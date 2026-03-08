Así son los helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU que han sobrevolado Mallorca

Dos helicópteros estadonidenses UH-60Black Hawk sobrevolaron Mallorca esta semana antes de dirigirse a Almería, según datos recogidos de SpainMilRadar, en medio de las tensiones entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo Pedro Sánchez, que rechazó que los aviones estadounidenses puedan utilizar las bases de Rota y Morón para su ofensiva contra Irán.

Estos helicópteros del ejército de EEUU y del modelo Sikorsky UH-60 Black Hawk, sobrevolaron el viernes por la mañana el cielo de Mallorca, atravesando la isla de punta a punta, según datos de seguimiento aeronáutico consultados por Diario de Mallorca, del grupo PRENSA IBÉRICA. Al cabo de unas horas, abandonaron la isla en dirección a Almería. Además, otros dos helicópteros navales MH-60R Seahawk (con matrículas 168158 y 168167), pertenecientes al escuadrón HSM-79 de la US Navy, recalaron en Palma, procedentes de Marsella, en Francia.

Trayectoria de los dos helicópteros Black Hawk, a su paso por Mallorca, en la mañana de este viernes / Imagen extraída de la web ADS-B Exchange

Un modelo versátil y de apoyo

Este tipo de modelo es capaz de operar desde fragatas, destructores y portaaviones. Está diseñado para guerra antisubmarina, guerra antisuperficie, búsqueda y rescate y apoyo a operaciones especiales.

Sikorsky, líder mundial en fabricación de helicópteros de uso militar, explica en su página web que "el robusto y versátil Black Hawk y su familia de variantes gozan de la confianza de todo el mundo para misiones críticas, desde asaltos aéreos hasta respuesta ante emergencias". La empresa ha construido más de 5.000 aeronaves de este tipo para 36 naciones de todo el mundo.

No se trata de un helicóptero comercial pintado de verde, aseguran. "El HAWK fue diseñado desde cero para responder a las exigentes demandas de los usuarios de primera línea, por lo que puede volar en entornos de gran altitud y altas temperaturas, aterrizar en espacios reducidos y en buques pequeños, proteger a la tripulación del fuego enemigo y soportar las exigencias de las operaciones reales".

Autonomía de 500 kilómetros

El UH-60 Black Hawk es un helicóptero biturbina con capacidad para una decena de efectivos equipados y una autonomía aproximada de 500 kilómetros. En webs especializadas se informa de que su operatividad suele estar vinculada a despliegues temporales, ejercicios conjuntos o apoyo a buques militares en la zona.

Por el momento, no ha trascendido si los helicópteros estaban participando en algún ejercicio programado ni si su vuelo guarda relación con operaciones internacionales en curso. Los registros de vuelo indicaron que ambos volaron a una altitud media, sin que conste que tomaran tierra en ningún momento.