Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Un ataque ucraniano con misiles deja sin luz, calefacción y agua a residentes de región rusa
Los ataques ucranianos la pasada noche con misiles dejaron sin servicios básicos a residentes de la región fronteriza rusa de Bélgorod.
"Se produjeron graves daños a la infraestructura energética. Como resultado, se registraron cortes en el suministro de electricidad, agua y calefacción", informó el gobernador regional, Viacheslav Gladkov a través de su canal de Telegram.
Gladkov comunicó también que en las últimas 24 horas, la región, fronteriza con Ucrania y de las más castigadas por los constantes ataques aéreos, fue víctima de ataques con un total de 27 misiles y fuego de mortero, además de 116 drones, de los cuales 69 fueron abatidos.
A causa de los ataques resultaron heridas siete personas, según información oficial.
Sin embargo, el representante de la región celebró que a pesar de los ataques, "los hombres compran flores en las floristerías" con la intención de regalarlas para celebrar el Día de la Mujer en Rusia.
Siete muertos en un ataque ruso contra un edificio de viviendas en Járkov
Al menos siete personas, entre ellas dos menores, murieron y más de diez resultaron heridas en un ataque balístico ruso contra un edificio residencial en la ciudad nororiental ucraniana de Járkov, confirmó este sábado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
"Desde anoche se está trabajando para retirar los escombros de un edificio residencial en Járkov tras un ataque ruso con un misil balístico. La entrada del edificio quedó destruida y los pisos superiores de un edificio vecino sufrieron daños. Por desgracia, hasta el momento se sabe que hay siete personas muertas. Más de diez personas resultaron heridas, entre ellas niños", escribió en su cuenta de X.
Agregó que es posible que aún haya personas bajo los escombros.
El jefe de la administración militar regional, Oleg Siniegúbov, precisó en un mensaje en Telegram que entre los siete muertos hay una niña de trece años y un niño de nueve, mientras bajo los escombros podría haber todavía otras 14 personas.
Zelenski indicó que Rusia lanzó 29 misiles, casi la mitad de ellos balísticos, y 480 drones, en su mayoría shahed, contra Ucrania.
Rusia derriba 124 drones ucranianos en 17 de sus regiones, incluida Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 124 drones ucranianos en 17 regiones, incluida Moscú y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.
"Durante la pasada madrugada los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 124 drones ucranianos de ala fija", reza el comunicado del Ministerio de Defensa en Telegram.
Los ataques afectaron a 17 regiones, aunque el grueso fue derribado en Briansk (29), Oriol (15) y Bélgorod (11).
Otros nueve fueron abatidos en Riazán, ocho en Kaluga, siete en Vorónezh, seis en Kursk, otros seis en Rostov, seis en Volgogrado, seis más en Crimea, cinco en Tula y otros cinco en Samara.
En menor nivel afectaron a las regiones de Lípetsk, donde derribaron tres drones, la región de Moscú (tres), Sarátov (dos), Uliánovsk (dos) e Ivánovsk (uno).
Uno de los drones interceptados sobrevolando la región de Moscú se dirigía hacia la capital rusa, afirma Defensa.
Al menos cuatro muertos y diez heridos en un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Járkov
Al menos cuatro personas han perdido la vida y otras diez han resultado heridas en la ciudad ucraniana de Járkov tras el bombardeo de edificios residenciales perpetrado por las Fuerzas Armadas rusas con misiles balísticos.
"El enemigo lanzó un ataque con misiles contra el distrito Kiivski de Járkov. Hasta el momento, se tiene constancia de un herido", ha informado a primera hora de la madrugada de este sábado el gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, que posteriormente ha ido actualizando las cifras de afectados por el ataque.
Los equipos de rescate han estado trabajando durante toda la madrugada para poder encontrar los cuerpos sin vida entre los escombros de los edificios bombardeados. La entrada de un bloque de cinco pisos ha quedado prácticamente destruida y otros dos pisos de un edificio vecino también han recibido impactos.
