio de hora 2026
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra en Irán, en directo: última hora de los nuevos ataques, reacciones de Trump y evacuación de la Embajada de España en Irán

¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre

Estados Unidos destruye un buque portadrones iraní

Estados Unidos destruye un buque portadrones iraní

Sara Fernández

Jordi Grífol

Inés Sánchez

María Mondéjar

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la creciente amenaza en el mar Rojo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China
  2. Trump redobla su ataque a España y tilda al país de 'perdedor
  3. Inquietud en el Ejército de EEUU ante las limitadas existencias de misiles antiaéreos en plena guerra contra Irán
  4. Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
  5. EEUU y países del Golfo piden ayuda a Ucrania para frenar a los drones iraníes Shahed
  6. Irán anuncia un ataque con drones contra el portaaeronaves 'Abraham Lincoln
  7. Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut
  8. La OTAN derriba un misil balístico lanzado por Irán hacia el espacio aéreo de Turquía

DIRECTO | La Embajada de España en Irán ha sido evacuada, según el ministro Albares

DIRECTO | La Embajada de España en Irán ha sido evacuada, según el ministro Albares

¿Cuál es el plan de Trump? La pregunta sin respuesta de la guerra de Irán

¿Cuál es el plan de Trump? La pregunta sin respuesta de la guerra de Irán

"Israel estaba decidido a actuar" o cómo Netanyahu arrastró a Trump a su guerra contra Irán

"Israel estaba decidido a actuar" o cómo Netanyahu arrastró a Trump a su guerra contra Irán

Europa quiere ser una fábrica y no un bazar: el giro industrial de la UE

Europa quiere ser una fábrica y no un bazar: el giro industrial de la UE

Posibles desenlaces de la guerra en Irán: endurecimiento del régimen, guerra civil o paz negociada

Posibles desenlaces de la guerra en Irán: endurecimiento del régimen, guerra civil o paz negociada

Trump culpa a Irán del bombardeo en una escuela de niñas que dejó casi 180 muertos

Trump culpa a Irán del bombardeo en una escuela de niñas que dejó casi 180 muertos

Trump bendice una alianza militar con países de América Latina y el Caribe sobre la base del poderío bélico de EEUU

Trump bendice una alianza militar con países de América Latina y el Caribe sobre la base del poderío bélico de EEUU

Evacuada la embajada de España en Irán

Evacuada la embajada de España en Irán