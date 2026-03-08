Guerra en Irán, en directo: última hora de los nuevos ataques, reacciones de Trump y evacuación de la Embajada de España en Irán

En Directo
Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve a Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la creciente amenaza en el mar Rojo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.
Kuwait informa de la muerte de dos militares durante labores de seguridad
El ministerio del Interior de Kuwait ha anunciado la muerte de dos miembros del Ejército y ha indicado que "fueron asesinados" mientras se encontraban de servicio, aunque no han especificado la causa de los fallecimientos por el momento.
"El Ministerio del Interior lamenta la pérdida de los mártires del deber, el Teniente Coronel Abdullah Emad Al-Sharrah y el Mayor Fahd Abdulaziz Al-Mujammad, miembros de la Dirección General de Seguridad Fronteriza Terrestre, quienes fueron asesinados esta mañana mientras cumplían con su deber nacional en el marco de las tareas de seguridad encomendadas al Ministerio del Interior", reza un comunicado emitido por las autoridades de Kuwait en redes sociales.
La cartera del Interior ha sostenido que sus efectivos militares "continúan cumpliendo con su deber con la mayor valentía y dedicación" en medio de los ataques que Irán ha lanzado contra los países del golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva perpetrada hace una semana por las fuerzas de Estados Unidos e Israel.
Al mismo tiempo, las defensas de Kuwait están respondiendo a ataques de misiles sobre su territorio y han instado a la población a cumplir con las instrucciones de seguridad.
Países del Golfo Pérsico califican de escalada los ataques de Irán contra Kuwait y Baréin
Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), una alianza de los seis Estados más ricos de la península Arábiga, calificaron este domingo de peligrosa escalada los ataques de Irán contra Kuwait y Baréin.
El secretario general de la organización, Jasem Mohamed Albudaiwi, condenó en un comunicado "los nefastos ataques iraníes contra infraestructuras" de Kuwait y Baréin, y añadió que reflejan la "escalada de violencia" seguid por Teherán para "desestabilizar la seguridad y la estabilidad en la región".
Integrado por Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Catar y Baréin, además de Arabia Saudí, el CCG afirmó además que los ataques contra "instalaciones vitales e infraestructura civil" son una violación de las normas internacionales.
Las Fuerzas Armadas de Kuwait denunciaron que en la madrugada de este domingo una oleada de drones ingresó al espacio aéreo del país y atacaron infraestructura críticas como el Aeropuerto Internacional de Kuwait.
En la red social X, el Ministerio de Información kuwaití afirmó que los bomberos estaban trabajando en controlar incendios en el aeropuerto y en la sede de la Institución Pública de Seguridad Social.
China dice que la guerra en Oriente Medio "nunca debería haber ocurrido"
El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, aseguró este domingo que la guerra en Oriente Medio "nunca debería haber ocurrido" y rechazó volver a la "ley de la selva".
"Ante un Oriente Medio sumido en las llamas de la guerra, lo que quiero decir es que se trata de una guerra que nunca debería haber ocurrido y que no beneficia a ninguna de las partes", dijo Wang en una conferencia de prensa en Pekín.
"El mundo no puede volver a la ley de la selva", añadió.
Irán afirma que ha capturado a varios militares estadounidenses
El presidente del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, ha asegurado este sábado que "varios" militares estadounidense han sido hechos prisioneros, aunque no ha dado más detalles al respecto. "Se ha informado de que varios soldados estadounidenses han sido hechos prisioneros, pero los americanos dicen que han muerto en combate", ha publicado Lariyani en redes sociales. "A pesar de sus esfuerzos vanos la verdad no es algo que pueda ocultarse durante mucho tiempo", ha añadido el dirigente iraní. Considera que Estados Unidos "no ha logrado sus objetivos". "Sería mejor que Trump admitiera que cometió un error y que fue engañado por Israel", ha planteado.