Hungría y Eslovaquia acusan a Bruselas de no actuar ante el bloqueo del oleoducto Druzhba por parte de Ucrania
Los Ministerios de Exteriores de Hungría y Eslovaquia han pedido este viernes a la Comisión Europea por carta que tome "medidas" para salvaguardar su derecho a "un suministro energético diversificado y seguro", acusándola de no actuar ante el bloqueo del oleoducto Druzhba por parte de Ucrania "por razones políticas" tras un ataque ruso contra la infraestructura. "Lamentamos profundamente que la Comisión Europea siga tolerando una situación en la que Ucrania, un país que aspira a una adhesión acelerada a la Unión Europea, pueda poner en peligro deliberada y significativamente la seguridad energética de dos Estados miembros", han destacado el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjarto, y el titular de Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanar. En la carta, fechada en la víspera y enviada al comisario Europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, acusan a la Comisión de no actuar, asegurando que "la situación relativa al oleoducto de Druzhba se ha mantenido sin cambios".
La central nuclear ucraniana de Zaporiyia vuelve a contar con una segunda línea eléctrica
La central nuclear ucrania de Zaporiyia, ocupada por Rusia desde marzo de 2022, ha recuperado una segunda línea de suministro eléctrico tras las reparaciones emprendidas durante un alto el fuego local negociado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Durante los pasados 23 días, la planta dependió sólo de una línea externa de 750 kilovoltios (kV) para mantener todas las funciones esenciales de seguridad nuclear, mientras que ahora cuenta con una segunda fuente de 330 kV, informó este viernes la agencia nuclear de la ONU en un comunicado. Antes de la guerra, la central nuclear contaba con cuatro líneas de 750 kV y seis de 330 kV. Zaporiyia cuenta con seis reactores, ahora en parada fría, pero con necesidad de energía debido a las tareas de refrigeración con agua.
Amenaza de Putin; Rusia dice que redirigirá a otros mercados parte del gas natural licuado que va a Europa
Rusia redirigirá parte de su gas natural licuado (GNL) que ahora va a Europa a otros mercados alternativos, anunció este viernes el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak. "Se decidió que una parte de los volúmenes de GNL que actualmente se suministran a Europa se redirigirán a otros mercados, que están construyendo relaciones constructivas y pragmáticas con nuestro país", dijo Nóvak, citado por la agencia Interfax. Agregó que Moscú optará por los mercados donde existe demanda en su GNL y posibilidad para "firmar contratos a largo plazo". En este sentido, mencionó a la India, Tailandia, Filipinas y China.
La guerra de Irán frena las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia
"Las conversaciones (entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos) siguen en curso, y se prevé que se produzcan nuevos avances en las próximas semanas", comentó el viernes Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, el regreso de los prisioneros, el número 72 desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, no se considera en este país como una señal de progreso en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra. La reunión entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, inicialmente prevista para esta semana, se ha pospuesto debido a la campaña estadounidense e israelí contra Irán.
Rusia y Ucrania realizan un nuevo intercambio de prisioneros capturados durante la guerra
Las autoridades de Rusia y Ucrania han realizado este viernes un nuevo intercambio de 600 militares --300 por cada bando-- capturados en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin. El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que "300 militares rusos han regresado desde el territorio controlado por el régimen de Kiev", antes de especificar que "300 prisioneros de guerra ucranianos han sido entregados a cambio". Así, ha detallado que los soldados rusos liberados se encuentran en estos momentos en Bielorrusia, "donde están recibiendo la necesaria atención médica y psicológica"." Todos los militares rusos serán trasladados a Rusia para recibir tratamiento y rehabilitación", ha agregado. "Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Estados Unidos han dado asistencia humanitaria durante la vuelta de los militares rusos desde su cautividad", ha manifestado, en referencia a los esfuerzos de mediación de estos países para sacar adelante este tipo de intercambios.
Berlín recuerda que en materia de apoyo militar antiaéreo la prioridad es Ucrania
El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, recordó este viernes que su país considera que, a la hora de enviar apoyo militar antiaéreo, Ucrania es la prioridad, por lo que Berlín no contempla enviar material de defensa ante los ataques de Irán a naciones de Oriente Próximo. "Nuestro foco está puesto en Ucrania, y gran parte de nuestros sistemas de defensa antiaérea los hemos dado a Ucrania, algo que toca especialmente a los sistemas Patriot", dijo Wadephul en una rueda de prensa en Berlín con su homólogo neerlandés, Tom Berendsen. "Si tuviéramos de sobra tendríamos que pensar seriamente en darlos a Ucrania, porque la situación allí sigue siendo difícil", abundó el jefe de la diplomacia germana al ser preguntado sobre un eventual envío de material militar alemán a países en Oriente Próximo.
