Apostar por la guerra de Irán o por un holocausto nuclear: Polymarket dispara las dudas legales y morales

Hasta el pasado martes, cualquiera podía apostar en Polymarket acerca de cuándo explotará la próxima bomba atómica. Todo apunta a que la plataforma eliminó las pujas por las quejas que provocó la posibilidad de elucubrar –y de generar lucro económico– con un holocausto nuclear, pero hasta ese momento había en juego más de 650.000 dólares. Existían tres opciones: se podía apostar a que ocurriría antes del 31 de marzo, o bien antes del 30 de junio, o bien antes de que empiece el año 2027.

Un vistazo a la portada de la web de la plataforma basta para comprobar que la retirada de esas pujas concretas no supone una enmienda general a su proceder habitual. Esta semana, quien quisiera podía jugarse dinero a la fecha en la que entrarán en Irán las tropas norteamericanas, o a si Israel lanzará "una gran ofensiva terrestre en el Líbano" antes de que acabe el mes. Y, por supuesto, se mantenían las incógnitas más bizarras, como si Jesucristo regresará a la Tierra antes de fin de año –hay un 4% de opciones, según los usuarios– o si EEUU anunciará que existen los extraterrestres en ese mismo plazo, una apuesta que ha movido de momento casi 14 millones de dólares y en la que cerca de un 18% de ese dinero está puesto en el 'sí'.

Aciertos sospechosos

Pero si el nombre de Polymarket ha circulado estos días en redes sociales ha sido porque, por segunda vez en poco tiempo, se han producido movimientos sospechosos en las apuestas. La empresa de análisis comercial Bubblemaps detectó que seis usuarios con cuentas recién creadas acertaron la fecha del ataque de EEUU sobre Irán, y obtuvieron por ello ganancias superiores al millón de dólares. Ya había sucedido algo similar cuando el Ejército estadounidense intervino en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, así que los indicios de que hay usuarios que tienen información privilegiada y la utilizan para obtener dinero se han disparado.

"En el ordenamiento jurídico español, el hecho de que alguien tenga algún tipo de información que motive el conocimiento del evento sobre el que apuesta sería constitutivo de un delito de estafa. En una apuesta deportiva, por ejemplo, que tiene un componente de azar, cuando no existe ese componente de azar se está incurriendo en un engaño, porque se simula que se desconoce algo que realmente se conoce. Y el engaño es uno de los elementos típicos del delito de estafa", explica Víctor Muñoz Casalta, profesor de Derecho Penal en la UAB y socio del bufete de abogados penalistas Casado & Casalta.

¿Quién podría juzgar ese eventual delito de estafa? "La ley española establece, por la teoría de la ubicuidad, que es competente cualquier tribunal de cualquier localidad donde se haya manifestado alguno de los elementos del delito", dice Muñoz Casalta. Pero no está claro qué sucede cuando la "caja de las apuestas" está radicada en otro país.

Despegue en la campaña de EEUU

Polymarket no es exactamente una web de apuestas, sino un "mercado de predicciones". Los usuarios compran acciones a favor o en contra de un enunciado concreto, y las oscilaciones de su precio –que siempre está entre cero y un dólar– se estiman por las tendencias de los apostantes. La fórmula despegó definitivamente en las elecciones de EEUU de 2024 que encumbraron por segunda vez a Donald Trump: la web movió más de 3.500 millones de dólares en predicciones sobre quién iba a ser el ganador en las urnas.

Su fundador y CEO, Shayne Coplan, se ha convertido en multimillonario con solo 27 años. Para él, no hay inconveniente moral en apostar sobre tragedias, guerras o asesinatos. En una entrevista en la CBS, en noviembre, definió Polymarket como "lo más preciso que tenemos como humanidad en este momento" en materia de predicción de acontecimientos futuros, al menos "hasta que alguien cree una especie de súperbola de cristal". Valorada en 9.000 millones de dólares, la empresa nombró en agosto del año pasado miembro de su consejo asesor a Donald Trump Jr., hijo del presidente de EEUU.

Coplan también ha dejado claro en declaraciones públicas que para él no supone un problema que gente que maneja información privilegiada prediga acontecimientos en su plataforma. "Lo bueno de Polymarket es que crea este incentivo financiero para que la gente vaya y divulgue la información al mercado", dijo en enero.

El tiempo en Seúl

La parte moral del asunto, sin embargo, es la que está dando más que hablar estos días. El profesor de Derecho Penal de la UAB Muñoz Casalta descarta que abrir apuestas o predicciones acerca de conflictos bélicos o de otras catástrofes pueda llegar a considerarse un delito de apología de la violencia. Pero que los tribunales no puedan perseguir por ahora estas acciones no significa que no generen controversia. El senador estadounidense por Connecticut Chris Murphy, del Partido Demócrata, se quejó de que haya gente ganando dinero con asesinatos e invasiones de países. "Es una locura que esto sea legal. La gente del entorno de Trump se beneficia de la guerra y la muerte. Voy a presentar una legislación lo antes posible para prohibirlo", escribió en X.

De momento, quien quiera puede seguir apostando sobre Irán en Polymarket. Y también puede jugarse el dinero, con solo descender un poco en el 'scroll' de la portada de la web, en asuntos mucho más frívolos, como cuántos tuits escribirá esta semana Elon Musk en X, quién ganara el Mundial –España es la principal favorita– o qué temperatura hará en Seúl el fin de semana.