Trump dice que "no necesita" portaviones británicos para la guerra contra Irán
El presidente Donald Trump, que ha sido crítico de la postura de Reino Unido desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente, ha escrito un mensaje en su red social en el que afirma que no es necesario que Londres envíe portaviones a la región. Reino Unido está "finalmente pensando en serio en enviar dos portaviones a Medio Oriente. Está bien, primer ministro Starmer, ya no los necesitamos", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "Pero lo recordaremos", agregó. "No necesitamos que gente entre en guerras después de que ya las ganamos", concluyó el republicano.
Trump minimiza el posible apoyo de Rusia a Irán: "No les está ayudando mucho"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado no tener "ningún indicio" de que Rusia esté prestando apoyo militar o de inteligencia a Irán en el marco del actual conflicto, aunque advirtió de que, de confirmarse, dicha ayuda no está surtiendo efecto ante el poderío bélico estadounidense.
"No he tenido ningún indicio de eso en absoluto. Si lo están haciendo, no están haciendo un trabajo muy bueno porque a Irán no le está yendo muy bien", señaló el mandatario a la prensa, al ser cuestionado sobre la posible implicación de Moscú en favor de Teherán.
Las palabras del presidente contrastan con informaciones publicadas ayer por la cadena CNN, que citan a múltiples fuentes conocedoras de informes de inteligencia de EEUU.
Trump culpa a Irán del bombardeo en una escuela de niñas que dejó casi 180 muertos
El presidente estadounidense, Donald Trump, culpó este sábado a Irán, sin evidencia, del ataque a una escuela de niñas en el sur del país persa, donde murieron casi 180 personas en el primer día de agresiones de Washington e Israel, lo que grupos internacionales piden indagar como "un crimen de guerra".
"Basado en lo que he visto, eso lo hizo Irán", declaró Trump a la prensa en el avión presidencial Air Force One, aunque el secretario de Guerra, Pete Hegseth, matizó junto al mandatario que Estados Unidos aún "está investigando".
Trump dice que Reino Unido está considerando enviar dos portaviones a Oriente Medio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que Reino Unido está considerando "seriamente" enviar dos portaviones a Oriente Medio.
"El Reino Unido, nuestro otro gran aliado, quizás el más grande de todos, finalmente está considerando seriamente enviar dos portaviones a Oriente Medio", escribió en su red social, Truth Social, el líder republicano.
No obstante, Trump dijo en su mensaje al primer ministro británico, Keir Starmer, que Estados Unidos ya no los "necesita". "¡No necesitamos gente que se una a las guerras después de que ya las hayamos ganado!", concluyó el magnate.
Trump recibe los cuerpos de los soldados de EEUU y promete mantener muertes "al mínimo"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este sábado los cuerpos de los seis soldados estadounidenses fallecidos en Kuwait por el ataque con un dron tras prometer que mantendría "al mínimo" las muertes de las tropas nacionales en la guerra contra Irán.
El mandatario asistió a la ceremonia del traslado digno de los cuerpos en la Base Aérea de Dover, en Delaware, donde saludó ante cada uno de los ataúdes de los militares cubiertos con la bandera de Estados Unidos, las únicas víctimas estadounidenses tras una semana del comienzo de la guerra.
Trump expresó en Miami, horas antes de acudir al homenaje militar, que "es una situación muy triste saludar a las familias de los héroes que están volviendo a casa de Irán de una manera diferente a la que pensaban regresar".
El responsable de seguridad iraní afirma que EEUU e Israel buscan la “desintegración” del país
El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, afirmó este sábado que Estados Unidos e Israel buscan la “desintegración” de la República Islámica.
“Su objetivo era (…) la desintegración fundamental de Irán”, declaró Larijani en una entrevista grabada previamente y emitida por la televisión estatal.
El responsable iraní consideró que Estados Unidos intentó reproducir en Irán su estrategia aplicada en Venezuela. “Pensaban que sería como en Venezuela: atacarían, tomarían el control y todo habría terminado. Pero ahora están atrapados”, añadió.
